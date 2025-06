State of Play 2025 : ces 5 jeux très attendus seront de la partie, c’est sûr !

Le State of Play 2025 approche à grands pas, promettant d’être un événement incontournable pour les passionnés de jeux vidéo. Et dans quelques heures, les fans du monde entier sauront quelles sont les annonces de jeux vidéo les plus attendues du moment.

Avec des rumeurs enflant autour de nouvelles franchises et de suites prometteuses, voici 5 jeux qui pourraient bien redéfinir le paysage vidéoludique ! Ils vous offriront un aperçu des expériences de jeu les plus excitantes à venir.

Marvel‘s Wolverine

L’un des jeux les plus attendus lors du State of Play 2025, c’est Marvel’s Wolverine. Après 3 ans d’attente, Insomniac Games l’a développé, compte le présenter. Insomniac étant une filiale de Sony, Marvel’s Wolverine est une autre exclusivité de la PlayStation 5.

Resident Evil 9

Il est tout à fait possible que Resident Evil 9 soit présenté durant le State of Play 2025, car la franchise a toujours été un pilier des événements PlayStation. Avec le succès critique et commercial de Resident Evil Village, Capcom pourrait vouloir capitaliser sur cet élan pour dévoiler le prochain chapitre de la saga.

De plus, les fans attendent des nouvelles depuis un certain temps, et un teaser ou une bande-annonce lors de cet événement serait une excellente occasion de raviver l’enthousiasme autour de la série emblématique.

Final Fantasy 7 Remake Part 3

Par la suite, bien que Final Fantasy 7 Rebirth soit sorti en février, des rumeurs suggèrent que le dernier volet de la trilogie est plus avancé que prévu. Le doubleur de Cloud a enregistré des dialogues. Et le directeur Naoki Hamaguchi a indiqué qu’une grande partie du travail sur le troisième jeu était déjà terminée.

Bien qu’une bande-annonce complète soit peu probable, un aperçu du logo et du titre pourrait être dévoilé. Une apparition au State of Play semble logique, surtout avec les récents croisements avec Magic: The Gathering.

Gears Of War Reloaded

Sinon, dans la liste on peut aussi compter sur la présentation de Gears of War : Reloaded. C’est la remasterisation du Gears of War original, disponible sur PS5. La sortie du jeu devrait normalement être pour le 26 août 2025, mais les écrans du State of Play 2025 pourraient présenter ce jeu, ancien titre phare de la Xbox sur la PS5.

Ce qu’on sait c’est qu’il fonctionnera en 4K, supportera 120 FPS et inclura la progression croisée et le crossplay pour le multijoueur sur toutes les plateformes. C’est peut-être la première fois que de nombreux fans de PlayStation joueront à Gears of War.

Death Stranding 2

Enfin, il peut s’avérer que Death Stranding 2 : On the Beach sera le grand jeu d’été de PlayStation. Une partie du spectacle de PlayStation mettra sans doute le jeu en avant.

D’ailleurs, de nombreuses images ont déjà été diffusées récemment. C’était à l’occasion d’un événement de prévisualisation massif du jeu. Donc, des représentants des médias ont déjà pu jouer à environ 30 heures. Puis, d’après les tests internes, Hideo Kojima, le créateur légendaire du jeu, a déclaré que les joueurs préféraient déjà la suite à son prédécesseur.

