Navigateur Opera One : l’intelligence artificielle au cœur d’iOS

Opera dévoile Opera One pour iOS, un navigateur innovant qui allie design primé et intelligence artificielle avancée. Avec une interface intuitive, une navigation personnalisable et des fonctionnalités boostées par l'IA, Opera One redéfinit l'expérience de navigation mobile.

Un design repensé pour une navigation immersive

Opera lance aujourd'hui Opera One sur iOS, un navigateur qui promet une expérience utilisateur améliorée et centrée sur l'intelligence artificielle. Inspiré de la version PC, Opera One pour iPhone se distingue par son design épuré et une interface en plein écran. La nouvelle fonctionnalité de recherche « Bottom Search » repositionne la barre de recherche en bas de l'écran. Cela facilite ainsi la navigation à une main, idéale lors des déplacements.

L'interface simplifiée permet aux utilisateurs de choisir entre trois styles de navigation distincts : Standard, Fast Action Button et Bottom Search. Grâce à ces options, chacun peut personnaliser son expérience selon ses préférences. Par ailleurs, la fonctionnalité « Swipe to Search » simplifie l'accès à la recherche. Il faudra tout simplement glisser le doigt vers le bas. C'est un geste intuitif et familier pour les utilisateurs d'iOS.

Une navigation optimisée par l'intelligence artificielle

Opera One ne se contente pas de moderniser son design, il intègre également Aria, une intelligence artificielle puissante. Cette IA offre des résultats de recherche précis et actualisés. Elle assiste les utilisateurs dans diverses tâches, telles que la génération de texte ou de code, et même la recherche de produits. « Nos analyses révèlent que les utilisateurs sont six fois plus susceptibles d'être satisfaits après avoir modifié leur navigateur par défaut. Avec Opera One pour iOS, nous visons à dépasser ces attentes et à offrir une expérience de navigation nettement supérieure à celle des options préinstallées, » déclare Jona Bolin, Product Manager chez Opera.

Aria est également capable de créer des images via le modèle Imagen2 de Google, en fonction des requêtes des utilisateurs. Cette capacité de personnalisation d'images est combinée à des fonctionnalités comme le bloqueur de publicités intégré et un VPN gratuit. Cela fait d'Opera One un navigateur à la fois performant et sécurisé. Le navigateur peut ainsi répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Opera One pour iOS marque ainsi une nouvelle ère pour la navigation mobile grâce à l'innovation technologique et l'expérience utilisateur optimisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

