Astuce du jour : comment stocker, recevoir et envoyer un gros fichier ?

Les gros fichiers sont devenus monnaie courante dans notre quotidien numérique. Que ce soit pour le travail, les études ou tout simplement pour partager des souvenirs avec ses proches, il est fréquent de se retrouver à devoir envoyer ces fichiers par Internet. Mais concrètement, à partir de quelle taille peut-on parler de fichier volumineux ? Et surtout, comment faire pour en transférer de manière efficace et sécurisée ? Je répondrai à toutes ces questions en abordant les meilleures solutions pour envoyer et gérer de gros fichiers.

Qu'est-ce qu'un gros fichier ?

Si la notion de « gros fichier » peut être relative selon l'utilisateur, on considère généralement qu'un fichier devient volumineux lorsqu'il dépasse quelques dizaines de mégaoctets (Mo). Au-delà de cette taille, il devient plus difficile de les partager rapidement et facilement par email ou via un support physique tel qu'une clé USB.

Pourquoi nos fichiers deviennent-ils de plus en plus gros ?

La principale raison derrière la croissance constante des tailles de fichiers réside dans l'amélioration des technologies et des supports numériques. Par exemple, les appareils photo et caméscopes d'aujourd'hui génèrent des fichiers de bien meilleure qualité, mais aussi beaucoup plus lourds que ceux d'il y a quelques années.

De même, les logiciels de création et de montage vidéo professionnels produisent des rendus en haute résolution qui peuvent peser plusieurs Go. Il en va de même pour les jeux vidéo, les applications mobiles et les autres contenus multimédia riches en détails. De manière générale, ces fichiers volumineux sont liés à une exigence croissante en termes de qualité graphique, audio ou fonctionnelle. Je vous invite également à lire : « Iphone/iPad : mémoire saturée ? 8 façons de transférer vos fichiers« .

Gérer et optimiser ses fichiers volumineux

Convertir les formats multimédia

Dans certains cas, il peut être intéressant de convertir ses fichiers (audio, vidéo, image) dans des formats moins « lourds » mais toujours capables de conserver une qualité suffisante. Par exemple, vous pouvez préférer utiliser le format JPEG ou PNG pour vos images, et opter pour des codecs vidéo et audio plus performants comme H.264 et AAC. Des logiciels gratuits tels que Handbrake, VLC ou FSViewer permettent d'effectuer ces conversions facilement.

Séparer les fichiers volumineux

Pour les fichiers vraiment trop volumineux, il est possible de les découper en plusieurs parties avec des outils spécialisés (par exemple, HJ-Split). Cela facilite l'envoi des fichiers, car chaque partie peut être envoyée séparément, tout en étant reconstituée par la suite par le destinataire. Cette technique est particulièrement utile pour les fichiers dont la taille dépasse largement les capacités offertes par les plateformes de transfert gratuites.

Disques durs portables et clés USB

Pour stocker un gros fichier, la première solution qui vient à l'esprit est souvent l'utilisation d'un disque dur externe ou d'une clé USB. Ces deux dispositifs permettent une grande capacité de stockage et une utilisation rapide. Quoi qu'il en soit, les services de stockage en nuage offrent l'avantage d'être accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

Compresser ses fichiers

Plusieurs logiciels gratuits et payants comme WinRAR, 7zip ou WinZIP permettent de compresser un ou plusieurs fichiers en un seul fichier archive (.zip ou .rar, par exemple). Cela permet de réduire considérablement la taille des fichiers sans en affecter le contenu. De plus, les fichiers compressés sont souvent plus faciles à envoyer et peuvent passer la barrière des limites imposées par certains services d'email.

Multiples options pour envoyer un gros fichier

Les services de stockage et d'échange de fichiers

Ces plateformes en ligne offrent une solution simple et souvent gratuite pour stocker et partager vos fichiers volumineux. Des acteurs majeurs tels que Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox proposent des offres gratuites avec un espace de stockage limité (généralement autour de 15 Go) et des options payantes, plus étendues. Ces services permettent non seulement de stocker vos fichiers sur le cloud, mais aussi de les partager via des liens sécurisés. Ce qui évite ainsi les problèmes de taille de fichier lors de l'envoi par email.

Les plateformes spécialisées dans le transfert de fichiers lourds

Si vous cherchez une solution dédiée à l'envoi de fichier sans les stocker nécessairement sur le long terme, des plateformes comme Filemail offrent un moyen rapide et sécurisé de le faire. Généralement sans inscription obligatoire, ces services permettent d'envoyer des fichiers. La taille peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de Go. La plateforme génère simplement un lien de téléchargement que vous pouvez ensuite partager avec vos destinataires.

Solutions de transfert en ligne

Des services de transfert en ligne tels que WeTransfer ou Smash permettent d'envoyer facilement vos gros fichiers vidéo par e-mail. La plupart sont gratuits jusqu'à une certaine limite de taille, et proposent des options supplémentaires pour les utilisateurs premium (sécurité renforcée, possibilité d'envoi à plusieurs destinataires, etc.).

