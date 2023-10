Top 7 des motos électriques avec la meilleure autonomie

Grâce aux innovations dans la technologie des batteries, la plupart des motos électriques offrent désormais une meilleure autonomie. Voici top 7 des deux roues électriques qui vous aideront à oublier l’anxiété liée à l’autonomie.

La conduite sur autoroute et les pertes résultant de l’aérodynamisme restent un problème pour les motos électriques. Tout de même, des progrès sont réalisés. Les progrès de la technologie des batteries ont été bénéfiques à la fois aux voitures et aux motos électriques, en leur offrant une meilleure autonomie que jamais. Passons en revue les rois du marché des motos électriques en matière d’autonomie et voyons jusqu’où ils peuvent aller.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Masai RS1 Note : 9,7/10 Découvrir Urbet Gadiro Note : 9,5/10 Découvrir Tromox Ukko S Note : 9,2/10 Découvrir

Masai RS1 : une moto électrique capable de parcourir 200 km

Caractéristiques techniques Autonomie : 200 km

Capacité de la batterie : 8.64 kWh

Vitesse maximale : 130 km/h

Puissance : 11 kW

Prix : 8 890 €

La marque française Masai a présenté la RS1 en 2019, une moto électrique mélangeant design et performance. La moto offre une maniabilité incroyable pour se déplacer en ville et une excellente stabilité sur autoroute grâce à son centre de gravité bas.

Non seulement cette moto électrique futuriste est l’une des plus rapides que l’on puisse acheter actuellement, mais elle se caractérise également par une autonomie des plus incroyables. En effet, la marque française indique sur son site une autonomie maximum de 200 km. Cette batterie alimente un groupe motopropulseur à une puissance de 11 kW. Ce moteur permet d’atteindre une vitesse de 130 km/h au maximum.

Si vous êtes à la recherche d’une moto électrique pour remplacer votre voiture, la Masai RS1 r est un excellent choix, surtout si vous appréciez les performances extrêmes et l’autonomie. Elle ne sera cependant pas bon marché. Son prix de départ de 8 890 € en surprendra plus d’un.

ABS

Grosse autonomie

Frein arrière trop léger

Urbet Gadiro : un roadster électrique avec une autonomie de 160 kilomètres

Caractéristiques techniques Autonomie : 160 km

Capacité de la batterie : 2.52 kWh x 2

Vitesse maximale : 90 km/h

Puissance : 5 kW

Prix : 5 119 €

L’Urbet Gadiro est un roadster électrique à l’allure extrêmement agressive. Il offre des performances étonnantes grâce au couple de 175 Nm par son moteur électrique et à sa puissance de pointe de 5kW.

Cette moto électrique utilise deux batteries d’une capacité totale de 5.04 kWh qui offre une autonomie respectable de 160 km en ville. Ce roadster a été conçu principalement pour l’environnement urbain, avec une vitesse maximale de 90 km/. Il se recharge sur une prises domestiques de 220 V, qui permet d’atteindre 80 % en 3 h.

Cette moto électrique dispose de trois modes de conduite (Eco, Comfort et Sport), d’un système de décélération par régénération et d’une marche arrière pour faciliter les manœuvres à basse vitesse. Elle comprend également une alarme, un verrouillage du moteur et un démarrage à distance, un écran LCD et une prise de recharge USB.

Prix imbattable

Maniabilité

L’autonomie diminue rapidement à plein régime.

Tromox Ukko S : un roadster électrique performant

Caractéristiques techniques Autonomie : 90 km

Capacité de la batterie : 3.96 kWh

Vitesse maximale : 93 km/h

Puissance : 8 kW

Prix : 6 490 €

La Tromox Ukko S est le compagnon d’écurie de la Horwin CR6. parfaite pour les voyages touristiques, elle est très bien équipée.Notamment un éclairage LED, un grand écran LCD et un port USB.

La Tromox Ukko S développe 8 kW à son maximum et produit un couple monstrueux de 203 Nm. Côté autonomie, cette moto électrique peut parcourir jusqu’à 90 km. Ces chiffres ne sont pas aussi impressionnants que ceux de certaines motos à moteur à combustion interne, et le prix des motos électriques souligne ce problème, mais il s’agit tout de même d’une autonomie très utile.

Avec ses roues de 14 pouces, ce deux roues électrique est facile à manier. Son siège est d’ une hauteur de 770 mm. Sa faible hauteur d’assise convient aux cyclistes de petite taille. En revanche, il n’est pas recommandé aux pilotes de plus de 1,80 mètre. Mais pour ce privilège, il vous faudra débourser 6 490 €.

