Spider-Man : Across the Spider-Verse, le film de superhéros parfait ?

Miles Morales revient en tant que notre sympathique Spider-Man de quartier dans Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Suite du succès de 2018, Spider-Man : New Generation, le duo d’animation Phil Lord et Chris Miller sont de retour pour nous offrir un nouveau film Spider-Man qui ne fait pas les choses à moitié. Repoussée en raison de la pandémie de Covid-19, cette nouvelle aventure promet d’être encore plus folle et virtuose que la première.

Un scénario en deux parties pour Spider-Man : Across the Spider-Verse

Toutefois, certains critiques soulignent que Spider-Man : Across the Spider-Verse souffre d’un scénario maladroit qui se termine brutalement. En effet, il ne s’agit que d’une partie d’une histoire en deux parties, laissant ainsi de nombreuses questions en suspens et des éléments à résoudre pour le prochain volet. Il sera alors intéressant de voir comment cette structure narrative influencera l’ensemble de l’histoire et la qualité finale du diptyque.

Dans cette nouvelle aventure, Miles Morales doit faire face à un nouvel ennemi redoutable tout en gérant sa relation complexe avec Gwen Stacy, alias Spider-Gwen. Les autres protagonistes issues des différentes dimensions seront également de retour, apportant chacun leur lot de surprises et d’enjeux pour l’adolescent aux pouvoirs d’araignée.

Miles Morales confronté à ses responsabilités et aux pressions parentales

Gwen Stacy qui fait une visite surprise en tant que Spider-Gwen

La découverte de nouvelles dimensions et les défis qu’elles représentent

Un nouveau standard pour les films de super-héros

Avec Spider-Man : Across the Spider-Verse, les réalisateurs élèvent encore une fois la barre pour les adaptations de comics au cinéma. À travers l’animation innovante et l’exploration de thématiques actuelles et universelles, ce film marque une étape importante dans l’évolution des histoires de super-héros sur grand écran. Malgré quelques lacunes scénaristiques dues à sa structure narrative en deux parties, Spider-Man : Across the Spider-Verse reste une expérience visuelle et émotionnelle inoubliable. Il devrait plaire aussi bien aux fans du premier opus qu’à ceux qui découvrent l’univers fascinant de Miles Morales et des différents « tisseurs » venant de diverses dimensions.