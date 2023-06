Spider-Man Across the Spider-Verse : la fin du film expliquée

Miles Morales n’était jamais destiné à devenir Spider-Man. La version de Miles que les spectateurs ont rencontrée pour la première fois dans Spider-Man: New Generation en 2018 ne l’était pas. Malgré tout, l’histoire s’est poursuivie. Actuellement, la fin du film Spider-Man Across the Spider-Verse laisse beaucoup de questions en suspend. Nous sommes ici pour vous expliquer tout cela !

La révélation de The Spot

Dans Spider-Man: Across the Spider-Verse, Jonathan Ohnn, alias The Spot, révèle cette information. Ohnn était un ancien scientifique transformé en être multidimensionnel. Cela s’est produit lorsque Miles et ses amis sligneurs de toile ont détruit le Super-Collider de Wilson Fisk à la fin de New Generation.

Ohnn explique qu’il est l’ennemi juré de Miles à cause de ses actions. De plus, il mentionne l’expérience qui a amené l’araignée radioactive dans l’univers de Miles, lui donnant ses pouvoirs.

La découverte de la vérité

Miles découvre plus tard que The Spot disait vrai lorsque lui, Gwen Stacy, Jessica Drew et Spider-Punk voyagent à Nueva York. Là-bas, Miles rencontre Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099.

Miguel explique que le Spider-Verse est maintenu par « Le Canon ». Cela se réfère à des événements responsables de la création de chaque Spider-Man de chaque univers.

Le dilemme de Miles

Miles réalise alors que The Spot a l’intention de tuer son père, un capitaine de police nommé Jefferson Davis. Miguel, Gwen et Peter B. Parker avertissent Miles qu’il ne peut pas perturber Le Canon, au risque de déchirer tout le multivers.

Malgré les avertissements, Miles est déterminé à sauver son père et tente de retourner dans son univers. Gwen, Peter et la Spider Society de Miguel tentent de l’en empêcher physiquement, ce qui mène à une course-poursuite à travers Nueva York.

La révélation de Miguel

Miles affronte ses amis, y compris Miguel, en haut d’un train aérien. Miguel révèle alors que Miles n’était jamais destiné à devenir Spider-Man. Il est une anomalie, transformé en Spider-Man après la manipulation du multivers par Jonathan Ohnn.

Piégé dans un univers sans repères

Miles parvient à se libérer de l’emprise de Miguel et utilise l’ADN de l’araignée pour rentrer chez lui. Cependant, il se retrouve piégé dans un univers sans Spider-Man, où son père est mort et son oncle Aaron est en vie.

Il est capturé par une version vindicative du Vautour de cet univers. Malgré tout, la fin de Spider-Man: Across the Spider-Verse apporte un certain espoir pour Miles.

L’espoir et la résistance

Gwen, inspirée par la détermination de Miles, recrute une équipe comprenant Spider-Man India, Spider-Punk et Peter B. Parker. Elle recrute également Spider-Ham, Peni Parker et Spider-Man Noir. L’équipe est formée pour aider à retrouver Miles et arrêter The Spot.

Ainsi, la fin du film boucle une boucle dans le voyage commun de Gwen et Miles. De plus, Gwen trouve enfin un groupe auquel elle veut appartenir. De plus, l’épilogue prouve que Miles n’est pas aussi seul qu’il le pense.

L’attente de la conclusion

La fin de Spider-Man Across the Spider-Verse a laissé les fans sur leurs faims. La conclusion de l’aventure multiverselle de Gwen et Miles sera révélée dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ce film est prévu pour le 29 mars 2024 et risque de chambouler bien des choses.