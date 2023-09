Pad Go : la tablette pas chère de OnePlus disponible en France ?

OnePlus, acteur relativement récent sur le marché des tablettes, prépare le lancement de son modèle économique, le OnePlus Pad Go. Les rumeurs et les fuites circulent abondamment, mais qu’en est-il réellement ?

Positionnement et Spécifications

Le OnePlus Pad Go se veut positionner à un niveau de prix plus abordable que la tablette OnePlus Pad standard. Par conséquent, cette nouvelle version devrait présenter un niveau de technologie inférieur à celui de son prédécesseur.

Ils ont dévoilé ce dernier en avril dernier. Il s’équipe du processeur MediaTek Dimensity 9000, gravé en 4nm. Cependant, avant la récente divulgation de l’existence même de cette version en développement chez OnePlus, aucune information n’avait encore filtré.

Un aperçu via Twitter

La semaine dernière, OnePlus a dévoilé un aperçu de la future tablette OnePlus Pad Go via son compte Twitter indien. Le visuel suggère que le nouveau produit aura un design similaire à celui du OnePlus Pad existant. Par ailleurs, l’image arbore la mention « All Play, All Day ».

Cela laisse présager que le constructeur mettra l’accent sur les capacités de divertissement de l’appareil. Aussi, Il est certain qu’il se concentrera également sur son autonomie.

Date de Lancement et Versions

La date de lancement prévue pour la tablette OnePlus Pad Go est annoncée pour janvier 2024. Elle coïncide avec la sortie des OnePlus 12, OnePlus 12R et des nouveaux écouteurs OnePlus. Le Bureau of Indian Standards (BIS) a récemment repéré la tablette Android sur son site.

Elle porte les numéros de modèle OPD2304 et OPD2305. Ces numéros suggèrent qu’il pourrait s’agir des versions Wi-Fi et cellulaires du OnePlus Pad Go.

Disponibilité géographique

Cependant, une question demeure : où sera disponible la tablette OnePlus Pad Go ? Le fabricant a exclusivement publié le teaser sur son compte Twitter indien.

Cela laisse supposer que l’appareil sera lancé en Inde. De plus, la tablette a obtenu la certification de l’organisme indien BIS, ce qui confirme sa disponibilité dans cette région. Dernièrement, la nouvelle tablette a également été repérée sur le site officiel chinois de la marque.

Commercialisation de la tablette OnePlus Pad Go

Toutes ces indications semblent indiquer que le OnePlus Pad Go pourrait être commercialisée uniquement en Inde et en Chine. Quoi qu’il en soit, le teaser révèle que l’attente ne devrait plus être très longue.