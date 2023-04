Test de la Ninebot MAX G2 : à la hauteur des attentes ?

La trottinette Ninebot Max G2 voit enfin le jour, 5 ans après le lancement de son prédécesseur, la MAX G30. Découvrez à travers ce test si cette trottinette électrique polyvalente vaut son pesant d’or.

Annoncée au Mobile World Congress 2023, la Ninebot KickScooter MAX G2 vise à améliorer la plupart des caractéristiques de son prédécesseur, la MAX G30. Elle promet une meilleure expérience de conduite, grâce à son puissant moteur et à son système de suspension, ainsi qu’une sécurité accrue pour l’utilisateur. Il met également en avant la fonction Find My iPhone.

Caractéristiques techniques Moteur : 450W

Batterie : 551 Wh

Pneus : 10 pouces

Poids : 24 kg

Norme : IPX5

Compatible : « Find My »

Ninebot Max G2 : une trottinette électrique polyvalente au design conservateur

La nouvelle trottinette Ninebot KickScooter MAX G2 est loin d’avoir des lignes extravagantes ou un style avant-gardiste extrême. Au contraire, il reste dans les limites de la sobriété, en adoptant un style conservateur. Un choix logique puisque le constructeur veut en faire la « version ultime du scooter pour les déplacements quotidiens ».

Une élégante couleur gris foncé avec des détails jaunes domine l’ensemble de la structure de l’E scooter. La présence de suspensions augmente le poids de la G2 pesant ainsi 24 kilos ! La hauteur de la trottinette a également augmenté, déstabilisant quelque peu les conducteurs habitués à des modèles plus bas.

Les roues, tant à l’arrière qu’à l’avant, mesurent 10 pouces, n’ont pas de chambre à air auto-guérison, elle comprend une couche spéciale qui scelle une crevaison de 4 mm ou moins dans la bande de roulement du pneu. Ils sont également équipés de clignotants avant et arrière et d’un klaxon électronique.

Avec son plateau plus large, sa potence plus épaisse et sa construction plus robuste, la Ninebot Max G2 ressemble plus à une solution de transport digne de ce nom qu’à une trottinette pour enfant.

Une solution de transport puissante

Segway explique que le moteur électrique à propulsion arrière de la MAX G2 délivre 28% de puissance en plus que la MAX G30. Cela se traduit par une puissance de pointe de 900W offrant une vitesse de pointe de 25 km/h et une meilleure capacité à grimper les côtes. C’est là qu’intervient l’algorithme RideyLong, qui optimise les performances de ce micro mobilité. La MAX G2 dispose de trois modes de conduite : ECO, Sport et Drive, qui débloquent ses capacités en fonction de la configuration choisie.

Toutefois, les 900W en crête ont leurs limites. L’E-scooter perd en vitesse dès que les pentes deviennent raides. Ainsi, si vous vivez en montagne, il faut privilégier les modèles à double motorisation, beaucoup plus performants. Lors de notre test, nous avons constaté que pour une pente de 10 %, la vitesse de la Ninebot Max G2 passe sous la barre des 10 km/h.

Test de l’autonomie : idéale pour les déplacements urbains

Comme nous le savons, la performance ne signifie pas seulement plus de puissance, mais aussi plus de distance à parcourir. La G2 intègre une batterie de 15 300 mAh identique à celle du G30. Mais étant donné qu’un modèle puissant et plus lourd de 5 kilos utilise une batterie similaire, on s’attend à une autonomie plus faible.

Par contre, nous avons couvert 40 km avec une charge maximale de 110 kg sur un trajet comportant des côtes. Pour recharger la G2, celle-ci dispose d’un convertisseur DC intégré avec un connecteur d’alimentation standard IEC 320 C5 « Mickey Mouse Ears ». De ce fait, vous pouvez utiliser n’importe quel câble avec ce connecteur pour charger votre scooter. De plus, il existe un port DC traditionnel qui peut être utilisé avec le chargeur inclus.

Cela signifie que vous n’avez pas besoin de transporter avec vous le pack de charge lourd avec convertisseur DC. En effet, vous pouvez utiliser un câble d’alimentation standard relativement bon marché pour une charge légère en déplacement.

Une suspension complète prête pour l’exploration

Si le manque de stabilité fait partie des principaux défauts des trottinettes électriques, notre test de la Ninebot Max G2 a révélé les améliorations qui ont été apportées pour y remédier. En fait, cette toute nouvelle trottinette électrique est conçue avec un système de suspension double. Avec un amortisseur hydraulique à l’avant et une suspension arrière à double ressort, vous n’avez pas à vous soucier des obstacles qui se dressent sur votre chemin.

En ce qui concerne la sécurité, il y a un frein à tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière. Ensemble, ils constituent un système de freinage redondant en cas de défaillance de l’un des freins. Les freins à tambour sont particulièrement appréciés, car ils ne nécessitent aucun entretien. Le mécanisme de freinage est entièrement enfermé dans la roue, ce qui le protège de l’environnement et des dommages accidentels.

Certains conducteurs redoutent que le frein à tambour ne les renverse en cas de freinage. Lors de notre test, cela ne s’est pas produit. Cependant, nous recommandons généralement de s’accroupir et de transférer son poids sur la roue arrière pour plus de stabilité lors d’un freinage brusque.

Verdict

La Ninebot Max G2 se distingue de la plupart des autres trottinettes par son rapport puissance-autonomie. Elle présente une excellente qualité de construction, une bonne capacité à grimper et de grands pneus conviviaux de 10,0 pouces.

Lorsqu’il s’agit de choisir une machine robuste, la Ninebot Max G2 vient à l’esprit. Sa construction durable permet de jouir pleinement de ses capacités pendant de nombreuses années. D’après notre test, la Ninebot Max G2 offre de bonnes performances même sous la pluie. La Max G2 reste un excellent choix pour les conducteurs qui cherchent à transporter une charge plus importante et à avoir une plus grande autonomie.

Excellente gamme pour sa catégorie

Construction robuste de classe mondiale

Pneus sans chambre à air pré-limés

N’a pas de démarrage à zéro

Manque d’accélération rapide

Lourd pour ses dimensions

Conduite - 9 Performances - 8.5 Autonomie - 7 Design - 8 8.1 Conduite : La Max G2 offre un réel plaisir de conduite. Performances : Elle présente un excellent rapport poids/puissance. Autonomie : 40 km d'autonomie. Design : Une version classique du scooter. User Rating: Be the first one !