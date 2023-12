Intel propulse l’IA avec ses nouveaux processeurs

Intel dévoile ses derniers produits, les processeurs Intel Core Ultra et Intel Xeon de 5ème génération. Intel propulse l’IA dans toutes les sphères.

Une offensive majeure dans l’IA

Lors de l’événement « AI Everywhere » à New York, Intel annonce un portefeuille complet pour démocratiser l’IA. Cela couvre les data centers, cloud, réseau, périphérie et PC.

Les points forts des nouveaux processeurs

Le processeur Intel Core Ultra inaugure l’ère du PC IA. Cette inauguration intègre un accélérateur d’IA client pour des performances inégalées, une efficacité énergétique améliorée, et des expériences d’IA innovantes. Conçu avec l’accélération de l’IA dans chaque cœur, le Xeon de 5ème génération promet également des performances accrues, et aussi une efficacité énergétique exceptionnelle, et une réduction du coût total de possession.

Accélérateur d’IA Intel Gaudi

Intel dévoile son accélérateur d’IA de prochaine génération, Intel Gaudi, pour l’apprentissage profond et aussi les modèles d’IA génératifs à grande échelle.

Intel Gaudi3 : l’avenir de l’IA

Aperçu exclusif sur Intel Gaudi3, l’accélérateur d’IA de prochaine génération. De plus, cet accélérateur promet des performances supérieures et une capture accrue du marché des accélérateurs.

Avec ses nouveaux processeurs et accélérateurs, Intel ouvre de nouvelles perspectives de croissance, positionnant l’IA au cœur de l’économie numérique mondiale.

Les applications concrètes

L’IA au service du quotidien

Découvrez comment les processeurs Core Ultra et Xeon de 5ème génération transforment des secteurs variés, tels que la restauration, la fabrication, la santé, et l’énergie. Intel s’engage à rendre l’IA accessible avec des partenariats étroits et des outils de développement avancés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.