Top des meilleurs accessoires Switch Lite

Bien que la Nintendo Switch Lite ait abandonné la station d’accueil au profit d’une console portable, cela ne veut pas dire que le joueur n’aura pas besoin d’accessoires. En effet, certains accessoires améliorent considérablement l’expérience de jeu sur la Switch Lite.

Compte tenu de sa portabilité, la Switch Lite a besoin d’accessoires de qualité tels que des housses et des protections d’écran pour éviter les rayures. Il est aussi possible d’améliorer l’ergonomie avec un support ou d’étendre la batterie et le stockage avec une banque de batterie et une carte microSD. Découvrez ci-dessous une liste des accessoires qui feront de cette dernière un véritable compagnon de route.

Étui de transport + protecteur d’écran

L’étui de transport + protection d’écran pour Nintendo Switch Lite a été conçu pour répondre à ce besoin. Certes, la portabilité de la Switch Lite fait partie de ses principaux atouts. Cependant, le fait de la transporter sans étui n’est pas sans conséquence. Vous risquez de subir de petites rayures, des éraflures et un écran potentiellement cassé.

Ainsi, avoir un étui pas cher qui fait le travail est une caractéristique indispensable de cette liste des meilleurs accessoires pour Nintendo Switch Lite.

Un étui de transport peu encombrant et épouse parfaitement les dimensions de la Switch Lite tout en offrant une protection à 360 degrés. Il ajoute une commodité simple et une tranquillité d’esprit. Il se ferme facilement à l’aide d’une fermeture éclair pour y glisser votre Switch Lite.

Bien qu’il soit compact, un étui de protection offre un espace de rangement supplémentaire pour transporter une collection de cartouches de jeux. Le bonus supplémentaire d’une protection d’écran incluse en fait l’investissement parfait en matière de protection.

Banque d’alimentation portable : accessoires incontournables

Pour compléter cette liste, cette banque d’alimentation Anker fait partie des accessoires pour Nintendo Switch Lite. En effet, toute console portable dotée d’un grand écran consomme de la batterie.

Certes, la Nintendo Switch Lite dispose d’une batterie plus que suffisante pour vous permettre d’effectuer un long trajet. Toutefois, pour une longue journée loin d’une prise de courant, il peut être utile de disposer d’un peu plus d’énergie. Anker fabrique certains des meilleurs chargeurs portables qui soient, et celui-ci est conçu spécialement pour fonctionner avec la Nintendo Switch.

Ce chargeur est sous licence Nintendo officielle et offre des heures de jeu supplémentaires grâce à sa batterie de 13 400 mAh. Elle recharge la Switch deux fois plus rapidement, ce qui permet de jouer en déplacement pendant des heures.

Avec deux ports disponibles, vous pouvez même charger un deuxième appareil comme un smartphone ou une tablette également.

Accessoires Nintendo Switch Lite : un meilleur contrôleur

Une manette de jeu fait partie des accessoires indispensables à la Nintendo Switch Lite. Aussi portable que soit la Nintendo Switch Lite, il est difficile d’imaginer qu’elle soit trop confortable à tenir pendant des heures. C’est pourquoi les utilisateurs devraient se procurer une manette Switch Pro pour jouer de façon prolongée à la maison ou en déplacement. Non seulement cette manette plus traditionnelle est plus facile à tenir, mais elle offre également de meilleures gâchettes et de meilleurs capteurs tout en permettant de profiter de la fonction HD rumble et des commandes de mouvement.

Cette manette fonctionne sans fil et peut se recharger à l’aide d’un câble USB-C. Si vous craignez de ne pas pouvoir conserver la charge, sachez qu’elle dispose d’une autonomie de 40 heures. Vous serez fin prêt pour un marathon de jeu d’une journée. Les commandes plus grandes et plus faciles à utiliser devraient améliorer votre gameplay et vous immerger davantage dans le jeu.

Nintendo Manette Switch Pro 59.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Poignée Satisfye : l’un des meilleurs accessoires pour la Nintendo Switch Lite

La Switch Lite est, comme son nom l’indique, une version plus légère de toute la gamme. Cependant, cela ne signifie pas que le risque de crampe pendant les longues sessions de jeu est minime. Pour cette raison, le grip Satisfye est l’un des meilleurs accessoires pour la Switch Lite. Outre une prise en main plus ferme, cette poignée est une option incontournable, surtout si vous avez tendance à avoir des crampes dans les mains en jouant. En fait, elle offre l’équivalent d’une poignée de manette de chaque côté de la console. De plus, elle dispose d’un support intégré pour le mode table, avec suffisamment de place pour insérer un chargeur. Combinez-la avec une manette Pro Controller pour jouer en mode sur table.

Ce qui est encore plus attrayant, c’est son prix. Pour moins de 95,11 euros, cette poignée est disponible en noir, turquoise, jaune ou gris. La poignée sert également d’étui de protection pour la Switch, vous n’aurez donc pas à craindre de la faire tomber.

