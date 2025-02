State of Play Février 2025 : Tour d’Horizon et sélection des meilleurs jeux à retenir

Eh les gamers ! Réjouissez-vous car cette année, le State of Play se déroulant ce mois de février 2025 annonce du lourd !

Annonces de nouveaux jeux, aperçus inédits de jeux à venir, confirmations de dates et quelques sorties inattendues sont au programme ! Sans plus attendre, voici les dernières nouveautés que l’univers du jeux-vidéo réserve.

Les jeux plus attendus

Parmi cette première sélection de jeux inédits, il y a des titres connus, des histoires dont la suite a été espérée par les fans depuis un bon moment. De ce fait, voici le top de ce classement.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

En première place, c’est reparti Konami a publié une toute nouvelle bande-annonce du remake où Naked Snake infiltre la PS5 le 28 août ! Ce sera officiellement la date de sortie du jeu. Action, missions périlleuses sont de mise. Mais vous verrez surtout un premier aperçu en jeu de l’unité Cobra. Et en bonus, vous avez droit au grand retour du mini-jeu Serpent contre Singe.

Petits easter eggs : sachez qu’il y a un menu de sélection rapide des camouflages. Cette fois, Konami nous parle des coulisses du remake de ce jeu emblématique, une belle manière de ne pas décevoir les fans.

Borderlands 4

Toujours dans le monde des manieurs d’armes, Gearbox a mis en lumière son prochain looter-shooter dénommé : Borderlands 4. Eh oui ! C’est une suite. Sortant sur PS5 pour le 23 septembre 2025 la bande-annonce de ce jeu vidéo est pourtant disponible maintenant.

Et il s’avère qu’on peut directement voir l’action intense dans laquelle chaque joueur est imergé. Il y a des Action Skills dévastateurs et de toutes nouvelles capacités de mouvement à exécuter sur la planète Kairos.

Par contre, la révélation complète du gameplay de Borderlands 4 sera présentée lors d’un State of Play prévu pour le printemps prochain.

Days Gone Remastered

Ensuite, si vous aimez les jeux-vidéos de survie, Days Gone Remastered arrive sur PlayStation 5 le 25 avril 2025. Et je vous assure que vous serez surpris de la fidélité visuelle du gameplay présentée lors de ce State of Play de février 2025. Certes, la technologie Tempest 3D Audio ainsi que des fonctionnalités liées à la manette DualSense y sont pour quelque chose.

Mais l’histoire du jeu est véritablement intéressante. Et si vous avez la version PS4 du jeu, sachez qu’il ne vous suffit que de 10€ pour avoir droit à cette nouvelle version-ci. Elle présente plus de détails selon Bend Studio. Et on y découvre notamment le mode Speedrun, qui sera disponible après la sortie du jeu.

Lies of P: Overture

Par la suite, les férus d’aventure seront ravis de jouer à Lies of P : Overture. Redécouvrez l’histoire de Pinocchio, mais d’une autre manière. Si le RPG d’action de ce jeu était sorti en 2023, cette nouveauté vous présente son univers sous un angle différent. Vous n’aurez d’ailleurs pas longtemps à attendre puisqu’il sort cet été sur PS5, PS5 Pro et PS4.

Dans Lies of P: Overture, parcourez la ville de Krat à son âge d’or. C’était avant qu’elle ne sombre dans le chaos. Avant le massacre des marionnettes, découvrez des histoires inédites et de terrifiants secrets aux côtés d’une guide mystérieuse. Il s’agit de la Rôdeuse légendaire.

Incarnez l’une des marionnettes meurtrières de Geppetto et explorez la ville de Krat, apprenez des secrets cachés et affrontez des ennemis dans des combats épiques. Vos actions auront des impacts directs sur le passé et le futur de Lies of P.

Stellar Blade

Pour suivre, pour ceux qui aiment les combats de boss, les poupées à collectionner, les stickers et de nouvelles tenues, venez jouer à Stellar Blade. C’est un DLC. Le jeu d’action et de science-fiction s’associe à Nikke: Goddess of Victory pour du nouveau contenu incroyable. Sinon, les versions PC de Stellar Blade et du DLC Goddess of Victory: Nikke sortiront en juin disponible sur PS5 et PC.

WWE 2K25

Pour finir ce premier aperçu des jeux les plus attendus du State of Play de février 2025, on termine par une présentation du jeu vidéo WWE 2K25 par Paul Heyman, la légende de la WWE. Il a dévoilé la bande-annonce de The Island.

