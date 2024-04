Xiaomi surprend avec de nouvelles trottinettes électriques plus puissantes à prix cassé !

La révolution Xiaomi ne s'arrête jamais... cette marque chinoise vient de frapper fort en dévoilant ses dernières créations : des trottinettes électriques de 2e génération. Plus puissantes que jamais, et à des prix imbattables.

Xiaomi a dévoilé une version 2nd Gen de ses célèbres trottinettes électriques 4 Pro et 4 Lite, qui ne manquent pas d'impressionner. Ces modèles de deuxième génération conservent leur design éprouvé tout en bénéficiant d'une motorisation et d'une batterie améliorées. Le plus remarquable ? Leur prix a considérablement baissé, ce qui leur donne une longueur d'avance !

Xiaomi : des nouvelles trottinettes électriques aux performances époustouflantes

Ces modèles de deuxième génération ne se contentent pas de reprendre le flambeau de leurs prédécesseurs, ils les surpassent de loin. Avec un design revu et des performances améliorées à un prix abordable, ces trottinettes électriques vont conquérir les rues et le cœur des utilisateurs les plus exigeants.

En effet, les 4 Pro et 4 Lite bénéficient d'un nouveau moteur hébergé dans la roue arrière. Celui-ci offre une conduite plus précise et réduit le risque d'endommagement du moteur en cas de choc.

Fleuron de cette nouvelle gamme, le Scooter 4 Pro 2nd Gen affiche une puissance de 400 W et de 1 kW en crête, dépassant de loin les normes industrielles. Cette puissance accrue se traduit par des accélérations rapides et des montées en côte sans effort, offrant ainsi à l'utilisateur une expérience de conduite électrisante…

De plus, Xiaomi a revu le système de freinage de la trottinette, en remplaçant le double frein à disque arrière par un frein à tambour avant. De quoi améliorer la réactivité et la sécurité de la trottinette.

Par ailleurs, la batterie du Scooter 4 Pro 2nd Gen offre une autonomie accrue, passant de 446 Wh à 468 Wh, permettant de parcourir environ 60 km en une seule charge. Malgré un poids supérieur de 19 kg, des caractéristiques telles que les clignotants ajoutés au guidon améliorent l'expérience globale de conduite.

La Xiaomi 4 Lite 2nd Gen fournit des performances exceptionnelles à un prix abordable

Xiaomi ne s'arrête pas là. En fait, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen présente également des améliorations notables, notamment un nouveau design avec un carénage arrière et un feu arrière plus visible. Bien que sa puissance de pointe ait légèrement baissé à 390 W, elle bénéficie d'une plus grande batterie de 228 Wh. Cette dernière permet de parcourir une distance maximale de 25 km.

Les freins à tambour et l'E-ABS (frein électrique) ont été conservés et associés à des roues dont la taille passe de 8,5 à 10 pouces pour un plus grand confort. Le poids augmente légèrement pour atteindre 16,2 kg.

Mais ce n'est pas tout : Xiaomi ne fait aucun compromis sur la qualité. Les matériaux utilisés pour construire ces machines garantissent une durabilité sans faille grâce à leur légèreté et leur résistance. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un navetteur quotidien, ces scooters ont été conçus pour répondre à tous vos besoins.

Des prix défiant toute concurrence !

Mais le meilleur dans tout ça ? Les prix ! Xiaomi frappe fort en proposant la Scooter 4 Pro 2nd Gen à seulement 549 € et la Scooter 4 Lite 2nd Gen à 299 € ! Des tarifs qui rendent la concurrence verte de jalousie et qui vous permettent d'accéder à ces merveilles de la technologie sans vous ruiner. Avec des tarifs aussi attractifs, Xiaomi rend la technologie accessible à tous, sans compromettre la qualité ni les performances.