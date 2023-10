Super Mario Bros Wonder : comment débloquer les niveaux spéciaux ?

Les niveaux spéciaux de Super Mario Bros. Wonder sont réputés pour leur difficulté et demandent aux joueurs de résoudre des énigmes pour découvrir leurs entrées secrètes. Ces mondes spéciaux sont cachés au-delà des niveaux classiques. Par-dessus tout, ils offrent des défis uniques et des aventures inédites pour les amateurs de Mario.

Les six niveaux spéciaux dans Super Mario Bros. Wonder

Au cœur de Super Mario Bros. Wonder se trouve six niveaux spéciaux. Chacun de ces niveaux est dissimulé dans les six mondes standards du jeu ainsi que dans Petal Isles. La clé pour y accéder réside dans la découverte de sorties secrètes dans les niveaux normales.

Les différentes méthodes pour accéder aux niveaux spéciaux

Monde 1 : Dans le niveau Bulrush Express, activez l’effet Wonder Flower et transformez-vous en éléphant pour révéler la sortie secrète.

Dans le niveau Bulrush Express, activez l’effet Wonder Flower et transformez-vous en éléphant pour révéler la sortie secrète. Monde 2 : Payez les 50 pièces de fleurs Poplin pour débloquer le niveau Jump! Jump! Jump! À la fin, terminez le défi Expert Badge pour Spring Feet et accédez à l’entrée du monde spécial.

Payez les 50 pièces de fleurs Poplin pour débloquer le niveau Jump! Jump! Jump! À la fin, terminez le défi Expert Badge pour Spring Feet et accédez à l’entrée du monde spécial. Monde 3 : Revenez au Manoir Royal Seed après avoir terminé le monde. Parlez à Maître Poplin pour créer un nouveau chemin vers le monde spécial.

Revenez au Manoir Royal Seed après avoir terminé le monde. Parlez à Maître Poplin pour créer un nouveau chemin vers le monde spécial. Monde 4 : Dans le niveau Secrets of Shova Mansion, cassez les blocs devant une plateforme mobile. Cela révélera un tuyau en or menant à la sortie secrète.

Dans le niveau Secrets of Shova Mansion, cassez les blocs devant une plateforme mobile. Cela révélera un tuyau en or menant à la sortie secrète. Monde 5 : Revenez à Operation Poplin Rescue, les Poplins feront apparaître le niveau spécial à côté de la sortie du monde.

Revenez à Operation Poplin Rescue, les Poplins feront apparaître le niveau spécial à côté de la sortie du monde. Monde 6 : Dirigez-vous tout en bas à gauche de la carte du monde. En complétant une série de niveaux, vous atteindrez la nouvelle carte spéciale.

Dirigez-vous tout en bas à gauche de la carte du monde. En complétant une série de niveaux, vous atteindrez la nouvelle carte spéciale. Petal Isles : Débloquez et terminez la scène Wiggler Race – Spelunking ! Ainsi, vous ferez apparaître la zone spéciale devant l’entrée du Monde 1.

Les défis et aventures dans les niveaux spéciaux dans Super Mario Bros. Wonder

En résolvant ces énigmes et en découvrant les sorties secrètes, les joueurs pourront se lancer dans des aventures palpitantes au sein des niveaux spéciaux de Super Mario Bros. Wonder.

Ces défis inédits ajoutent une couche de complexité au jeu. En effet, ils offrent aux joueurs chevronnés l’opportunité de tester leurs compétences et leur créativité.

La chasse aux secrets dans Super Mario Bros. Wonder

En somme, ce nouveau jeu Mario offre bien plus que des niveaux classiques. Dans Super Mario Bros. Wonder, il y a des niveaux spéciaux cachés qui demandent aux joueurs de résoudre des énigmes, ajoutant une dimension de stratégie au jeu.

En participant à cette quête pour découvrir ces mondes cachés, les joueurs peuvent s’attendre à des tas de défis complexes. Aussi, ils pourront profiter d’une expérience de jeu exceptionnelle.

Que l’aventure commence, que la chance soit avec vous dans votre quête. Débloquez les niveaux spéciaux de Super Mario Bros. Wonder pour découvrir un gameplay époustouflant !