Ne craignez aucune route avec cette moto électrique à 2 roues motrices !

Dans le monde des deux-roues électriques, une nouvelle étoile est née, la W1X de Motowatt, une moto électrique à 2 roues motrices capable de dompter les tout-terrain. Ce nouveau bolide promet une large gamme d'améliorations et d'accessoires pour répondre aux besoins et aux préférences de chacun.

Le marché des deux-roues électriques ne cesse d'exploser, avec l'apparition de toutes sortes de machines aussi insolites que remarquables. En fait, en milieu urbain, les deux roues électriques apparaissent tout simplement comme une solution intelligente. Ils sont silencieux, maniables et ont suffisamment de couple pour se faufiler dans les rues encombrées. Équipés d'accessoires pratiques, ils remplacent presque la voiture pour les trajets quotidiens en ville. D'ailleurs, c'est exactement ce que les frères français Henri et Olivier Rabatel ont souhaité réaliser avec la Motowatt W1X.

Motowatt W1X : une moto électrique française à 2 roues motrices

La moto électrique française W1X est unique en son genre. Elle délivre une puissance incroyable et bénéficie d'une technologie de pointe pour repousser les limites et conquérir tous les types de terrain. Que ce soit pour emprunter des chemins cahoteux ou pour naviguer dans les rues encombrées, cette moto électrique tout-terrain vous accompagne partout où vous le souhaitez.

On peut croire qu'il s'agit d'un équivalent 125 cm3 comme les autres, mais on se trompe. Mais bien que ses moteurs électriques produisent une puissance de 25 kW au maximum, elle convient aux titulaires des permis A1 et B.

Par ailleurs, l'un des points forts de la W1X concerne son système de transmission intégrale à deux roues motrices – un sur chaque roue. Il offre une traction et une stabilité inégalées, même dans les conditions les plus difficiles. Nul besoin de craindre les routes mouillées ou boueuses, car cette moto électrique est prête à affronter tous les obstacles en toute confiance.

Mais ce n'est pas tout : la W1X bénéficie également d'une autonomie impressionnante de 130 kilomètres en une seule charge. Cela permet de parcourir de longues distances sans avoir à vous soucier d'une recharge constante.

Une production française et durable

En plus de proposer un véhicule électrique à la pointe de la technologie, Motowatt s'engage à préserver l'environnement. En produisant la W1X en France, l'entreprise encourage les filières courtes. Homologué aux normes européennes, il bénéficie déjà de 5 brevets qui témoignent de la volonté d'innovation de l'entreprise.

Entièrement personnalisable

De plus, la W1X peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. En effet, il est possible d'ajouter des accessoires pratiques tels qu'un coffre de rangement ou des amortisseurs réglables pour créer la possibilité de créer la moto de vos rêves.

Et parlons design : cette moto électrique à deux roues motrices arbore un look audacieux et futuriste qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Avec son cadre en acier robuste et son système de suspension avant unique, cette moto électrique n'est pas seulement performante, elle est aussi très esthétique.

En termes de prix, la W1X coûte 15 000 euros, ce qui en fait un investissement rentable pour tous les amateurs de sensations fortes et d'aventure. Les livraisons devant débuter en janvier 2025, il est temps de réserver la vôtre pour être parmi les premiers à dominer les routes avec la W1X !

Vers de nouveaux horizons

Motowatt ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Forte de son succès initial, l'entreprise travaille déjà sur de nouveaux modèles et envisage de diversifier son offre pour répondre aux besoins variés des utilisateurs urbains. Un triporteur électrique, le W1VU, est également en cours de développement pour offrir une solution de livraison du dernier kilomètre efficace et respectueuse de l'environnement.

https://www.youtube.com/watch?v=x-SpshIci3A

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.