Que veut dire VO2 Max sur votre montre connectée ?

Si vous aimez fouiller dans les statistiques de votre montre connectée, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur une fonction appelée VO2 Max.

Le nom de ce paramètre varie d'une smartwatch à l'autre. Sur l'Apple Watch, il s'agit du » cardio fitness « , tandis que sur les Fitbits, il s'agit de votre » score de cardio fitness « . Mais voici ce qu'il signifie réellement.

Une mesure de la condition physique

Tout d'abord, la VO2 Max est une donnée numérique prise par votre montre connectée. Cela montre le taux maximal (V) d'oxygène (O2) que votre corps absorbe pendant l'exercice.

En termes simples, il s'agit de la respiration et de ce qui se passe pendant le processus respiratoire au cours de l'exercice. Lorsque vous inspirez, vous absorbez de l'oxygène. Cet oxygène est utilisé pour créer de l'énergie afin de permettre au corps et aux organes de fonctionner correctement.

L'une des formes d'énergie créées est l'adénosine triphosphate, ou ATP. Elle est utilisée comme carburant pour vos muscles. Et elle aide votre corps à mieux faire face aux exigences de l'exercice. Pendant l'exercice, l'organisme a besoin de plus d'oxygène pour transformer ces réserves d'ATP. Plus vous pouvez absorber d'oxygène et le transformer en cette forme d'énergie, plus votre corps devrait être en mesure de réduire l'apparition de la fatigue.

Pourquoi est-il utile de connaître sa VO2 Max ?

Un indicateur tel que VO2 Max peut vous indiquer le taux maximum d'oxygène que vous pouvez absorber. Ce qui donne une bonne indication des niveaux d'énergie ATP que votre corps peut produire. C'est pourquoi, il est intéressant de connaître ce paramètre. Ainsi vous saurez quelles sont vos limites lors de votre séance d'entraînement.

En ayant une idée de votre forme cardiovasculaire et de votre endurance aérobie, vous pouvez anticiper les efforts à fournir lors d'une séance de sport. Certains athlètes cherchent à atteindre un VO2 Max élevé. C'est afin de s'assurer que leur corps puisse répondre aux exigences des pressions exercées par la pratique d'exercices intenses. C'est une démarche souvent associée à des sports d'endurance comme le marathon, l'ultra-marathon ou le triathlon.

De plus, le maintien d'une bonne VO2 Max peut vous aider à mieux résister au stress, à lutter contre les effets du vieillissement et à réduire les risques de maladie.

Le VO2 Max est généralement mesuré en millimètres d'oxygène consommé par kilogramme de poids corporel par minute. Ensuite, cette donnée est généralement représentée par un nombre à 2 chiffres.

Dans la plupart des cas, il y a souvent un certain manque de cohérence dans la manière dont les montres connectées présentent la VO2 Max. Mais un score de VO2 Max élevé indique généralement que la personne a une excellente condition cardiovasculaire. Les smartwatch vous donnent en fait une estimation de votre VO2 Max. En réalité, ces appareils ne sont pas vraiment en mesure de reproduire le même processus rigoureux de test en laboratoire.

Pourquoi y a-t-il des divergences entre les VO2 Max des smartwatch ?

Que vous possédiez une Apple Watch, une Garmin ou un bracelet connecté Fitbit, la mesure de votre VO2 Max sera accessible de différentes manières. Par exemple, l'application Apple Health vous aidera sur un iPhone et l'application Premium est la plateforme sur laquelle vous pouvez voir les données de votre Fitbit.

Si l'approche de base utilisée par toutes les montres connectées pour calculer les estimations de VO2 Max est largement identique. Les capteurs de fréquence cardiaque et les algorithmes qui permettent d'obtenir ces données ne le sont pas forcément.

Ces facteurs peuvent expliquer en grande partie pourquoi les chiffres varient d'une montre à l'autre. Il faut également tenir compte de l'historique des données d'entraînement auxquelles la smartwatch a eu accès. Ce qui peut également influer sur la fiabilité des chiffres de VO2 Max.

