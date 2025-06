Après une décennie de silence James Bond revient en jeu avec 007 First Light

Le jeu vidéo sur James Bond est maintenant connu sous le nom de 007 First Light ! Il a enfin reçu un titre officiel et sera dévoilé dans les jours à venir. C’est le projet tant attendu de IO Interactive.

C’est en 2020 qu’on en a entendu parlé, Et c’est là qu’il va bientôt paraître. Les fans de ce personnage emblématique espèrent que ce sera une belle surprise comme le jeu français : Clair Obscur Expédition 33. Mais peu d’informations ont été révélées. Voici ce qu’il en est.

007 First Light, une nouvelle aube pour James Bond dans le monde du jeu vidéo

Dans un communiqué de presse récent, IO Interactive a en effet partagé le titre de 007 First Light ou on reverra James Bond ! De plus, une image du teaser du jeu a également fuitée.

On y voit la silhouette iconique de James Bond au travers le canon d’une arme. Et la révélation complète du jeu se ferra sous la forme d’une bande-annonce.

La révélation se ferra lors de la soirée d’ouverture du Summer Game Fest. Ce moment marquera le début d’une nouvelle ère pour ce personnage de légende dans le monde des jeux vidéo.

Une histoire d’origine inédite

007 First Light, le jeu vidéo dans lequel on verra James Bond en action ne se contente pas d’être un simple jeu d’espionnage. On remonte aux origines du personnage. L’histoire explore comment James Bond est devenu un agent 00 et a obtenu son permis de tuer.

Le Bond d’IO Interactive sera donc un homme d’action qu’on verra évoluer au fil du jeu, ce qui est une adaptation assez originale concernant cet agent phare du MI6. Eh oui, en dehors des canons des romans et des films, incarner 007 en 3D est différent.

Cela permettra aux joueurs d’assister à son ascension, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le personnage. D’ailleurs, le hashtag #EarnTheNumber utilisé dans les communications de IO Interactive semble renforcer cette idée d’une nouvelle approche. L’accent est alors sur le parcours de Bond vers le statut d’agent 00.

Une trilogie en perspective ?

Si l’on est sûr que ce jeu James Bond intitulé 007 First Light sortira, IO Interactive nourrit également des ambitions pour son avenir. Le studio a annoncé que ce jeu serait le premier d’une trilogie.

S’il rencontre le succès financier escompté, les développeurs concrétiseront cette vision à long terme. Cela témoigne de la confiance de la société qui l’a conçue dans leur capacité à redéfinir l’univers de James Bond dans le domaine des jeux vidéo.

Il est également important de noter que les développeurs ne baseront pas le modèle de Bond dans le jeu sur les acteurs qui ont incarné le personnage dans les films. Par conséquent, ce James Bond en 3D aura un autre visage.

La création d’un jeu sur James Bond par IO Interactive est déjà une source d’excitation. Les mécaniques d’espionnage et de furtivité qui ont fait leurs preuves dans l’univers des jeux vidéo. Et cela pourrait être parfaitement adapté à l’univers de Bond.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn