Huawei met tout dans sa dernière montre connectée !

Huawei a lancé une nouvelle gamme de montres connectées qui utilise des matériaux de conception de luxe. La montre étend également les capacités sportives à des profondeurs sous-marines. La Huawei Watch Ultimate a été conçue pour rivaliser avec l’Apple Watch Ultra en termes de capacités et de construction.

Le boîtier et la résistance de la Huawei Watch Ultimate

Le boîtier de la montre Huawei Watch Ultimate est fabriqué à partir d’un alliage de zirconium appelé métal liquide. Ce matériau est léger, mais très dur et résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les montres destinées à être utilisées dans l’eau salée. La montre peut résister à une plongée sous-marine jusqu’à 100 mètres de profondeur et dispose d’un verre saphir épais de 2,35 mm pour améliorer sa durabilité.

Les certifications et les fonctionnalités de la Huawei Watch Ultimate

La Huawei Watch Ultimate est étanche à 10ATM (100m) et possède les certifications ISO 22810 et EN13319. Cela signifie qu’elle peut survivre jusqu’à 24 heures sous l’eau jusqu’à une profondeur de 110 m. La montre est disponible en deux versions avec différents bracelets, mais les deux versions ont le même boîtier en métal liquide avec une lunette en céramique et un verre en saphir.

La Huawei Watch Ultimate dispose également de nouveaux modes de suivi, y compris un mode pour les plongeurs qui suit la profondeur, la durée et la vitesse de remontée. Il y a aussi un mode expédition pour les activités de plein air. La montre peut suivre plus de 100 sports et activités différents, y compris un programme d’entraînement à la course à pied qui s’adapte à vos capacités de course. Elle peut également surveiller votre fréquence cardiaque, votre rigidité artérielle et construire un ECG. Elle permet de suivre votre sommeil et de surveiller votre stress pour vous aider à rester en bonne santé.

S’ajoute à cela une nouvelle fonctionnalité inédite qui vient encore une fois, mettre en valeur cette Huawei. Il s’agit de la connexion satellite. Si elle était déjà présente sur les Huawei Mate 50 Series, c’est une première mondiale pour une montre connectée.

La concurrence et les enjeux pour Huawei

Comme mentionné précédemment, on voit tout de suite où Huawei veut en venir. C’est-à-dire gagner de nouvelles places dans le coeur des consommateurs et surtout sur le marché mondial des smartwatchs haut de gamme.

Au vu de cela, l’Apple Watch Ultra, réputé pour sa conception, ses fonctionnalités, etc. se verront vite détrôner de son piédestal. En outre, nous savons d’or et déjà que la montre sera en mesure d’envoyer et de recevoir des textos sans accès à la LTE.

La seule problématique qui pourrait ralentir Huawei dans sa course au podium, c’est son système d’exploitation HarmonyOS. En effet, depuis que la marque chinoise ne travaille plus avec Google, ce dernier a été la source de leurs plus grandes problématiques.

Le fabricant déploie des efforts pour cette nouvelle montre connectée et nous attendons avec impatience de voir les résultats. Par la suite, nous serons en mesure, chacun d’entre-nous de voir si la firme aura réussi son coup ou non. Ils doivent donc déployer des efforts vis-à-vis du système d’exploitation pour que les promesses se concrétisent et pour assister à une nouvelle percée des montres connectées.