Netflix Gaming : top des meilleurs jeux vidéo à essayer gratuitement

Quels sont les meilleurs jeux vidéo de Netflix que vous pourrez essayer gratuitement ? Fans de gaming, ne passez pas à côté de ces jeux que la plateforme de streaming propose !

Après le streaming des films et des séries, Netflix propose également un service de jeux vidéo gratuit pour tous ses abonnés. La plateforme de gaming met à la disposition de tout le monde une vaste médiathèque destinée pour le gaming. Vous découvrirez un large choix de jeux vidéo en fonction de vos envies et de vos passe-temps favoris.

Bien que la division gaming de Netflix n’attire pas autant de gamers que sa plateforme de streaming, elle regorge de belles pépites qui feront le bonheur des addicts du gaming. Tout ce dont vous avez besoin pour jouer c’est un smartphone et l’abonnement Netflix. Pour que vous puissiez vous retrouver dans ce vaste labyrinthe, voici le top des meilleurs jeux vidéo sur Netflix Games pour commencer.

Moonlighter, le jeu que tout le monde connaît

Pour commencer ce top, nous vous présentons Moonlighter, l’un des jeux vidéo sur Netflix que tous les gamers sont susceptibles de reconnaître. Ce hit date, étant donné qu’il a fait un long chemin pour s’acheminer sur votre PC et consoles avant de débarquer sur votre téléphone depuis Netflix Games. Dans ce jeu, vous allez incarner Will, un commerçant lambda. Il doit explorer les dangereux donjons de la ville pour se fournir en marchandises qu’il va vendre pendant la journée. Partagé entre une aventure de style Zelda en 2D et une simulation de gestion, Moonlighter est un jeu captivant et stimulant. Il est composé de différents niveaux de plusieurs heures. Toutefois, vous pouvez jouer à des sessions de jeu beaucoup plus courtes selon votre disponibilité !

Poinpy, le plus addictif de tous

Derrière son style artistique, Poinpy semble être inoffensif, mais à forcer d’y jouer, vous allez être addictif à ce jeu. Conçu par Downwell, l’un des plus grands développeurs de jeux vidéo pour mobile, Poinpy bénéficie de l’expertise de toute une équipe bien rôdée. Le jeu est facile à prendre en main, et tout le monde pourra y jouer. Sachez qu’à force de monter les niveaux le jeu deviendra de plus en plus difficile. Vous devrez faire preuve de vigilance et de surveiller vos arrière au fur et à mesure que vous avancez. Les adeptes de jeux de course trouveront leur bonheur avec ce jeu !

Wonderputt Forever, le parcours de golf des plus étranges

Tout le monde le sait, les mini-golfs sont impressionnants en matière de jeu vidéo. Beaucoup de gamers du dimanche l’adoptent pour passer du temps. Toutefois, avec le Wonderputt Forever l’expérience relève de la thérapie. De la bande-son jusqu’à l’horloge qui frappe la balle de golf, vous vivrez une expérience qui vous sera propre. Fini la pression, vous apprécierez des parcours propices à l’amusement et aux découvertes. Wonderputt Forever est aussi magique que l’idée que vous vous faisiez des parcours de mini-golf quand vous étiez enfant, et c’est un plaisir d’y jouer.

Krispee Street, l’univers du coloriage à portée de main

Basé sur le webcomic du même nom, Krispee Street reprend le même concept que les livres de coloriage pour adultes. Vous avez l’âme artistique, ou non, ce jeu vous permettra de vous émanciper et de peindre le monde selon votre façon de regarder les choses. Au cours de votre voyage, vous ferez la rencontre de créatures étranges ou d’images surréalistes tout en étant empreint de personnalité. Vous serez aspiré dans cet univers que vous n’aurez pas l’impression de perdre votre temps. Le jeu est composé de plusieurs niveaux qui vous permettront de gagner des pièces au fur et à mesure que vous relevez les défis quotidiens. Vous pourrez aussi jouer au mode zen pour jouer en toute détente et sans contrainte. Krispee Street ravivera votre esprit d’enfance et vous embarquera dans ce monde oublié des adultes, c’est certain !

TMNT : La vengeance de Shredder

TMNT : La vengeance de Shredder réussi là où les autres jeux vidéo pour consoles qui se sont mutés vers les mobiles ont échoués. L’action rapide et trépidante se traduit étonnamment bien par des commandes tactiles, des graphismes et des animations pensés spécialement à ce jeu. Ils sont tout à fait à leur place sur un écran plus petit. Le meilleur de tous, et peut-être le plus important, c’est que le jeu est aussi fluide quel que soit l’appareil que vous utilisez pour jouer. Si vous avez manqué ce retour aux jeux d’arcade classiques, ce jeu sur Netflix rend clairement hommage à ces jeux d’antan, mais avec beaucoup de commodités modernes.

