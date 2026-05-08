Tu as un iPhone 16 ou 15 Pro ? Apple te doit peut-être de l’argent à cause de Siri

Si vous possédez un iPhone 16 ou 15 Pro, un petit coup d’œil à votre boîte mail ou aux actualités pourrait s’avérer rentable. À la suite d’un règlement judiciaire, Apple s’apprête à dédommager certains propriétaires concernés par des promesses non tenues de l’assistant vocal Siri.

L’affaire, discrète mais bien réelle, remonte à plusieurs mois et pourrait concerner une large partie des utilisateurs. Inutile de faire la moue : si vous êtes éligible, la procédure est simple et ne demande que quelques minutes. Voici ce que l’on sait sur ce remboursement qui ne tombe jamais mal.

Pourquoi Apple a-t-il accepté de payer 250 millions de dollars pour clore l’affaire Siri ?

D’abord, Apple a conclu un accord de 250 millions de dollars pour éteindre une action collective aux États-Unis. En effet, la firme de Cupertino faisait face à des accusations de publicité mensongère et de concurrence déloyale. Par ailleurs, le géant technologique avait massivement promis un Siri contextuel lors du lancement de l’iPhone 16. Cependant, les fonctionnalités phares de l’assistant n’étaient toujours pas disponibles en mars 2025. En conséquence, Apple a retiré ses publicités et a préféré transiger sans reconnaître de faute. Ainsi, l’accord permet au constructeur d’éviter les frais croissants d’un procès tout en se recentrant sur ses priorités.

En quoi consistaient les publicités trompeuses dénoncées par les utilisateurs ?

Tout d’abord, la plainte affirmait que les campagnes marketing vantaient une intelligence artificielle révolutionnaire dès la WWDC 2024. Ensuite, les plaignants ont démontré que ces capacités étaient soit inexistantes, soit matériellement déformées au moment de l’achat. De plus, Apple avait insisté sur une compréhension contextuelle approfondie de Siri, jamais livrée dans les délais. Par ailleurs, les utilisateurs se sont sentis incités à acheter un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 pour une innovation absente. Finalement, la marque a discrètement retiré les spots litigieux en mars 2025, ce qui a nourri un sentiment de tromperie chez de nombreux consommateurs.

Quels iPhone sont éligibles et à quelle compensation pouvez-vous prétendre ?

D’abord, le fonds de 250 millions de dollars s’adresse exclusivement aux résidents américains concernés. Ensuite, la période d’achat retenue s’étend du 10 juin 2024 au 29 mars 2025 inclus. Par ailleurs, les modèles éligibles comprennent tous les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, l’iPhone 16e ainsi que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. En effet, chaque propriétaire peut recevoir un minimum de 25 dollars par appareil, avec un remboursement pouvant aller jusqu’à 95 dollars selon le nombre de dossiers. Enfin, Apple enverra un courriel officiel contenant les instructions de réclamation dans les 45 jours suivant l’approbation préliminaire.

Les autres fonctions Apple Intelligence déjà livrées et la position officielle

Malgré l’épineux dossier Siri, Apple souligne avoir déployé avec succès d’autres briques d’Apple Intelligence. Par exemple, les outils d’écriture (Writing Tools) et la fonction Genmoji sont disponibles depuis plusieurs mois. De plus, l’intelligence visuelle enrichit déjà l’expérience des utilisateurs d’iPhone récents. En outre, la marque affirme rester fidèle à sa feuille de route en matière d’IA générative. Par conséquent, ce règlement est présenté comme un simple aléa juridique pour préserver la concentration des équipes. En définitive, Cupertino n’admet aucune faute mais préfère solder le litige pour se tourner vers l’avenir.

Et maintenant, un Siri dopé à Gemini pour la WWDC 2026

D’ailleurs, les regards se tournent déjà vers la prochaine WWDC 2026, prévue du 8 au 12 juin. En effet, plusieurs rumeurs évoquent un futur Siri propulsé par Gemini de Google. Ainsi, Apple pourrait s’appuyer sur le modèle de langage de son rival pour rattraper son retard. Par ailleurs, cette intégration marquerait un tournant stratégique après les déboires de l’assistant maison. De plus, la conférence devrait enfin lever le voile sur la refonte promise depuis la WWDC 2024. Finalement, ce futur Siri nouvelle génération symboliserait une approche plus pragmatique de l’intelligence artificielle embarquée.

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