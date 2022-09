Comment installer iOS 16, WatchOS 9 et tvOS 16 sur vos appareils Apple ?

Voici la procédure d’installation d’iOS 16 sur votre iPhone et de watchOS 9 sur votre Apple Watch, comment mettre à jour votre Apple TV HD ou Apple TV 4K vers tvOS 16.

Apple a publié le 12 septembre 2022 la mise à jour logicielle iOS 16 pour iPhone, watchOS 9 pour l’Apple Watch et tvOS 16 pour l’Apple TV. iOS 16 débarque avec un écran de verrouillage repensé, la possibilité de modifier les messages, le routage multi-arrêt de Maps, l’annulation d’envoi de courrier… Installez-la donc pour bénéficier de toutes ces nouvelles fonctionnalités.

La procédure d’installation d’iOS 16 sur votre iPhone

Vous pouvez télécharger et installer la mise à jour iOS 16 sans perdre de données. Utilisez le mécanisme de mise à jour logicielle d’Apple dans l’application Paramètres de votre iPhone. Avant de lancer cette opération, branchez votre appareil au secteur et connectez-le à Internet via le Wi-Fi. Réaliser une sauvegarde sur iCloud ou ordinateur en cas de pépin.

Suivez les étapes suivantes :

1- Ouvrez les paramètres de votre iPhone.

2- Sélectionnez « Général » dans la liste affichée.

3- Choisissez maintenant « Mise à jour du logiciel ».

4- Appuyez sur « Mettre à niveau vers iOS 16 ».

5- Sélectionnez maintenant « Télécharger et installer ».

L’installation de watchOS 9 sur Apple Watch

Cette opération peut requérir votre code d’accès iPhone ou Apple Watch pour réussir. Connectez votre Apple Watch à son chargeur. Quant à votre iPhone, il doit toujours être connecté au Wi-Fi et placé à proximité de votre Apple Watch.

Voici la procédure à suivre pour installer watchOS 9 sur une Apple Watch compatible :

1- Lancez l’application compagnon Watch sur un iPhone tournant sur iOS 16 ou une version ultérieure.

2- Cliquez sur l’onglet « Ma montre ».

3- Sélectionnez « Général » dans la liste affichée.

4- Choisissez « Mise à jour du logiciel ».

5- Cliquez sur « Installer » que vous trouverez juste à côté de la mise à jour iOS 16.

La mise à jour de votre Apple TV vers tvOS 16

Votre Apple TV peut redémarrer plusieurs fois au cours de cette opération. A la fin, votre appareil redémarrera automatiquement.

Suivez les étapes suivantes pour mettre à jour votre Apple TV HD ou Apple TV 4K vers le logiciel tvOS 16 :

1- Accédez aux paramètres de votre Apple TV HD ou 4K.

2- Cliquez sur « Système » dans la liste affichée.

3- Appuyez sur « Mise à jour du logiciel » puis sur « Mettre à jour le logiciel ».

4- Choisissez « Télécharger et installer » lorsque vous y êtes invité.