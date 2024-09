L’iPhone 16 ne convainc pas les utilisateurs d’Android qui lui préfèrent PornHub

À chaque nouvelle sortie d’un iPhone, Apple génère un véritable buzz mondial. Malgré l’effort de séduction de la marque à la pomme, les utilisateurs d’Android ont préféré continuer à consommer du contenu sur PornHub, alors que les fans d’Apple s’extasiaient devant les nouveautés, notamment lors de la sortie de l’iPhone 16 et d’autres produits Apple. Quelles en sont les raisons ?

Une chute marquée du trafic sur Apple, mais pas sur Android

Lors de l’événement Apple, une tendance intéressante a été observée. Les vidéos PornHub provenant des appareils Apple ont connu une baisse significative. En fait, une diminution de 15,2 % du trafic par rapport à une journée normale a été enregistrée. Ce chiffre témoigne de l’importance que les utilisateurs Apple accordent à l’événement. Cette tendance n’est pas nouvelle, Apple a déjà observé des baisses similaires lors de précédentes annonces majeures. Cela démontre que, lorsqu’Apple parle, ses utilisateurs écoutent.



Cependant, la situation est toute autre du côté d’Android. Les utilisateurs de cette plateforme n’ont montré aucun signe d’intérêt pour les nouveautés d’Apple. Le trafic PornHub est resté à un niveau stable. Ce contraste illustre à quel point les utilisateurs d’Android semblent moins impressionnés par les annonces Apple. Ils préfèrent rester concentrés sur leurs habitudes en ligne, peu importe la concurrence médiatique.

L’annonce des AirPods 4 : encore une baisse, mais pas pour tout le monde

L’annonce des nouveaux AirPods 4 est un autre moment fort de l’événement. Elle a également provoqué une baisse notable du trafic PornHub chez les utilisateurs d’Apple. Une diminution de 14,9 % a été observée. Elle souligne une fois de plus l’engagement des fans de la marque à suivre chaque nouveauté. Si la chute n’a pas été aussi marquée que lors de la présentation de l’iPhone 16, elle est restée significative.



Cela montre que les utilisateurs d’Apple sont prêts à délaisser temporairement leurs distractions habituelles pour s’informer sur les nouveaux produits. Néanmoins, une fois encore, les utilisateurs d’Android n’ont pas été touchés par cette frénésie technologique. Ils ont continué à consommer leurs contenus habituels. Cela démontre que l’annonce des nouveaux écouteurs sans fil d’Apple n’était pas assez captivante pour détourner leur attention.

OS Android : un public difficile à convaincre

Ces données révèlent une dynamique intéressante entre les utilisateurs d’Apple et ceux d’Android. Il est clair que les utilisateurs d’Apple sont profondément engagés et investis dans l’écosystème de la marque. Ils ont laissé de côté d’autres activités en ligne pour suivre les annonces de nouveaux produits. En revanche, les utilisateurs d’Android semblent plus difficiles à convaincre. Même face à un produit aussi emblématique que l’iPhone 16, ils ne montrent pas le même intérêt que leurs homologues utilisant Apple.



Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Peut-être sont-ils plus attachés à leur propre système d’exploitation ? Sont-ils moins attirés par les innovations d’Apple ? Quoi qu’il en soit, il est évident que pour certains utilisateurs d’Android ni l’iPhone 16 ni les nouveaux AirPods 4 ne constituent une raison suffisante pour changer leurs habitudes de navigation.

