L’entrée des processeurs Intel Core Ultra chamboule les performances PC IA

Intel lance ses processeurs Intel Core Ultra, propulsant plus de 230 PC IA dans le monde. Disponibles chez Acer, ASUS, Dell, Lenovo, et autres dès aujourd’hui.

Ere nouvelle de l’informatique

Aujourd’hui, lors de l’événement « AI Everywhere », Intel a dévoilé ses processeurs Intel Core Ultra. Ceci a marqué ainsi le début de l’ère du PC IA. Ces processeurs équipent plus de 230 des premiers PC IA au monde et sont disponibles dès maintenant. Les partenaires tels qu’Acer, ASUS, Dell, Lenovo, et d’autres ont intégré ces processeurs dans leurs derniers modèles. Cette intégration offre ainsi une efficacité énergétique repensée, des performances de calcul et graphiques de pointe, et une expérience PC IA inégalée.

En voici une petite revue sur les séries Core Ultra :

Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale du groupe Client Computing d’Intel, souligne l’engagement d’Intel envers l’IA sur PC. Selon elle, les PC IA représenteront 80 % du marché d’ici quatre ans. Et Intel, avec son vaste écosystème de partenaires, est prêt à conduire cette révolution informatique.

Efficacité énergétique et performances de calcul inégalées

Le PC IA muni d’Intel Core Ultra répond effectivement aux besoins croissants des utilisateurs pour des performances accrues, une autonomie prolongée, et une intégration transparente de l’IA dans les systèmes d’exploitation et les applications. Les processeurs Intel Core Ultra, grâce à leur accélération dédiée à l’IA répartie entre le CPU, le GPU, et le NPU, s’imposent comme les plus performants et économes en énergie de l’histoire d’Intel.

L’expérience est optimisée par le programme d’accélération PC IA d’Intel. Ce programme promet plus de 100 éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et plus de 300 fonctions accélérées par l’IA. C’est trois fois plus d’applications d’IA que tout autre concurrent.

Au-delà des ordinateurs, Intel Core Ultra étend son influence à la périphérie. Il soutient également des charges de travail visuelles exigeantes dans divers secteurs tels que la santé, le commerce de détail, et l’industrie.

Programme d’accélération, logiciels optimisés

Le fonctionnement d’Intel Core Ultra repose sur le procédé de fabrication Intel 4 et la technologie de packaging Foveros 3D. Avec une architecture Performance-core (P-core) et des Efficient-cores (E-cores), ces processeurs offrent des performances évoluées et multithread jusqu’à 11 % supérieures à la concurrence. Le GPU intégré Intel Arc et le NPU Intel AI Boost assurent des performances graphiques exceptionnelles. Mais ce n’est pas tout, ces derniers offrent également une efficacité énergétique 2,5 fois supérieure à la génération précédente.

La famille de processeurs Intel Core Ultra offre jusqu’à 16 cœurs, une fréquence turbo maximale de 5,1 GHz, et une prise en charge avancée des technologies sans fil, notamment Intel Wi-Fi 6E et Intel Bluetooth LE Audio.

Ordinateurs portables Intel Evo Edition

Les ordinateurs portables Intel Evo edition alimentés par Intel Core Ultra promettent une expérience sans compromis avec une efficacité énergétique accrue, une sortie de veille instantanée, et une connectivité ultra-rapide. Avec le programme Engineered for Intel Evo, Intel garantit que les accessoires répondent aux normes strictes de performance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.