Lucky Luna, le jeu parfait pour les nostalgiques

Si vous avez déjà joué à Lucky Luna, cette nouvelle version que Netflix Games propose va certainement vous séduire. A chaque niveau, vousp ourrez collectionner des objets, découvrir des secrets et relever des défis. Les commandes sont faciles à utiliser et parfaitement fluides. Toutefois, il manque le bouton de saut, comme pour toutes autres plateformes de jeux en ligne. Une partie de la conception étonnante du jeu est la façon dont vous devez rebondir sur les ennemis ou utiliser l’environnement pour gagner de la hauteur. Ce simple changement vous permet d’aborder les niveaux d’une toute nouvelle manière et vous incite à les rejouer jusqu’à ce que vous réussissiez une course parfaite.

Before Your Eyes, lorsque votre vie défile sous vos yeux

C’est certainement l’un des jeux vidéo les plus uniques de son temps disponible sur Netflix ! Before Your Eyes peut être joué par presque tout le monde. Nous ne disons pas cela à la légère, mais cette aventure narrative se contrôle exclusivement par le clignement des yeux. L’intrigue raconte la vie entière d’une personne qui défile devant ses yeux, ce qui est parfaitement reflété dans la mécanique du jeu. Vous pouvez passer d’un souvenir à l’autre en un clignement des yeux. Nous allons être francs avec vous : vous allez passer à côté de certains moments émotionnels clés en clignant vos yeux. Alors, est-ce que vous allez garder vos yeux longtemps ouverts ou est-ce que vous allez les cligner ? Une autre vérité que nous allons vous réveler, vous allez garder ce jeu dans votre mémoire pendant un certain temps !

Immortality, dans la peau d’un enquêteur

Nous ne dirons pas grand-chose de l’intrigue d’Immortality étant donné que l’essentiel du jeu consiste à reconstituer l’histoire. Dans ce jeu vidéo en mouvement, vous serez amené à regarder des extraits de trois films différents pour tenter de résoudre un mystère. Votre mission consiste à sélectionner les différents objets ou les personnes dans l’un des extraits. Vous serez mener vers un autre extrait où vous devez les retrouver. Cela peut sembler étrange, et ce n’est que la partie émergée de l’iceberge, mais c’est un jeu captivant qui se transpose parfaitement sur votre téléphone.

Kentucky Route Zero, âme téméraire en quête d’aventures

Ce jeu d’aventure de type Point and Click est assez étrange tout en restant séduisant. Ce jeu vidéo a mis des années avant de sortir dans toute son intégralité. Il est parfaitement adapté à votre téléphone. Le gameplay se résume à des mouvements et des choix simples. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des réactions vives ou une précision extrême. Il s’agit plutôt d’explorer des thèmes difficiles, comme l’alcoolisme, le décès, les dettes, etc. Vous ne risquerez pas de « perdre » dans Kentucky Route Zero. Il suffit seulement de modifier sa trajectoire en fonction de vos choix. Cela peut sembler simple, mais ce jeu vous accompagnera pendant longtemps. Alors qu’attendez-vous pour vous connecter afin de jouer à ce jeu mobile sur Netflix ?

Into the Breach, un gameplay parfait pour mobile

Il est quelque peu surprenant que ce jeu vidéo ait mis autant de temps pour atterrir sur une quelconque plateforme mobile. Nous nous demandons pourquoi est-ce possible étant donné que le gameplay est parfait sur un téléphone. C’est plutôt un jeu tactique qui correspond à un puzzle. Dans le jour, vous serez à la tête d’une équipe de méchas. Votre mission consiste à les déployer pour différentes missions sur des cartes quadrillées pour combattre des insectes extraterrestres. Chaque mécha et insecte a ses propres options de mouvement et d’attaque.

Toutefois, la chose la plus impressionnante avec ce jeu c’est ce que l’équipe ennemie va faire. Vous devez par la suite planifier votre tour pour la contrer. La beauté des jeux de stratégie ! Si vous utilisez correctement toutes vos capacités et actions, vous pouvez terminer les missions sans prendre un seul coup. Plus facile à dire qu’à faire ! Cette version inclut également le DLC. Cela vous donne encore plus de possibilités d’expérimentation rendant le jeu des plus addictifs. A noter que chacun de ces jeux sont

