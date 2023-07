Guide d’achat complet d’un chargeur pour trottinette électrique

Un bon chargeur fait partie des éléments essentiels pour assurer une charge optimale pour votre trottinette électrique. Mais comment choisir le meilleur ? Voici le guide.

La batterie stocke l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une trottinette électrique. Mais sans chargeur, impossible de l’utiliser. Cependant, il est rare que les utilisateurs se renseignent sur les chargeurs de trottinettes électriques lorsqu’ils envisagent d’acheter leur propre deux-roues motorisé. Découvrez à travers cet article comment choisir le bon chargeur pour votre engin, les indispensables à retenir pour faire le bon choix.

Chargeur de trottinette électrique : les données à prendre en compte

Bien choisir le meilleur chargeur de trottinette électrique ne se fait pas aux dépens du hasard. En fait, il faut faire attention à plusieurs détails, en fonction du type de trottinette. Il faut commencer par vérifier sa tension, exprimée en volts (V). Cette dernière doit impérativement correspondre à celle de la batterie de l’engin. Néanmoins, il arrive que ce soit la tension nominale de la batterie qui soit exprimée, tandis que celle du chargeur correspond à sa tension maximale. À titre d’exemple, il faut un chargeur de 42 V pour une trottinette électrique Xiaomi équipée d’une batterie de 36 V.

Quant à l’ampérage (A), il désigne la vitesse avec laquelle le chargeur peut recharger la batterie du véhicule. La trottinette électrique se recharge rapidement si l’ampérage (A) est élevé. Attention toutefois, le câble du chargeur risque de fondre si l’ampérage dépasse la valeur indiquée. Vous trouverez le voltage approprié à l’arrière de la trottinette, sur la batterie ou dans votre manuel d’utilisation. En règle générale, il faut distinguer trois types de tension :

Une alimentation 24V 2A . Ce type de chargeur a été conçu pour alimenter une batterie au lithium de 24V nominal. Léger, il peut être transporté partout. Généralement, il est livré avec différents embouts pour convenir à divers équipements.

. Ce type de chargeur a été conçu pour alimenter une batterie au lithium de 24V nominal. Léger, il peut être transporté partout. Généralement, il est livré avec différents embouts pour convenir à divers équipements. Chargeur 36V. Ce type d’alimentation permet de charger une batterie au lithium d’une tension nominale de 36V et maximale de 42V.

Ce type d’alimentation permet de charger une batterie au lithium d’une tension nominale de 36V et maximale de 42V. Chargeur 36V/2Ah. La solution la plus performante sur le marché. Il suffit de moins de 3 heures pour recharger complètement l’équipement et assurer une mobilité permanente.

Chargeur de trottinette électrique : choisir selon le type de batterie

Le meilleur chargeur doit être adapté à la batterie de la trottinette électrique. En effet, s’il n’est pas compatible avec cette dernière, il risque de l’endommager plutôt que de la recharger. Il existe 3 types de batteries pour alimenter les E scooters :

Batteries lithium-ion ( LiPo, Li-ion ou LFP),

Batterie plomb-acide (SLA)

Batterie au nickel (NiMH)

Pour connaître le type de batterie, il faut vérifier sur l’étiquette apposée sur la trottinette ou sur le chargeur. Par conséquent, au moment de choisir votre chargeur, il faut s’assurer qu’il est bien compatible avec la batterie de l’engin.

Chargeur de trottinette électrique : orifice de chargement

Par ailleurs, il faut impérativement vérifier le port de charge du chargeur. En fait, la prise de charge diffère selon les modèles de trottinettes électriques. Par exemple, les trottinettes Ninebot et Xiaomi ont une porte spécifique à leur marque, mais qui sont identiques. Ainsi, vous pouvez utiliser un chargeur Ninebot pour votre trottinette électrique Xiaomi ou vice versa.

En revanche, certains modèles ont des ports de charge dits propriétaires. Dans ce cas, il faut opter pour un chargeur approprié au modèle : un GX16 à 3 broches ou le LP16.

Durée de charge

La durée de recharge de la batterie de votre trottinette dépend fortement du type de chargeur choisi. Un chargeur d’origine permet d’alimenter la batterie en 5 à 7 heures, tandis qu’un adaptateur rapide divise par deux le temps de charge idéal, soit 2,5 à 3 heures. Ce dernier est idéal pour ceux qui ont peu de temps à consacrer à la recharge. Il présente toutefois un inconvénient non négligeable : il réduit la capacité de votre batterie. Donc, si vous comptez l’utiliser, il faut absolument le faire de manière exceptionnelle.

Fréquence de recharge

Une trottinette électrique équipée d’une batterie au lithium peut être rechargée aussi souvent que possible. Inutile d’attendre qu’elle soit complètement déchargée, c’est même vivement déconseillé pour préserver les cellules de l’usure.

Si vous prévoyez de garder votre appareil pendant plusieurs mois, il doit être rechargé à 40 %. Cette mesure lui évite une perte de capacité. Dans tous les cas, les utilisateurs doivent savoir comment entretenir et réparer une trottinette électrique.

Top 3 des meilleures trottinettes électriques

Xiaomi Pro 2 : une trottinette électrique puissante

Caractéristiques techniques Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 45 km

Poids : 14,2 kilos

Prix : 550€

La Xiaomi Pro 2 présente les mêmes caractéristiques que la Xiaomi M365 Pro. Elle dispose d’un moteur puissant (300W) et d’une batterie de grande capacité (474 Wh). En plus de ces similitudes, elle a bénéficié d’une amélioration notable faisant d’elle la meilleure trottinette électrique Decathlon. Son plateau est suffisamment large pour offrir un confort de conduite inégalé.

Sur le plan technique, son système KERS est plus performant qu’auparavant, tandis que ses pneus résistent davantage aux dérapages. La Pro 2 comprend un phare à LED puissant, de même qu’un feu-stop qui se déclenche automatiquement. Pour respecter la législation européenne, cette trottinette électrique comprend des réflecteurs pour augmenter la visibilité.

Excellente autonomie

Moteur puissant

Poids élevé

Oxelo R920E : une trottinette électrique premium

Caractéristiques techniques Moteur : 250W

Taille de roue : 10 et 8 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie : 35 km

Poids : 14,8 kg

Prix : 599€

L’Oxelo R920E est l’une des trottinettes électriques puissantes du marché. Son moteur 350W lui permet de monter les dénivelés de 15%. Mais outre sa puissance, elle se distingue par son autonomie de 35 km et sa vitesse maximale de 20 km/heure.

Plus encore, l’Oxelo R920E séduit par son élégance. Son guidon est en fibre de carbone et passe d’une structure circulaire à une forme triangulaire, créant ainsi une allure singulière.

Plus encore, cette trottinette électrique embarque un écran lumineux et des feux.

Deux moteurs pour les collines

Écran de contrôle très clair

Plus difficile à conduire que les autres trottinettes

Coûteux

Ninebot MAX G30E II MAX : trottinette électrique longue portée

Caractéristiques techniques Moteur : 350W

Taille de roue : 10 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie : 65 km

Poids : 19.9 kg

Prix : 799€

Pesant 19,9 kg, la Ninebot Kickscooter Max est une trottinette électrique imposante. Toutefois, elle offre une autonomie de 65 km, soit le modèle idéal pour les longs déplacements.

Son moteur puissant de 350 W et ses larges pneus lui assurent une excellente tenue de route et un grand confort. Il compte parmi les plus performants en termes de vitesse. Sa sirène est suffisamment puissante pour être entendue même dans les rues bondées.

Cloche bruyante

Grande autonomie

