Comment recharger les manettes de sa Nintendo Switch ?

Voici quelques astuces qui vous permettraient de recharger les manettes de votre console Nintendo Switch et même d’en optimiser l’autonomie pour jouer encore plus longtemps.

Se retrouver à court de batterie est l’un des meilleurs moyens pour ruiner une session de jeu. Les joueurs redoutent quasiment tous de voir cet indicateur clignoter sur son écran. Heureusement que Nintendo a pensé à offrir plus d’options pour garder les Joy-Cons chargés et prêts à passer à l’action. La firme a même concocté quelques accessoires Switch dédiés que vous pourriez utiliser pour alimenter votre manette. Voici les diverses manières vous permettant de recharger vos manettes Switch.

La procédure pour recharger les Joy-Cons

Si vous utilisez un Joy-Con Grip comme manette principale Nintendo Switch alors la batterie s’épuisera avant que vous ne le sachiez. Voici le moyen le plus rapide pour recharger une telle manette de Switch.

Allumez l’interrupteur et fixez les manettes Joy-Con de chaque côté de la console jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. Une notification devrait s’afficher à l’écran pour vous indiquer qu’elles sont connectées. La station d’accueil ou l’adaptateur secteur du commutateur doit être branché sur une prise de courant. Connectez ensuite la prise de l’adaptateur au port USB-C au bas du commutateur. Vous pouvez aussi placer le commutateur dans la station d’accueil. Mettez votre Nintendo Switch en mode veille en appuyant sur le bouton d’alimentation situé sur le dessus. Les manettes Joy-Con de votre Nintendo Switch ne se chargeront pas si le commutateur est éteint. Maintenant, vous n’avez plus qu’à attendre dans les trois heures et demie, selon l’estimation de Nintendo, pour que les manettes se rechargent complètement. Pour voir l’état de charge, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône Joy-Con dans le menu principal du commutateur.

Recharger vos manettes de Nintendo Switch grâce à une station de charge

Cette solution ne vous oblige pas à garder votre Switch allumé. Voici comment faire :

Branchez le câble fourni sur le port USB de la station d’accueil de la Switch. Placez jusqu’à quatre contrôleurs Joy-Con dans la station d’accueil et vérifiez que les voyants du dessus sont bien rouges. Lorsqu’ils virent au vert alors ils seront complètement chargés.

Recharger vos Joy-Cons tout en continuant de jouer

Et oui ! Cela est bel et bien possible. Voici la procédure à suivre :

Branchez un adaptateur secteur Nintendo Switch sur un mur. Le cordon doit être assez long pour arriver jusque-là où vous jouez. Connectez l’extrémité USB-C dans le port situé au bas de la console. Fixez maintenant vos manettes Joy-Con et commencez à jouer. Vous allez recharger les manettes de votre Nintendo Switch en même temps que votre console.

Recharger ses manettes de Nintendo Switch grâce à la poignée de charge

Vous pouvez jouer à la télévision pendant que vous rechargez vos contrôleurs Joy-Con. Il vous suffit pour cela de vous procurer la poignée de charge Joy-Con. Elle a la même forme que le Joy-Con Grip standard, mais peut se connecter à votre station d’accueil Switch. Vous pourrez ainsi recharger les manettes de votre Nintendo Switch pendant leur utilisation.

Connectez la poignée de charge à la station d’accueil du commutateur grâce au câble fourni. Ouvrez le minuscule curseur sur le dessus de la poignée de charge. Insérez-y vos contrôleurs Joy-Con avant de refermer ce curseur. Vous pouvez maintenant jouer sans aucun souci. Vos contrôleurs se rechargent pendant que vous utilisez votre Switch.

Recharger ses Joy-Con à l’aide d’un boîter de charge

Le S-Charge est un étui de chargement Nintendo Switch. Il possède sa propre batterie de secours et peut être utilisé pour recharger les manettes de votre Switch et la console elle-même.

Assurez-vous avant toutes choses que le S-Charge est lui-même bien chargé. Maintenant, appuyez sur le bouton d’alimentation placé sur le côté gauche. Soulevez le rabat sur le dessus et fixez le commutateur aux manettes, puis refermez le rabat. Vos manettes sont en train de se recharger. Pour vous en assurer, cliquez sur le symbole Joy-Con dans le menu d’accueil du commutateur. Vous atterrirez sur la page du contrôleur qui vous indiquera qu’il est connecté à une source d’alimentation. Comme le S-Charge a une capacité plus conséquente que celle du commutateur lui-même. Cela vous offre des heures de jeu sans souci de manque d’énergie. Après chaque utilisation, veillez à éteindre votre S-Charge en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant quelques secondes

Recharger la manette Pro de votre Nintendo Switch

Une manette professionnelle a une meilleure autonomie. En investissant dans un tel gadget, vous vous assurez dans les 40 heures continues de jeu. Après ce laps de temps, il va falloir vous résoudre à la recharger. Le moyen le plus simple étant de la brancher sur un port USB se trouvant à l’avant de la station d’accueil du commutateur. Utilisez le câble fourni pour réaliser ce branchement.

Une fois le contrôleur branché, un voyant orange s’allume au-dessus de lui. La recharge se fera en environ six heures. Vous saurez que la manette est complètement chargée lorsque la lumière s’éteindra.

La manette peut être utilisée durant son chargement. Quant à la Nintendo Switch, elle ne doit pas obligatoirement être connectée à la station pour que la manette se recharge.

Recharger un contrôleur Pro à l’aide d’une station de charge

Le Nyko Charge Block Pro est une station de charge pour Nintendo Switch. Il comprend un dongle attaché à un USB type C.

Prenez le dongle de charge inclus et insérez-le dans le port dédié situé sur le dessus de la manette de votre Nintendo Switch. Connectez maintenant le câble USB à l’adaptateur secteur. Branchez ensuite ce dernier à une prise murale. Placez ensuite votre contrôleur sur le Charge Block Pro. Le voyant orange à l’avant du dongle s’allume alors. Ce voyant s’éteindra de lui-même lorsque votre manette Pro sera rechargée.

Notez cependant que la vitesse de rechargement d’une manette varie d’un modèle à un autre, mais aussi selon divers critères. La qualité de l’équipement utilisé, la configuration idéale… priment tous sur la rapidité du chargement. Procurez-vous donc des manettes de secours avant de vous adonner à n’importe quel jeu sur votre Nintendo Switch.