Couple de gamers ? Découvrez 7 jeux vidéo idéaux pour la Saint Valentin

Si vous cherchez une activité originale pour la Saint Valentin, pourquoi ne pas tester des jeux vidéo en couple ? En plus d’être une occasion de partager des moments tendres, c’est aussi une occasion de s’évader ensemble dans un univers ludique. Que vous soyez débutant ou un expert accro aux jeux vidéo, ces sept jeux sont parfaits pour une soirée de complicité et de rires.

Portal 2, un des meilleurs jeux vidéos pour la Saint Valentin

Portal 2 est un classique du jeu vidéo, et sa version coopérative est un régal pour les couples. Incarnez deux robots qui doivent résoudre des puzzles en utilisant des portails pour naviguer à travers des niveaux ingénieux. Le jeu vous mettra à l’épreuve, mais il renforcera aussi votre communication. Après tout, chaque mouvement doit être parfaitement coordonné. Un défi stimulant pour tester votre complicité !

Overcooked 2, pour les couples solides qui aiment les défis

Le jeu Overcooked 2 est un des jeux vidéo que je recommande pour la Saint Valentin. Il appartient à la même franchise qu’Overcooked! All You Can Eat, un jeu gratuit sur PlayStation Plus sorti en 2020. C’est un excellent moyen de tester votre communication et votre coordination. En tant que chefs dans un restaurant en folie, vous devrez préparer des plats et satisfaire des clients tout en évitant la catastrophe. La pression sera intense, mais la satisfaction d’un service réussi est d’autant plus savoureuse quand elle est partagée.

Essayez aussi Super Mario Bros. Wonder avec votre partenaire

Votre partenaire est novice en matière de jeux vidéo, mais vous voulez partager de bons moments pour la Saint Valentin ? Super Mario Bros. Wonder est un excellent choix. Avec ses niveaux colorés, mais aussi son gameplay accessible, ce jeu de plateforme en 2D ravira tout le monde. Vous pourrez choisir parmi plusieurs personnages iconiques de la franchise et vivre une aventure magique ensemble dans le Royaume des Fleurs. Suivez également notre guide pour débloquer les niveaux spéciaux !

It Takes Two, un autre jeu vidéo parfait pour la Saint Valentin

Si vous devez en choisir un, It Takes Two est sans nul doute un des meilleurs choix. Ce jeu, élu Jeu de l’Année en 2021, est l’essence même de la coopération. Incarnez Cody et May, un couple en crise transformé en poupées par leur fille. Leur quête pour retrouver leur forme humaine est un mélange parfait de gameplay varié et d’émotion. Les défis sont donc au rendez-vous, et ils requièrent confiance et collaboration.

The Quarry, l’activité parfaite si vous aimez l’adrénaline

Vous avez plutôt besoin de jouer à des jeux vidéo exaltants pour la Saint Valentin ? The Quarry fait partie des options à privilégier. Au cœur d’une aventure narrative et horrifique, vous devrez prendre des décisions cruciales pour sauver un groupe d’adolescents piégés dans un camp de vacances. Chaque choix que vous ferez aura un impact sur l’histoire. Ils mettront alors à l’épreuve votre capacité à coopérer sous pression. Pour les fans des jeux de course en quête d’adrénaline, je conseille par ailleurs The Crew Motorfest.

Unravel 1 & 2, un jeu vidéo mignon pour la Saint Valentin

Si vous voulez un jeu mignon et poétique à partager, Unravel est peut-être celui que vous cherchez. Vous incarnerez, dans ces deux jeux, des pelotes de laine reliées entre elles par un fil. Vous devrez résoudre des énigmes tout en progressant à travers de magnifiques décors. La coopération est au cœur du jeu, et chaque mouvement doit être en parfaite harmonie avec votre partenaire. Un moment tout en douceur et en complicité.

Haven, le jeu romantique par excellence

Avec votre chéri, vous incarnez Yu et Kay, un couple d’amoureux qui s’enfuit pour échapper à des mariages forcés. Ensemble, vous explorerez une planète déserte et ferez face à des combats ainsi qu’à des énigmes. Vous prendrez ensuite des décisions qui influencent l’histoire. Avec son atmosphère paisible et ses mécaniques pensées pour deux joueurs, c’est un jeu idéal pour une journée calme et introspective. Sinon, dans le cas où vous voudriez jouer chacun dans votre coin, vous pourriez aussi aimer ces jeux gratuits de Netflix.

