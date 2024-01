Siri vs Alexa : qui sort gagnant du duel des assistants vocaux ?

Siri vs Alexa ? Lequel choisir pour vous assister au cours de cette année 2024 ? Si vous n’avez pas encore fait votre choix ou si vous souhaitez essayer un nouvel assistant vocal, voici tous ceux dont vous devez savoir !

Les assistants vocaux font partie de notre quotidien. Beaucoup ne peuvent s’en passer d’autant plus qu’ils sont d’une véritable aide pour débuter une journée bien organisée et bien productive. Mais entre Siri vs Alexa, lequel des deux choisir ? Si vous vous sentez perdu dans cet univers d’assistants vocaux qui ne cessent de faire peau neuve, voici quelques points que vous devez prendre en considération en 2024. Cela facilitera votre choix en fonction de vos besoins et de vos attentes personnelles !

Siri vs Alexa, lequel est le meilleur assistant ?

Le choix entre Siri vs Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, dépendra de vos préférences personnelles, de vos priorités et de vos appareils existants. Alexa est une option plus polyvalente qui offre une compatibilité plus large avec les appareils et une intégration à la maison intelligente.

Cependant, Siri offre une expérience transparente au sein de l’écosystème d’Apple et met davantage l’accent sur la protection de la vie privée. Chacun d’entre eux à ses avantages mais aussi ses inconvénients. Il faudra donc évaluer les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour vous au moment de prendre votre décision.

Alexa, la meilleure option pour l’intégration de la domotique chez vous

Alexa est la meilleure option pour l’intégration à la maison intelligente. En effet, cet assistant vocal prend en charge un large éventail d’appareils domestiques intelligents de différentes marques ce qui n’est pas le cas avec Siri. Ce dernier est plus limité à cet égard puisqu’il ne prend en charge que les appareils compatibles avec Apple HomeKit.

Siri, pour une meilleure protection de la vie privée

Siri est considéré comme ayant de meilleures caractéristiques de confidentialité puisqu’il effectue la reconnaissance vocale localement sur l’appareil. Cet assistant vocal met fortement l’accent sur la confidentialité de l’utilisateur. Alexa, en revanche, stocke les enregistrements vocaux sur les serveurs d’Amazon. Toutefois, les utilisateurs ont la possibilité de les supprimer. Du coup, si vous oubliez de supprimer vos enregistrements vocaux, ils pourraient être utilisés par des tiers.

Alexa vs Siri, Alexa pour la meilleure polyvalence

Dans cette guerre Siri vs Alexa, il faut reconnaître qu’Alexa est plus polyvalent en termes de compatibilité avec les appareils. En effet, cet assistant vocal peut utiliser sur les appareils Amazon Echo et Fire TV. Il est également compatible avec certains appareils intelligents tiers et les smartphones via l’application Amazon Alexa. Pour ce qui est de Siri, ce dernier est principalement limité aux appareils Apple.

Siri, pour des meilleures capacités de reconnaissance vocale

Siri est réputé pour ses capacités de reconnaissance vocale supérieures, car il peut s’adapter à la voix de l’utilisateur au fil du temps pour fournir des réponses plus précises. Amazon Alexa dispose également d’une bonne reconnaissance vocale, mais n’est peut-être pas aussi précis ou adaptatif que Siri.

Alexa, pour une meilleure compatibilité avec les services de streaming musical

Alexa est compatible avec un plus grand nombre de services de streaming musical, notamment Amazon Music, Spotify, Apple Music, Pandora, iHeartRadio, TuneIn et Deezer. Siri prend principalement en charge Apple Music, Spotify et Pandora, avec une prise en charge limitée des services tiers.