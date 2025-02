Naviguez sans publicités : Opera pour Android se met à jour

Opera pour Android (version 86) franchit une nouvelle étape. Il optimise son bloqueur de publicités intégré avec trois modes de protection. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir le niveau de blocage qui correspond à leurs besoins, qu’il s’agisse de navigation sécurisée, d’élimination complète des publicités intrusives ou d’une personnalisation avancée. En plus de cette mise à jour majeure, Opera introduit un gestionnaire de téléchargements amélioré et de nouvelles options de personnalisation des icônes.

Trois modes adaptés aux préférences des utilisateurs

La version 86 d’Opera introduit trois nouveaux modes de blocage des publicités. Le mode équilibré garantit une navigation fluide. Il assure également une compatibilité optimale avec les sites web. Le mode renforcé intègre les technologies de blocage avancées uBlock Origin et AdGuard pour offrir une protection maximale contre les publicités intrusives. Le mode personnalisé permet de choisir parmi plusieurs listes de blocage, telles qu’EasyList, Malware Blocks ou NoCoin. Cela offre une flexibilité totale aux utilisateurs.

Ces nouveaux modes sont accessibles dans les paramètres du navigateur. Ils permettent de mieux gérer l’affichage des publicités en fonction des préférences personnelles. Ainsi, chacun peut choisir le niveau de filtrage qui lui convient. Il évite ainsi les publicités agressives et les restrictions excessives, qui peuvent affecter la navigation sur certains sites.

Des performances accrues et une meilleure protection

Le nouveau bloqueur d’Opera améliore le chargement des pages. Il réduit également l’utilisation des données puisqu’il bloque les publicités lourdes. « Le blocage des publicités intrusives crée un environnement plus épuré et agréable« , explique Opera. Ce système empêche le suivi des annonceurs et bloque les publicités malveillantes. Il renforce également la protection contre les tentatives de phishing et les logiciels malveillants.

De plus, Opera veille à la protection des utilisateurs contre les nouvelles formes de publicités masquées. Ces techniques, qui exploitent des scripts pour contourner les bloqueurs traditionnels, sont identifiées et stoppées par le nouveau système. Ainsi, la navigation reste sécurisée et sans interruptions inutiles.

Une personnalisation avancée et une gestion des fichiers améliorée

Outre l’amélioration du blocage des publicités, Opera propose un gestionnaire de téléchargements plus performant. Les utilisateurs peuvent renommer les fichiers, limiter le nombre de téléchargements simultanés et activer un paramètre avec une validation avant chaque téléchargement. De plus, six nouvelles icônes permettent de personnaliser l’apparence de l’application. Avec ces nouveautés, Opera continue d’innover pour offrir une navigation plus rapide, sécurisée et adaptée aux besoins de chacun.

L’ajout de nouvelles options de personnalisation répond à une demande croissante d’adaptabilité. Grâce aux icônes variées et aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent ajuster leur expérience de navigation selon leurs préférences. Ces améliorations s’inscrivent dans la volonté d’Opera de proposer un navigateur toujours plus ergonomique et sécurisé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.