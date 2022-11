Cpasbien : quelle est la véritable adresse du site ?

Cpasbien est un site qui permet de télécharger des torrents gratuitement : films, séries, animes, documentaires, musique ou jeux vidéo. Depuis 2019, le site a changé de nom et devient OxTorrent.

Les autorités ont mis en vigueur la loi Arcom visant à chasser les pirates de contenus numériques. Zone téléchargement, le plus gros site de téléchargement, a été contraint de fermer. Cependant, les éditeurs trouvent toujours des moyens pour contourner les autorités en inventant de nouvelles adresses pour les sites illégaux.

Comment débloquer Cpasbien ? 🟢 Les fournisseurs d’accès à Internet bloquent certains sites web. Que faire si vous souhaitez y accéder ? C’est très simple : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez librement au site. Essayer NordVPN gratuitement 30j

C’est le cas de Cpasbien, qui a récemment changé de nom pour devenir OxTorrent (2019). En même temps, le site est obligé de changer d’adresse aussi souvent pour échapper à la loi. On va découvrir dans cet article ce qu’est réellement le site, sa vraie adresse, ses offres ainsi que son fonctionnement.

Cpasbien : un site de torrent parmi les plus populaires

Cpasbien est un site de torrent qui a vu le jour en 2012. Non seulement, il s’agit de l’un des sites de téléchargement gratuit les plus populaires, mais c’est également l’un des plus anciens du genre. En effet, pendant ses débuts, Cpasbien enregistrait plus de 30 millions de visiteurs par mois dans l’Hexagone. La raison est simple, il est gratuit et fournit un océan de contenus pour tout le monde.

Films, séries, animes, dramas ou encore novelas, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur le site. Il fournit aussi de nombreux logiciels et applications pour vos besoins en informatique comme il vous permet de télécharger des jeux vidéo.

La différence avec ce site est qu’il n’accède pas à un téléchargement direct. Les contenus que vous téléchargez sur OxTorrent sont sous forme de torrents. De la sorte, vous devez télécharger le contenu à partir du torrent obtenu sur le site. Etant donné que Cpasbien n’obéit pas aux règles, son adresse doit changer fréquemment.

La vraie adresse du site

Comme on l’a dit plus haut, Cpasbien a changé de nom depuis 2019. Sa vraie adresse actuelle est : oxtorrent.ac. Néanmoins, vous pouvez y accéder via l’adresse cpasbien.ch (son dernier site miroir). Les sites cpasbien.ox et cpasbien.tf ne sont plus.

Si, aujourd’hui, vous tombez encore sur cpasbien.tf, cela doit forcément être un site clone, donc faites bien attention. Ces fausses copies du site peuvent vous demander de saisir vos données personnelles avant de vous donner l’accès aux fichiers que vous souhaitez télécharger. C’est là que vous devez vous méfier.

Certains vont même vous demander de scanner un code barre avec une application qu’ils vous demandent d’installer sur votre appareil. Alors, prudence est de vigueur quand vous souhaitez obtenir des torrents gratuitement. Tous les contenus de Cpasbien sont déjà transférés dans le nouveau site OxTorrent.

Comment fonctionne le site ?

Différent des sites de téléchargement direct ou « Direct Download », Cpasbien est un site torrent. Dans son annuaire, on trouve des torrents de contenu à télécharger. De ce fait, il n’y a pas lieu de télécharger les films, séries, etc. directement.

Une fois le torrent obtenu, il faut procéder à un nouveau téléchargement en utilisant un logiciel spécifique tel qu’uTorrent. Le logiciel va télécharger le fichier concerné via le protocole Peer-To-Peer (P2P). Et puisque vous devez échanger avec d’autres utilisateurs, votre vie privée risque d’être compromise si vous ne prenez pas de précautions. Les utilisateurs avec qui vous échangez peuvent voir votre adresse IP.

Pour prévenir tout incident suite au téléchargement de torrents, le mieux c’est d’utiliser un VPN. Ces logiciels de sécurité permettent de vous préserver de toute tentative de piratage et d’espionnage.

Cpasbien est-il légal ?

Rien qu’à entendre son nom : Cpasbien, on pense déjà que le site est illégal. Le fait est qu’il propose des contenus entièrement gratuits alors que certains d’entre eux ne sont pas libres d’accès. Par conséquent, le site enfreint à la loi qui régit les droits d’auteur. Ceux qui fournissent les logiciels, vidéo, jeux vidéo, etc. n’ont pas forcément le droit de le faire.

Ce qui implique que tous ceux qui téléchargent des contenus à partir du site sont aussi dans l’illégalité. C’est pour cela qu’on recommande l’utilisation d’un VPN lorsque vous vous aventurez dans ces terrains illégaux. Beaucoup d’entre eux sont disponibles en version gratuite. Vous pouvez toutefois vous abonner si vous souhaitez profiter des fonctionnalités spécifiques.

De son côté, Cpasbien est voué à un changement d’adresse de façon continue puisque les autorités ne vont pas cesser de les poursuivre. De la sorte, son adresse actuelle peut ne plus être valide dans quelques mois ou quelques années.