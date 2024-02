Une nouvelle ère de jeu de société arrive avec Vs. IA de Mattel

Mattel annonce le lancement du Pictionary Vs. IA, une version réinventée de son célèbre jeu de dessin. Dans cette édition, les joueurs dessinent tandis que l’intelligence artificielle devine. L’IA ajoute une dimension nouvelle et excitante à ce classique.

Une nouvelle version fun et innovante

Le célèbre jeu de dessin intègre l’intelligence artificielle pour des moments ludiques inédits. «Mattel est ravie de présenter Pictionary Vs. IA, qui apporte des avancées technologiques pour créer de nouveaux défis passionnants pour les fans de ce jeu mythique.

« Chez Mattel, nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et stimulent l’imagination de toute la famille par le jeu. Une nouvelle façon de renforcer cet engagement avec les jeux de société en explorant le monde des nouvelles technologies de multiples façons.» déclare Sven Gerjets, vice-président et directeur de la technologie chez Mattel.

Des parties imprévisibles et divertissantes

Les joueurs devront se mesurer au pouvoir de déduction de l’intelligence artificielle en faisant deviner leurs dessins. Avec cinq défis déjantés, comme dessiner les yeux bandés ou sans les mains, chaque tour promet des moments légers remplis d’humour.

Facilement accessible à tous

Pictionary Vs. IA est accessible à tous via un smartphone ou une tablette équipé(e) d’un appareil photo. Il suffit de scanner le QR code et de lancer l’application web gratuite pour commencer à jouer. Une installation simple et rapide pour des heures de divertissement.

Respect de la vie privée

Pendant le jeu, la caméra se concentre uniquement sur les dessins réalisés. Cela garantit le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Aucune reconnaissance de personnes ou d’objets, mais uniquement du plaisir de jouer.

Certifié pour la sécurité des enfants

Pictionary Vs. IA a été certifié par l‘ESRB Privacy Certified et respecte la conformité COPPA. Ce jeu est adapté aux enfants de 8 ans et plus, il offre un contenu sûr et divertissant pour toute la famille.

Disponible bientôt

Présenté en avant-première au festival international des jeux à Cannes du 22 au 25 février, Pictionary Vs. IA sera disponible à partir de début mars 2024. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir ce nouveau chapitre dans l’histoire du jeu de société.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