Accessoires Switch Lite : un casque de jeu de qualité

L’absence de support Bluetooth sur la Nintendo Switch Lite a toujours été un défaut, bien qu’une nouvelle mise à jour de la Switch y ait remédié. Vous pouvez les contourner avec ce casque de jeu sans fil. Le SteelSeries Arcits 1 est l’un des accessoires disponibles, et son utilisation se révèle encore meilleure compte tenu du fait qu’il fonctionne sans fil. Ce casque universel est assez confortable et est disponible en noir ou en blanc.

Il établit une meilleure connexion sans fil avec un dongle USB-C qui peut se brancher directement sur le fond de la Switch pour fournir une connexion audio sans décalage et sans perte. Vous pouvez également utiliser une connexion filaire. Ce niveau de polyvalence est inégalé. De plus, son prix inférieur à 40 euros en fait une véritable aubaine.

Un adaptateur Bluetooth Switch Lite

Si un casque de jeu de qualité ne suffisait pas, nous allons pimenter cette liste d’accessoires Nintendo Switch Lite avec un adaptateur Bluetooth. Bien qu’il y ait une nouvelle mise à jour pour la Switch qui permet le couplage audio Bluetooth, il y a encore une variété de problèmes avec la fonctionnalité. Heureusement, il existe des solutions de contournement comme le GuliKut Route Air Pro. Ce petit kit permet d’utiliser vos appareils audio Bluetooth préférés, et quand nous disons petit, nous voulons dire petit.

Le GuliKut Route Air Pro se présente sous la forme d’un petit dongle super compact. Il se branche sur la partie inférieure de votre interrupteur et reste en grande partie au même niveau que l’appareil. Il comprend même un petit microphone que vous pouvez brancher sur la prise casque de la Switch Lite. Une fois l’adaptateur branché, il suffit de l’associer à deux périphériques audio et même leur envoyer des flux audio simultanément. L’adaptateur prend en charge aptX pour une meilleure qualité audio et aptX LL pour une latence audio plus faible qui est cruciale dans les jeux.

Nintendo Joy-Cons : accessoires Switch Lite pour le multijoueur local

L’un des points faibles de la Nintendo Switch Lite est l’absence de joy-cons amovibles. En fait, la plupart des joueurs aiment passer du mode TV au mode portable sans fil. Cependant, la Switch Lite permet toujours de faire cela… en quelque sorte.

En associant ces manettes sans fil à la console, le joueur peut profiter du son HD ainsi que des capteurs infrarouges et de détection de mouvement. D’ailleurs, certains jeux comme 1-2 – Switch et Arms ont besoin de ces manettes pour fonctionner correctement. Elles sont donc idéales pour ceux qui en ont assez de la prise en main trop serrée des manettes de la Nintendo Switch Lite. Par ailleurs, ces accessoires permettent de profiter des jeux multijoueurs sur Switch Lite, puisque chaque Joy-Con peut être utilisé séparément.

Une paire de Joy-Cons doit être accompagnée d’un autre accessoire : le chargeur. À noter que contrairement aux autres manettes de console, les Joy-Con ne disposent pas d’un port commun pour le chargement, ni même d’un port tout court, d’ailleurs.

Station de charge Switch Lite : l’un des accessoires essentiels des gamers

Bien sûr, la station de charge officielle de Nintendo est difficile à ignorer. Toutefois, pour une station de charge plus élégante, Meneea propose un accessoire au look futuriste. Cette dernière jouit d’un fond en caoutchouc rainuré qui l’empêche de glisser. Elle se charge rapidement et est même disponible en jaune et turquoise pour s’harmoniser avec votre système.

Par ailleurs, cet accessoire a été élaboré avec une technologie protégeant contre les surtensions et les surintensités. Il jouit d’un support triangulaire, dont le fond est en métal antidérapant agissant en contrepoids afin de stabiliser et de sécuriser la structure. Autour de son port de sortie se trouve un coussinet flexible en silicone pour préserver encore davantage la console.

Cette borne de recharge Switch Lite est l’un des accessoires compatibles avec son adaptateur secteur d’origine, ce qui permet de bénéficier d’une alimentation continue tout en jouant.

Carte mémoire de 128 Go pour la Nintendo Switch Lite

Vous voulez vous constituer une solide collection de jeux sur votre Nintendo Switch Lite ? Vous devez vous assurer que vous disposez d’un espace de stockage suffisant.

Certes, la Nintendo Switch Lite dispose d’un emplacement pour cartouche. Mais pour être honnête, la plupart des gamers aiment télécharger leurs jeux. Or ces jeux haut de gamme nécessitent beaucoup d’espace.

C’est là qu’une carte mémoire comme la peut s’avérer utile. Les 128 Go d’espace supplémentaire devraient permettre au gamers d’accueillir aisément sa bibliothèque de jeux. De cette façon, aucun ne risque de manquer d’espace.

Nintendo s’est donc associé à SanDisk pour créer des cartes SD spécifiques à la Nintendo Switch, conçue pour la vitesse. Ils ont également ajouté un petit logo sur chacune d’elles, juste pour le nerd supplémentaire en nous.