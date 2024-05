Des smartphones reconditionnés pour démocratiser l’accès à la technologie en France

Back Market, leader du marché du reconditionné et Bouygues Telecom, opérateur global français, annoncent une collaboration inédite. Pour la première fois en France, les consommateurs pourront acheter des smartphones reconditionnés couplés à des forfaits téléphoniques. Cette alliance vise à rendre plus accessible l'acquisition de ces appareils tout en réduisant l'impact environnemental.

Une offre inédite sur le marché français

Back Market et Bouygues Telecom proposent une solution innovante, l'achat d'un smartphone reconditionné accompagné d'un forfait téléphonique. Dès le 13 juin, les clients pourront bénéficier de cette offre sur le site BackMarket. Ce partenariat vise à faciliter l'adoption des téléphones reconditionnés en France.

Qualité et accessibilité

La collaboration entre Back Market et Bouygues Telecom combine la qualité du réseau Bouygues. Elle couvre 99% de la population en 4G et 80% en 5G, avec l'accessibilité des smartphones reconditionnés de Back Market. Les clients bénéficieront de remises attractives, jusqu'à 200 euros sur l'achat de leur smartphone.

Des forfaits avantageux et écologiques

Deux forfaits seront proposés :

Forfait 200Go 5G : À partir de 29,99 euros/mois pour les clients Bbox, avec une réduction de 200 euros sur le smartphone.

: À partir de 29,99 euros/mois pour les clients Bbox, avec sur le smartphone. Forfait 150Go 5G : À partir de 29,99 euros/mois pour les clients Bbox, avec une réduction de 150 euros sur le smartphone.

Ces forfaits incluent des appels et SMS illimités, une performance réseau 5G et des options familiales comme la 2e carte SIM et le contrôle parental.

Un impact environnemental réduit

Acheter un téléphone reconditionné permet de réduire l'impact environnemental de 77 à 91%. Cette initiative répond aux attentes des consommateurs français, dont 70% ont déjà envisagé le reconditionné. Pour beaucoup, l'argument économique est décisif, mais de plus en plus de consommateurs optent pour le reconditionné pour des raisons écologiques.

Une étape cruciale pour démocratiser le reconditionné

« Notre objectif est de lever tous les freins à l'achat de produits reconditionnés en les rendant accessibles au plus grand nombre », explique Thibaud Hug de Larauze, CEO et co-fondateur de Back Market. Ce partenariat marque une étape cruciale pour faciliter l'achat de téléphones reconditionnés à prix avantageux.

Bruno Duarte, Directeur de Bouygues Telecom, déclare : « Ce partenariat avec Back Market permettra à plus de clients de s'équiper avec des téléphones reconditionnés. L'allongement de la durée de vie des produits et les modèles d'économie circulaire sont essentiels pour limiter l'impact du numérique. »

Grâce à une technologie développée par Bouygues Telecom, les clients pourront finaliser leur achat directement sur le site Back Market. Ce processus simplifié vise à rendre l'expérience d'achat fluide et avantageuse pour tous.

Vers une consommation responsable

L'alliance entre Back Market et Bouygues Telecom s'inscrit dans une démarche de consommation responsable. Les consommateurs pourront ainsi accéder à des technologies de pointe tout en participant à la réduction des déchets électroniques. Cette collaboration représente une avancée majeure dans la démocratisation des smartphones reconditionnés en France. En facilitant l'accès à ces appareils, ce partenariat encourage une consommation plus responsable et respectueuse de l'environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

