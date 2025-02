PUBG MOBILE : les étudiants de Gaming Campus en action

in

Le Gaming Campus, spécialisé dans la formation aux métiers du jeu vidéo, offre à ses étudiants une expérience exceptionnelle grâce à un partenariat exclusif avec Level Infinite (Tencent). Dans le cadre du « Wow Map Creator Challenge », ces jeunes talents vont concevoir des cartes inédites pour PUBG MOBILE. Une initiative qui place Gaming Campus au cœur de l’innovation vidéoludique.

Un défi unique pour les futurs créateurs de jeux

Les étudiants du Gaming Campus participent au « Wow Map Creator Challenge« , une initiative en partenariat avec Level Infinite, le label gaming de Tencent. Ce projet leur permet de concevoir des cartes originales pour PUBG MOBILE. « Ce partenariat place Gaming Campus au cœur de l’écosystème du jeu vidéo« , souligne l’organisateur.

Ce défi a permis aux étudiants une opportunité unique de développer des compétences essentielles dans le secteur du gaming. Ils s’immergent dans un projet concret et apprennent ainsi à travailler en équipe, à respecter des contraintes techniques et à répondre aux attentes d’un public international. Ce type d’expérience constitue un véritable atout sur un marché du travail hautement compétitif.

Une immersion précieuse dans l’industrie

Les étudiants bénéficient d’un accès direct aux experts de Tencent. Ils découvrent les exigences professionnelles et affinent leurs compétences techniques. « Un véritable tremplin vers l’excellence professionnelle dans un secteur ultra-compétitif« , indique l’initiative. Cette expérience leur donne un aperçu concret des réalités du métier.

En plus de l’acquisition de savoir-faire techniques, cette collaboration leur permet d’échanger avec des professionnels du secteur. Ils reçoivent des conseils pratiques sur l’optimisation des cartes, l’ergonomie du gameplay et les tendances du marché. Grâce à ces interactions, ils développent un réseau et augmentent leurs chances d’intégrer l’industrie du jeu vidéo après leurs études.

Bravo à nos deux étudiants G. Tech qui ont remporté le WoW Map Creator Challenge !



Objectif du concours : créer des maps dans le jeu @PUBGMOBILE, grâce à l’éditeur de cartes.



Les deux meilleures cartes, réalisées par Anna Robillard et Mattys Chrétien, ont reçu une… pic.twitter.com/sXEp2vbgYE — Gaming Campus (@GamingCampus) February 12, 2025

Le lancement du projet a eu lieu à Paris en présence de Nathan Auda et Yanxuan Lin (Tencent) ainsi que Rémi « CopierCollerTV » Ollier. Cette rencontre a permis aux étudiants d’échanger avec des professionnels et de renforcer leur employabilité. Ce projet démontre que Gaming Campus joue un rôle essentiel dans la formation des talents de demain.

Entre créativité et expertise technique

Ce défi met l’accent sur la conception et l’innovation. Les participants ont alliés sens du gameplay et design visuel pour créer des cartes immersives. Ils associent des compétences techniques à une vision artistique. Ainsi, ils développent des savoir-faire clés recherchés par l’industrie du gaming.

Chaque équipe travaille sur des mécaniques de jeu spécifiques. Elles explorent différents types de terrains, d’obstacles et de stratégies de combat. Ce travail approfondi leur permet de comprendre comment équilibrer les niveaux de difficulté et concevoir des expériences engageantes pour les joueurs. La diversité des cartes proposées reflète la richesse des idées des participants et l’évolution constante des attentes des joueurs.

Cet événement symbolise également l’importance des initiatives académiques en lien avec les grandes entreprises du gaming. Les étudiants intègrent de telles expériences dans leur cursus. Ils bénéficient ainsi d’un apprentissage concret qui dépasse les connaissances théoriques. Le Gaming Campus confirme sa volonté de former les futurs experts de l’industrie vidéoludique. Il les connecte ainsi aux leaders du secteur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

