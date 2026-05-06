Vous pensiez qu’OpenAI ne faisait que du logiciel ? Leur smartphone arrive et il est surpuissant

OpenAI a bouleversé nos écrans avec ChatGPT, et voilà que la société franchit le pas du matériel avec un smartphone taillé pour l’intelligence artificielle. Oubliez les petites retouches logicielles.

Ce téléphone embarque une puce dédiée aux traitements IA massifs, une autonomie taillée pour les modèles embarqués et une interface pensée pour dialoguer naturellement. Les premiers tests évoquent une fluidité bluffante, sans latence cloud. Le message est clair : ce mobile entend ringardiser les assistants classiques. Si vous croyiez connaître les limites d’un smartphone, préparez-vous à être bousculé. Le futur tient dans la poche.

Quand le smartphone OpenAI entrera-t-il en production de masse ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, une production de masse est visée dès le premier semestre 2027. En effet, la fuite diffusée sur X révèle un calendrier ambitieux pour ce smartphone OpenAI. Par ailleurs, le fabricant prévoirait des livraisons avoisinant les 30 millions d’unités sur les années 2027 et 2028. Ainsi, la société derrière ChatGPT passerait du logiciel au matériel grand public. De plus, cette cadence industrielle témoigne d’une volonté de peser sur le marché. Finalement, l’appareil marquerait une rupture conceptuelle majeure.

Quel processeur équipera ce téléphone d’un nouveau genre ?

Le smartphone IA miserait sur une version personnalisée du MediaTek Dimensity 9600. En effet, le fondeur taïwanais demeure un pilier des puces Android. Par ailleurs, cette déclinaison spécifique gravera en TSMC N2P pour gagner en efficacité. De plus, la mémoire vive LPDDR6 et le stockage UFS 5.0 muscleront l’ensemble. Ainsi, une architecture à double NPU dopera les capacités d’intelligence artificielle locales. Enfin, des fonctions de sécurité comme pKVM et le inline hashing protégeront les données. Finalement, la plateforme promet des performances taillées sur mesure.

En quoi cet appareil se différencie-t-il d’un smartphone classique ?



D’après les rumeurs, l’appareil fonctionnerait comme un véritable agent IA autonome. En effet, il exécuterait directement les tâches sans passer par des applications traditionnelles. Par ailleurs, cette approche « sans apps » transformerait l’expérience utilisateur en dialogue permanent. Ainsi, le smartphone OpenAI anticiperait les besoins plutôt que de réagir aux commandes. De plus, cette philosophie rompt avec l’héritage des écrans d’icônes. Cependant, cette refonte radicale soulève des questions sur la compatibilité logicielle. Finalement, l’engin s’annonce comme un laboratoire d’usage.

Un projet encore spéculatif en attente de confirmation officielle



Pour l’heure, OpenAI n’a formellement confirmé ni l’existence ni les spécifications de l’appareil. En conséquence, les données partagées par Ming-Chi Kuo doivent être interprétées avec prudence. Toutefois, la crédibilité de l’analyste confère du poids à ces projections. Par ailleurs, un lancement en 2027 laisse un délai confortable pour peaufiner le produit. Ainsi, le mystère entourant ce smartphone à agent IA entretient la curiosité. Finalement, le marché guette un signal officiel pour jauger l’ambition matérielle de la firme.

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