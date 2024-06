Comment Apple et Google repensent complètement nos téléphones avec l’IA ?

Que ce soit pour rédiger des mémos, résumer des documents ou encore générer des images, nos téléphones sont devenus un véritable gadget technologique grâce à l'intelligence artificielle. Dans ce qui suit, découvrez comment Apple et Google ont repensé à nos téléphones en se servant de l'IA dans toute sa splendeur !

L'intelligence artificielle (IA) a transformé de nombreux aspects de notre vie quotidienne, et les smartphones ne font pas exception. Apple et Google, deux des géants technologiques les plus influents, intègrent de plus en plus l'IA dans leurs produits pour améliorer l'expérience utilisateur. Voici un aperçu des innovations animées par l'IA que ces entreprises pensent mettre à notre service !

L'IA chez Apple, une nette amélioration des outils préexistants

Apple continue de perfectionner Siri, son assistant virtuel. Grâce à l'apprentissage automatique, Siri devient de plus en plus précis dans la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel. Cette assistante virtuelle d'Apple est désormais capable de gérer des tâches complexes, comme envoyer des messages, fixer des rendez-vous, et contrôler des appareils domestiques intelligents. Entre temps, elle continue d'apprendre grâce à ses interactions avec les utilisateurs.

Outre Siri, Apple excelle également dans la photographie computationnelle grâce à l'IA. Aujourd'hui, votre iPhone peut se transformer en un véritable appareil photo professionnel en matière de qualité des rendus. En effet, les technologies telles que Deep Fusion et Smart HDR utilisent des algorithmes d'IA pour analyser et combiner plusieurs expositions. Cela vise à optimiser la netteté, les couleurs et les détails des images. Il faut croire que tout comme Google, Apple est en phase avec l'IA pour transformer nos téléphones en un concentré d'outils technologiques !

L'IA chez Google pour une utilisation plus intuitive de nos téléphones

Tout comme Siri, Google utilise des technologies avancées de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique pour offrir des interactions plus naturelles et intuitives pour son nouvel assistant Gemini. Ce dernier peut effectuer une large gamme de tâches. Allant des commandes vocales simples à des conversations complexes, sans oublier des recommandations personnalisées, Gemini arrive à transcender l'attente des utilisateurs grâce à l'IA.

Comme Google ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, une autre version de Gemini, Nano a été lancé. Cette dernière peut par exemple signaler son utilisateur face à une fraude ou un vol d'identité en ligne. Qui plus est, il constitue une véritable aide aux étudiants dans des domaines plus scientifiques. Gemini Nano c'est l'assistant virtuel par excellence pour résoudre un problème de mathématiques ou de physiques grâce à la fonction Circle to Search.

L'IA permet une personnalisation sans précédent des appareils sous iOS et Android. En apprenant des habitudes et des préférences des utilisateurs, les téléphones deviennent plus intuitifs et adaptés à chaque individu. Cela se traduit par des recommandations d'applications, des ajustements automatiques des paramètres et des suggestions proactives qui rendent l'utilisation quotidienne de nos téléphones plus fluide et plus intuitive. Raison pour laquelle, Google et Apple investissent une somme considérable dans le développement de l'IA pour nos téléphones. Nous pouvons donc espérer des appareils avec des capacités étendues pour rendre notre vie plus facile et plus connectée que jamais !