Les solutions pour les entreprises

Pour les sociétés qui doivent gérer un grand nombre de fichiers volumineux et collaborer avec de nombreux partenaires et fournisseurs, il existe des solutions professionnelles spécialement adaptées à leurs besoins. Les outils, tels que ShareFile, Egnyte ou Tresorit offrent des capacités de transfert et de stockage étendues. Ils proposent aussi des fonctionnalités avancées de collaboration, de gestion des droits d'accès et de sécurité.

Partage de vidéos en streaming

Pour les fichiers vidéo, une autre solution consiste à les publier sur des sites de partage de vidéos tels que YouTube ou Vimeo. Ces derniers permettent non seulement de stocker les vidéos, mais également de les partager aisément sans qu'il soit nécessaire pour le destinataire de télécharger le fichier.

Les entreprises telles que Google mettent à la disposition des utilisateurs un réseau mondial de serveurs pour stocker leurs fichiers.

Solutions de stockage et de transfert de fichiers de grande taille

On compte actuellement une multitude de solutions gratuites et payantes pour le stockage et le transfert de gros fichiers sur Internet. Le choix idéal dépendra de vos besoins spécifiques en termes de taille et de fréquence de transfert, d'options de partage et de confidentialité. Voici quelques exemples.

WeTransfer

Ce service de transfert en ligne gratuit permet à ses utilisateurs d'envoyer des fichiers d'une taille maximale de 2 Go sans inscription nécessaire. Il suffit d'ajouter le destinataire, le fichier et un message pour envoyer votre fichier avec succès via la plateforme.

Bien que WeTransfer offre une option gratuite très utile, leur solution payante, WeTransfer Pro, vient avec des fonctionnalités supplémentaires. Pour 12 € par mois, vous bénéficiez d'un stockage de 1 To, de la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 20 Go et de personnaliser les pages de téléchargement avec votre propre marque.

Google Drive

Avec Google Drive, vous pouvez y stocker jusqu'à 15 Go de données gratuitement et bénéficier d'options de partage facile avec d'autres utilisateurs de la plateforme. De plus, si vous utilisez déjà des produits Google comme Gmail ou Google Sheets, l'interconnexion entre ces services rend l'envoi et le stockage de gros fichiers encore plus pratiques.

Si vous avez dépassé les 15 Go gratuits fournis par Google Drive, vous pouvez opter pour leurs plans payants. Leur offre commence à 1.99 € par mois pour 100 Go d'espace de stockage, allant jusqu'à 30 To pour 299.99 € par mois. Ces options payantes incluent également des fonctionnalités supplémentaires telles que le support client prioritaire et la sauvegarde automatique des fichiers.

Dropbox

Comme Google Drive, Dropbox offre également un service de stockage en nuage gratuit. Leur compte gratuit comprend 2 Go de stockage, que vous pouvez augmenter en invitant des amis à rejoindre la plateforme. Dropbox est connue pour son interface utilisateur simplifiée et ses fonctionnalités de partage, notamment la possibilité de créer des dossiers collaboratifs.

Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage sur Dropbox, leurs plans payants offrent une mise à niveau significative par rapport à l'offre gratuite. Le plan Plus coûte 9.99 € par mois et inclut 2 To d'espace de stockage, tandis que le plan Professional, à 16.58 € par mois, vient avec 3 To et des outils exclusifs tels que Smart Sync et Showcase.

Filemail

Il s'agit également d'une solution pratique pour transférer des fichiers volumineux gratuitement. Le service vous permet de partager jusqu'à 50 Go, avec une durée limitée de 7 jours avant que le fichier ne soit supprimé. Filemail peut être utilisé sans inscription et propose également une application mobile pour le transfert à partir de votre smartphone ou tablette.

Pour ceux qui sont prêts à payer un abonnement, Filemail offre des avantages notables par rapport à son option gratuite. Pour 15 € par mois, les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers sans limite de taille ni durée de téléchargement, bénéficier d'une bande passante illimitée et recevoir des notifications de retrait pour rester informés du moment où leur fichier a été téléchargé.

SendAnywhere

C'est un outil gratuit qui permet l'envoi de fichiers en créant un lien unique. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de télécharger vos fichiers sur une plateforme externe, ce qui garantit une meilleure confidentialité et sécurité. La taille maximale des fichiers envoyés gratuitement est de 10 Go, et les destinataires ont 48 heures pour les télécharger.

Enfin, SendAnywhere dispose également d'options payantes intéressantes pour les utilisateurs ayant des besoins plus importants. Leur plan Plus, au tarif de 5.99 € par mois, permet aux utilisateurs d'envoyer jusqu'à 50 Go de fichiers en une seule fois. Ce tarif maintient les liens actifs pendant 30 jours et bénéficier de la fonctionnalité de transfert programmé, entre autres avantages.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.