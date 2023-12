iOS 17.2 : toutes les nouveautés dont bénéficieront votre iPhone !

Découvrez ces nouveautés dont votre iPhone bénéficiera avec iOS 17.2. De quoi faire votre bonheur des utilisateurs !

Du journal à la météo, en passant par la sécurité de votre iPhone, iOS 17.2 s’annonce apporter de nouveautés qui vont vous faire apprécier votre encore plus votre appareil. Il sera votre fidèle compagnon pour les divertissements et votre assistant performant pour le travail. Alors, sans plus attendre, voici les nouveautés que vous procurera l’iOS 17.2 !

Une nouvelle app Journal qui fera toute la différence !

Avec l’iOS 17.2, l’une des premières nouveautés est l’app Journal ! Se présentant comme un journal intime virtuel, cette application vous permettra de tout noter de votre journée, de vos semaines et de vos évènements importants. Vous pouvez également l’associer avec des coordonnées GPS depuis Apple Plans. Et pour aller encore plus loin, il peut être votre histoire Apple Music.

Des widgets pour la météo et bien plus encore

Les widgets pour la météo font également partie de ces nouveautés dont l’iOS 17.2 s’est vu doter. En effet, votre iPhone n’affichera pas uniquement la prévision météorologique avec Daily Forecast. Il permet également d’afficher le lever et le coucher du soleil grâce aux Sunrise and Sunset.

Un transfert des données révolutionnaire

Il faut croire que l’arrivée de l’iOS 17.2 va bousculer le transfert des données en utilisant NameDrop. En effet, cette mise à jour permet de transférer les coordonnées entre propriétaires d’iPhone. Il prend également en compte le partage d’informations sensibles telles que les données d’un moyen de paiement numérisé ou d’un ticket de concert avec Cartes.

La traduction instantanée depuis le bouton « Action »

D’autres nouveautés auxquels vous devez vous attendre est la fonction traduction instantanée à partir du bouton « Action ». Bien que cette fonctionnalité n’est encore disponible que pour les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max, on peut s’attendre qu’elle sera ajoutée aux iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16 Pro Max sous peu !

Les nouveautés iOS 17.2 pour l’optimisation de Siri

Outre les nouveautés que nous venons de mentionner ci-dessus, il faut aussi croire que la mise à jour améliorera la fonctionnalité de Siri. Si vous faites appel à cette assistance vocale pour retrouver votre chemin en voiture ou à pied, sachez qu’elle va vous dire à quelle altitude vous vous trouvez et pendant combien de temps vous arriverez à destination grâce à l’Apple Plans. De quoi faire le bonheur d’un grand nombre !