Mario et Sonic : Chevaux de Troie du retour de la 2D dans le divertissement ?

Amateurs de vintage ? Découvrez le retour en force de Mario et Sonic sur la plateforme 2D, une nouvelle qui ne laissera pas perplexe plus d’un !

Dans le monde des jeux vidéo et même à Hollywood, il faut croire que nous sommes de plus en plus dans l’air de la résurgence de l’esthétique 2D. Cela renvoie à la nostalgie du passé avec une bonne dose d’aventures !

Parmi les jeux vidéo qui vont marquer cette année, Super Mario, revient à ses racines en 2D. Avec la sortie de « Super Mario Bros. Wonder » le 20 octobre prochain, l’emblématique plombier qui est apparu pour la première fois sur nos écrans en 1985 va marquer les esprits !

De même, Sonic le hérisson, un autre personnage bien-aimé des gamers, a été présenté dans « Sonic Superstars » avec un jeu de défilement latéral en 2D. Ce dernier est déjà sorti le 17 octobre dernier. De quoi faire le bonheur des amateurs de vintage !

Une tendance qui ne se limite pas aux jeux vidéo ?

Cette tendance rétro ne se limite pas aux jeux vidéo. Hollywood a également développé un penchant pour l’esthétique 2D. Le film d’animation « Spider-Man : Across the Spider-Verse », sorti en juin, s’est écarté du style 3D omniprésent pour adopter un look hybride dessiné à la main, appelé « 2,5D ».

Imitant les bandes dessinées classiques de Spider-Man, ce style offre au public une expérience visuelle unique. De même, « Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem » a opté pour une animation de type sketchbook, inspirée des gribouillis d’enfant. L’intention était de faire correspondre l’œuvre d’art au thème traité dans le film, à savoir l’adolescence et ses revers.

Un retour vers la tendance 2D pour quelle raison ?

La principale raison invoquée des développeurs de Mario et Sonic pour ce retour en 2D financière. Il faut croire que la création de jeux en 3D réalistes est longue et coûteuse. Ce qui n’est pas le cas avec les réalisations en 2D, beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. Ce retour en arrière a permis aux développeurs d’explorer leurs idées créatives avec un budget plus restreint et un temps de développement plus court.

Il faut croire que tout le monde s’y met, et même Disney. Son prochain film d’animation « Wish », qui sortira en novembre prochain portera la signature 2D. Il s’inspire des fables illustrées de notre enfance. Sony viendra également s’ajouter à la longue liste de maisons de production qui vont se tourner vers la 2D dans le futur. Cela s’est confirmé avec l’annonce de la suite de « Spider-Man : Across the Spider-Verse ». Notons le, l’un des films les plus rentables de 2023 !

Loin d’un paysage dominé par la 3D, un retour vers la 2D semble être bien accueilli. Gamers et cinéphiles en tout genre semblent trouver le bonheur dans ce nouveau format. Cela est non seulement dû à cette notion de renvoi vers la nostalgie du passé mais aussi pour un gameplay plus simple à prendre en main ! Et vous, est-ce que vous êtes plutôt 2D ou 3D ?