Il sortira sur PS5 et PS4 le 14 mars 2025. The Island est un monde ouvert en ligne qui regorge de lieux, quêtes, boutiques et événements en direct inspirés de la WWE. C’est un jeu qui peut accueillir jusqu’à 50 autres joueurs à la fois et il offre aussi aux joueurs le système de personnalisation le plus poussé de la licence à ce jour pour leurs MySuperstars.

Les surprises de 2025

Sur une autre lancée, parlons maintenant des jeux-vidéo qui ont surpris un bon nombre de gamers et de blogueurs lors de ce State of Play de février 2025 :

Digimon Time Stranger

Dans cette sélection, le tout dernier opus de la franchise Digimon Story est un jeu auquel on ne se serait pas attendu. Il est prévu que Digimon Story Time Stranger, sorte en 2025 sur PlayStation 5. Mais rien n’est encore affirmé.

Dans ce JRPG, le joueur peut explorer le monde des humains et le Digimonde et découvrir un système de combat amélioré. Vous y retrouverez Agumon, Omegamon et d’autres Digimon dans de tout nouveaux rôles. Les détails sur l’histoire et le gameplay du jeu sont partagés par Bandai Namco.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Puis, le nouveau jeu d’action et d’aventure de Ryu Ga Gotoku Studio vous laissera sans voix. Officiellement, il sort le mois prochain, mais regardez dès maintenant la démo PS5 de ce jeu ! Elle sera disponible à partir du 14 février ! Au lieu de consacrer cette journée à la Saint-Valentin, je vous propose tout bonnement de découvrir ce spin-off. Vous y rencontrerez un personnage emblématique de la licence, Goro Majima.

Monster Hunter Wilds

Sinon, de son côté, lors de ce State of Play de février 2025 Capcom sortira Monster Hunter Wilds le 28 février. Et il y aura un nouveau monstre au sein du jeu lors d’une future mise à jour au printemps ! C’est le majestueux Mizutsune !

Onimusha: Way of the Sword et Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Toujours en mentionnant Capcom, la licence Onimusha est également de la partie lors du State of Play d’aujourd’hui, même si la sortie du jeu est programmée pour 2026 sur PS5. Par contre, la version remastérisée d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny débarque le 23 mai 2025 sur PS5 et PS4.

Et une nouvelle bande-annonce pour Onimusha: Way of the Sword a été dévoilée. L’acteur japonais des films de samouraï, Toshiro Mifune est dans le jeu. Il est incarné par Miyamoto Musashi.

Tides of Annihilation

En 5ème position de cette sélection, Eclipse Glow Studio a divulgué Tides of Annihilation. C’est un jeu d’action et d’aventure qui vous plonge au cœur d’un Londres mystique et dévasté. Incarnez Gwendolyn, l’héroïne qui utilise le pouvoir d’une énigmatique brume grise pour invoquer deux chevaliers spectraux à ses côtés.

Vous devrez choisir stratégiquement quel chevalier invoquer en fonction de votre style de jeu favori et des adversités qui se dressent devant vous. C’est la grosse surprise à ne pas manquer cette année.

Les outsiders prometteurs

Enfin, pour finir de présenter les nouveautés présentées lors du State of Play de février 2025, mentionnons les jeux-vidéos mignons mais super entraînants !

Darwin’s Paradox!

Le jeu de plateforme et d’énigmes Darwin’s Paradox sort en avril 2025 sur PS5. Dans celui-ci, incarnez Darwin, une charmante petite pieuvre qui se retrouve dans une mystérieuse usine de produits alimentaires après avoir été pêchée en pleine mer.

Puis, vous avez sans doute compris qu’il faut s’échapper de là. Sauf que vos seuls atouts sont : les capacités naturelles d’une pieuvre et votre intelligence humaine. Je vous garantis que vous allez adorer, car c’est un jeu très immersif.

Sonic Racing CrossWorlds

En dernière position, Sega a publié un premier aperçu du gameplay de leur tout nouveau jeu de course Sonic, qui sortira sur PS5 et PS4. Le meilleur est toujours pour la fin. Ce jeu tourne autour des anneaux de voyage qui vous transportent de monde en monde. Il y a un système de gadgets inspiré des RPG. Et Sega discute encore des nouvelles fonctionnalités qu’il pourrait contenir. On parle du retour de l’Extreme Gear et du système de personnalisation des véhicules.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn