Test de la Navee XT5 Pro : que vaut cette trottinette tout-terrain surpuissante ?

La Navee XT5 Pro débarque avec une promesse audacieuse de redéfinir la mobilité urbaine et tout-terrain. Avec ses roues gigantesques, son moteur à la puissance démesurée et son look futuriste, elle ne laisse personne indifférent. Mais derrière cette fiche technique agressive, qu’en est-il réellement de l’expérience utilisateur au quotidien ?

La Navee XT5 Pro nous invite dans un univers où la performance est reine. À ce propos, elle se présente comme le compagnon idéal des aventuriers urbains et des amateurs de off-road avec son design agressif et ses caractéristiques de mastodonte. Mais qu’en est-il de ses capacités réelles sur le bitume et les sentiers ? Voici les impressions et le verdict après l’essai.

Caractéristiques techniques

Durée de charge : 1h30 (Charge Flash)

1h30 (Charge Flash) Vitesse : 25 km/h (débridable sur terrain privé)

25 km/h (débridable sur terrain privé) Puissance du moteur : 700W (2200W en crête)

700W (2200W en crête) Poids : 34,8 kg

34,8 kg Autonomie : Jusqu’à 75 km

Moteur et puissance : un couple phénoménal pour grimper aux murs

Si vous avez l’habitude des trottinettes de location ou des modèles d’entrée de gamme, la première accélération avec la Navee XT5 Pro risque de vous surprendre. Ici, la priorité absolue est donnée à la puissance brute. En fait, le constructeur a intégré un moteur à propulsion arrière d’une puissance nominale de 700W. De plus, le produit dispose d’une puissance maximale instantanée de 2200W.

Mais concrètement, qu’est-ce que cela change sous vos pieds ? Suite à nos tests, je peux affirmer que ce moteur transforme radicalement l’expérience de conduite. Il faut dire que là où d’autres s’essoufflent au moindre faux plat, la XT5 Pro avale des pentes jusqu’à 32% d’inclinaison sans montrer le moindre signe de faiblesse. J’ai testé la montée d’une rampe de garage très pentue, et la trottinette électrique a conservé sa vitesse sans que je n’aie besoin de donner la moindre impulsion.

Bien que la vitesse soit légalement bridée à 25 km/h sur la voie publique, le couple est tout simplement monstrueux. J’ai particulièrement apprécié la réactivité de la gâchette d’accélération. Le Mode Boost, activable d’une simple pression, délivre une poussée immédiate, idéale pour s’insérer dans un rond-point ou dépasser un cycliste en toute sécurité. Toutefois, vous devez être prudent sur la route pour éviter les accidents.

Autonomie et recharge : la révolution du « Flash Charge »

Avec une autonomie annoncée de 75 km, la XT5 Pro se place dans le haut du panier. Bien sûr, nos mesures en conditions réelles (mode Sport et terrain mixte) se rapprochent plutôt des 50-60 km, ce qui reste excellent. Son véritable atout réside dans sa technologie de recharge rapide.

Grâce à son chargeur performant, il suffit de 1h30 à 2h pour récupérer une charge significative, là où d’autres modèles demandent une nuit complète. C’est un point essentiel pour ceux qui l’utilisent intensivement. Qui plus est, le système de gestion de batterie (BMS) assure une sécurité optimale et prolonge la durée de vie des cellules.

Confort de conduite : un tapis volant monté sur du 12 pouces

La Navee XT5 Pro creuse l’écart et bat son plein avec 90% de la concurrence grâce à son confort de conduite. La plupart des trottinettes électrique ordinaires sont équipées de roues de 8 ou 10 pouces. C’est pourquoi Navee a fait le choix audacieux d’équiper ce modèle de pneus tubeless de 12 pouces. La différence est flagrante !

Le guidon large de la trottinette offre d’ailleurs une excellente prise en main, et son plateau est suffisamment vaste pour placer les pieds confortablement. La XT5 Pro supporte aussi une charge utile allant jusqu’à 150 kg, ce qui est une rareté témoignant la solidité de son châssis en acier haute résistance. C’est une machine qui rassure, même lorsqu’on aborde des virages serrés ou des sols humides.

Sécurité et freinage : maîtriser la bête

Avec une telle masse lancée à 25 km/h, le système de freinage ne doit pas être une option. De ce fait, Navee a équipé la XT5 Pro d’un triple système de freinage : deux freins à disque et un frein électronique régénératif (E-ABS). Lors du test d’arrêt d’urgence, le freinage est mordant, progressif et parfaitement équilibré. On ne risque pas de passer par-dessus le guidon, mais la distance d’arrêt est remarquablement courte.

En outre, la trottinette électrique intègre des clignotants très lumineux aux extrémités du guidon, un ajout indispensable pour la conduite en ville et la sécurité. Le phare avant de 9W est également l’un des plus puissants que j’ai pu voir de sa série. Il éclaire loin et large, ce qui vous donne l’occasion de rouler de nuit en zone non éclairée sans crainte.

Enfin, il faut savoir que la XT5 Pro est certifiée IPX6 pour le corps et IPX7 pour la batterie. Cela signifie qu’elle résiste aux jets d’eau puissants. Même en roulant sous une averse soutenue et en traversant quelques flaques profondes, il n’y a pas de moindre problème électronique. C’est une vraie trottinette « tout temps ».

Conception et fonctionnalités connectées : le futur est là

Esthétiquement, la XT5 Pro adopte un look « Cyberpunk » avec des lignes acérées et une finition gris mat du plus bel effet. L’assemblage est irréprochable parce qu’aucun câble ne dépasse. Par ailleurs, au centre du guidon trône un écran LCD suspendu très lisible, même en plein soleil. Il affiche toutes les informations vitales comme la vitesse, le mode de conduite et le niveau de batterie restant. Mais la modernité de la XT5 Pro se révèle via l’application mobile dédiée.

Outre cela, la trottinette électrique est compatible avec la technologie « Apple Find My » (Localiser). Il s’agit d’une fonctionnalité géniale pour sécuriser votre investissement. En cas de vol ou de perte, vous pouvez géolocaliser votre petit bolide directement depuis votre iPhone. Il ne faut pas oublier la fonction SmartKey assurant un déverrouillage automatique via Bluetooth lorsque vous approchez de la trottinette. De ce fait, plus besoin de sortir votre téléphone ou de taper un code parce que la trottinette vous reconnaît tout de suite. Ce genre de détail rend l’expérience utilisateur fluide et agréable au quotidien.

Verdict Choisir la XT5 Pro est la meilleure solution si vous effectuez de longs trajets quotidiens ou aimez vous évader sur des chemins de terre le weekend. Son autonomie, sa charge ultra-rapide et ses grandes roues de 12 pouces sont des atouts concurrentiels importants qui justifient pleinement son tarif. Navee frappe fort et propose ici l'un des meilleurs rapports puissance/confort du marché. On aime Puissance moteur monstrueux (2200W crête)

Recharge éclair (moins de 2h)

Étanchéité IPX6 rassurante

Compatibilité « Apple Find My » On aime moins Poids élevé (difficile à porter)

Encombrement une fois pliée

Pas de suspension hydraulique réglable

