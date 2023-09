Tout savoir sur l’Iphone 15

Chaque mois de septembre, Apple dévoile de nouveaux modèles d’IPhones suscitant, partout dans le monde, l’excitation des acheteurs et des fans. Et comme chaque année, le 12 septembre 2023, la marque à la pomme révèlera les détails du tout nouveau IPhone 15 lors de sa célèbre Keynote. A mesure que la date approche et que les spéculations vont bon train sur Internet, voici tout ce qu’il faut savoir sur le tout nouveau bébé d’Apple !

Quel modèle pour l’IPhone 15 ?

Tout comme les années précédentes, l’IPhone de septembre 2023 devrait se décliner logiquement sous quatre variantes :

un modèle standard ;

un modèle Plus ;

un modèle Pro : avec ses bords incurvés et ses boutons avec retour haptique, l’Iphone 15 Pro devrait particulièrement être la star de la Keynote de 2023 ;

et un modèle Pro Max.

L’Iphone 15 Pro Max serait encore différent d’un autre modèle « ultra » qui, selon une rumeur plus récente, serait la grande surprise de cette année. Au total donc, ce sont 5 modèles d’Iphone qui sont annoncés cette année.

Cependant, selon les analystes, Apple attendrait probablement 2024 pour sortir le modèle « Ultra ».

Iphone 15 : quel design ?

En ce qui concerne son aspect visuel, l’Iphone de 2023 semble s’être revêtu d’un nouveau look. La marque à la pomme opterait cette fois-ci pour des courbes plus douces, abandonnant les bords droits et anguleux des précédents modèles.

Ce changement avec l’Iphone 15 viserait à améliorer son ergonomie et son confort d’utilisation.

En termes de couleurs, le modèle standard et le modèle Plus devraient se parer de bleu clair, de vert menthe et de rose. Certains modèles seraient également en cyan mixé avec du vert, le tout avec un dos en verre dépoli. Pour le modèle Pro, tout le monde s’accorde à le décliner en bleu foncé.

L’une des grandes avancées dans le design reste la matière choisie pour la coque. En effet, alors que ses précédents modèles étaient revêtus de coques en cuir, il est désormais clair que l’IPhone 15 sera faite de coques tissées en « fibres écologiques ».

Parmi les nouveautés en termes de design, le modèle Ultra se démarquerait avec un cadre en titane, offrant des appareils à la fois plus légers et plus luxueux que les précédents.

Iphone 15 : quelles performances ?

Des avancées significatives en photographie sont en vue ! Le modèle Ultra, par exemple, se démarque avec un objectif périscopique offrant un zoom optique de x6 à x10 tout en préservant avec intégrité la qualité d’image.

En outre, Apple collaborerait avec la marque Sony pour intégrer à l’IPhone 15 de nouveaux capteurs, améliorant ainsi la netteté et la luminosité des photographies. Quelle que soit la luminosité ambiante, l’utilisateur est donc garanti d’avoir des images nettes et totalement hallucinantes !

Il se murmure aussi qu’avec les nouveaux modèles d’IPhone Pro l’utilisateur pourrait se servir de son smartphone quand bien même celui-ci se retrouverait sans batterie ou éteint. Il lui suffirait d’activer le transfert de données en Bluetooth Low Energy.

L’USB-C : la grande nouveauté !

C’est l’une des grandes attentes sur les modèles d’Iphone. En adoptant la technologie USB-C sur son IPhone 15, Apple envisage de se conformer à la réglementation de l’Union Européenne.

En effet, l’USB-C offre plusieurs avantages, notamment la charge rapide et des transferts de fichiers rapides.

Les nouveaux modèles d’IPhone devraient être commercialisables dans la foulée de leur présentation en septembre 2023.

Néanmoins, il n’est pas exclu que certains modèles prennent du retard sur les chaînes de productions. C’est le cas de l’IPhone 15 Pro Max, selon certaines sources.

En résumé, le tout nouveau IPhone 15 est à quelques jours de se dévoiler. Les annonces officieuses de design et de performance présagent d’un appareil totalement différent de sa version précédente et qui fera couler beaucoup d’encre et de salive en attendant la version Ultra en 2024.