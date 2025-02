Deux moteurs, une moto : ces motos électriques vont vous épater !

Les motos électriques à deux moteurs gagnent du terrain, et Motowatt veut se démarquer avec une innovation audacieuse. Lors du Salon du 2 Roues de Lyon, la startup a dévoilé deux modèles équipés d’une transmission aux deux roues motrices. Cette technologie promet plus de puissance, une meilleure adhérence et une autonomie optimisée.

Motowatt W1X et W1X Scrambler, des performances électrisantes

L’entreprise française Motowatt a baptisé ses nouvelles motos électriques à deux moteurs W1X et W1X Scrambler. Elles partagent une base technique commune, mais se distinguent par leur design et leur usage. Grâce à leur double motorisation, elles développent jusqu’à 25 kW en crête. En même temps, elles se classent dans la catégorie 125 cm³ avec une puissance nominale de 11 kW. Résultat ? Un excellent compromis entre dynamisme et accessibilité.

Ces motos électriques à deux moteurs ont, par ailleurs, une vitesse maximale de 114 km/h (pour la W1X) et de 115 km/h (pour la Scrambler). Elles ont également une autonomie annoncée de 131 km. Avec ces caractéristiques, ces engins se positionnent parmi les modèles les plus prometteurs du marché. Leur batterie de 6,7 kWh peut se recharger de 20 à 80 % en seulement 1h20, à condition d’opter pour le chargeur rapide de 3,3 kW.

Des motos électriques à deux moteurs made in France

Outre leurs performances, la W1X et la W1X Scrambler misent sur un design soigné et une conception technique avancée. Elles adoptent une suspension Cantilever monobras. Ceci offre stabilité ainsi que confort. D’autant plus que le poids total est réduit à 178 kg. Côté freinage, elles s’équipent de disques de 342 mm, ce qui assure une puissance d’arrêt optimale.

Produites et assemblées en France, dans le Lot, ces motos électriques puissantes à deux moteurs seront disponibles à partir de l’été 2025. Leur prix ? 14 950 euros pour la W1X et 15 450 euros pour la version Scrambler. Se déclinant en cinq coloris, elles sont d’ores et déjà disponibles en précommande avec un acompte de 300 euros. Motowatt semble ainsi prêt à bousculer le marché des deux-roues électriques avec une technologie novatrice et un savoir-faire français affirmé.

