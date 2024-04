Niu dévoile deux trottinettes tout-terrain à prix cassés pour détrôner la concurrence

Niu enrichit sa gamme de trottinettes électriques avec deux modèles tout–terrain à des prix fracassants. Ces dernières vont débarquer sur le marché à partir de mai 2024.

Les trottinettes électriques Niu KQi 300P et Niu KQi 300X offrent des performances haut de gamme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont moins chères que ce qui était initialement prévu ! Dans un secteur dominé par des marques comme Xiaomi et Segway, Niu lance un défi avec ces nouveaux modèles qui promettent des performances haut de gamme à des tarifs très attractifs. Plongeons dans les détails de ces nouveaux arrivants qui pourraient bien secouer le marché de la mobilité électrique.

KQi 300P et KQi 300X : Le duo trottinette tout-terrain de Niu

Les deux nouvelles trottinettes électriques tout-terrain NIU font partie de la série KQi 300. Elle comprend également la KQi3 Pro sorti en 2022. Ces bolides tout-terrain partagent un ADN commun de puissance et d'endurance, avec des caractéristiques qui repoussent les limites de la mobilité urbaine. D'abord, elle partagent un châssis commun tout en se distinguant par leurs caractéristiques de puissance et d'autonomie.

L'entrée de gamme, la KQi 300P, embarque un moteur capable de générer jusqu'à 900 W en pic associé à une batterie de 487 Wh. Cette trottinette électrique tout-terrain peut gravir des pentes d'environ 20 % et parcourir une distance d'environ 48 km, garantissant des performances solides pour les trajets quotidiens.

Quant à la KQi 300X, elle monte en puissance avec 1 kW pour un meilleur franchissement. De plus, elle embarque une batterie de 608 Wh. Cette dernière peut gravir des collines avec une pente de 25 %. Par ailleurs, son autonomie d'environ 60 km convient aux utilisateurs exigeants en termes de distance parcourue.

Ces trottinettes électriques puissantes arborent des pneus de 10.5 pouces pour une stabilité optimale et une conduite confortable. Leur vitesse maximale est bridée à 25 km/h pour respecter les normes de sécurité. De plus, la connectivité et les mises à jour à distance sont intégrées. Cela garantit une expérience moderne et personnalisable aux utilisateurs.

Une concurrence acharnée

Les nouvelles trottinettes électriques Niu se rivalisent directement avec les références du secteur. Notammeent avec la Max G2 de Segway et la Xiaomi 4 Ultra. Bien que cette dernière se distingue par sa double suspension, les Niu KQi 300P et 300X offrent des caractéristiques compétitives. En effet, ces dernières pourraient séduire de nombreux utilisateurs à la recherche d'une expérience de conduite exceptionnelle.

Des prix prévus à la baisse : une stratégie gagnante

La surprise ne vient pas seulement des performances, mais aussi des prix ! Annoncées à l'origine à 899 € et 799€, les Niu KQi 300X et 300P sont désormais disponibles respectivement à 649.99 € et 549.99 €. Cette réduction significative attirera sans aucun doute l'attention des consommateurs.

De fait, cette baisse de prix témoigne de la volonté de Niu de se positionner de manière agressive sur le marché. Mais également de rivaliser avec ses concurrents établis. Ces nouveaux modèles seront disponibles en France dès mai 2024. Sa disponibilité promet une nouvelle ère dans le domaine des trottinettes électriques haut de gamme.