Convient aux utilisateurs de petite taille

Un équipement moderne

Destiné aux moins de 1,80 m

Horwin CR6 : une moto électrique sportif d’une autonomie de 100 km

Caractéristiques techniques Autonomie : 100 km

Capacité de la batterie : 3.96 kWh

Vitesse maximale : 95 km/h

Puissance : 6.2 kW

Prix : 6 390 €

La Horwin CR6 a un look tout droit sorti du film. Elle utilise un moteur électrique d’une puissance maximale de 6,2 kW, qui lui permet d’accélérer en 6 s de 0 à 60 km/heure. De plus, elle peut accélérer à 95 km/h.

La Horwin CR6 s’équipe d’une batterie d’une capacité de 72V / 55Ah au lithium-ion, ce qui offre à cette moto électrique une autonomie de 100 kilomètres .Ce deux roues dispose également du système CBS, réduisant les distances de freinage, d’un éclairage à LED et d’un système de démarrage sans clé. Elle intègre également un port USB. Un petit espace de rangement pouvant accueillir des gants ou un câble se trouve sous son faux réservoir.

Dans l’ensemble, la Horwin CR6 séduit par son aspect atypique, sa finition, la qualité de sa construction, ainsi que sa performance pour un usage urbain et/ou périurbain.

Le confort est au rendez-vous

Finitions soignée

Batterie non amovible

Rider SR8 : une moto électrique très rapide couvrant 120 km

Caractéristiques techniques Autonomie : 120 km

Capacité de la batterie : 7.2 kWh

Vitesse maximale : 150 km/h

Puissance : 11 kW

Prix : 9 249 €

La SR8 est la moto haute performance phare de Rider. Ce deux roues offre la meilleure combinaison de performances et de polyvalence ainsi qu’une multitude de fonctionnalités avancées. Ses caractéristiques de conception et sa puissance linéaire accessible en font un véhicule parfait pour les déplacements urbains et un véhicule de tourisme performant à longue portée. Il dispose d’un puissant moteur QS qui produit 11 kW en pic et 148 Nm de couple maximal.

Les motos 125 cm3 qu’elles soient thermiques ou électriques ne dépassent plus les 110 km/h. Avec la Rider SR8, la vitesse de pointe atteint plus de 150 km/h, ce qui permet d’emprunter les autoroutes en toute sérénité. Quant à son autonomie, cette moto électrique bénéficie d’une batterie d’une capacité de 7,2 kWh. Non amovible, en raison de son poids, cette batterie se trouve entre les deux jambes de l’utilisateur. En usage mixte (route secondaire,autoroute et ville, ), elle parcourt 120 kilomètres.

Si l’on déplore l’absence de port USB, l’affichage de la Rider SR8 s’avère en revanche fort appréciable. Celui-ci regroupe tout le nécessaire : vitesse momentanée, compteur kilométrique, niveau de la batterie.

Vitesse de 150 km/h

Charge type 2

Absence de port USB

Pursang E-Track : un équivalent 125 cc d’une autonomie de 140 km

Caractéristiques techniques Autonomie : 140 km

Capacité de la batterie : 7.2 kWh

Vitesse maximale : 110 km/h

Puissance : 11 kW

Prix : 13 700 €

La Pursang E-Track est une moto électrique parfaitement adaptée aux déplacements urbains, dotée d’un style rétro étonnant et d’une technologie moderne. Équivalent à 125 cm3, il faut être titulaire d’un permis B accompagné d’une formation de 7 heures ou d’un permis A ou A2 pour la conduire.

Propulsée par une motorisation de 11 kW de marque Bosch d’une puissance, cette moto peut rouler à une vitesse de 110 km/h. Le constructeur annonce une vitesse de pointe de 110 km/h. Dans la pratique, il est possible d’atteindre 115 km/h si elle est lancée de manière adéquate. Quant à l’accélération, bien qu’elle soit forte, celle-ci n’a rien d’explosif.

Par ailleurs, la Pursang E-Track fonctionne grâce à 3 batteries d’une capacité totale de 7,2 kW. Cette puissance permet à cette moto électrique de disposer d’une autonomie honorable de 100 km en cycle mixte. Inspiré du Flat Track, son empattement est peu long, bien qu’une fois en selle, on ait l’impression du contraire.

Modèle haut de gamme

Facile à manipuler

Selle monoplace

SUPER SOCO TSX : une moto électrique équivalent 50 cm3 jusqu’à 80 km d’autonomie

Caractéristiques techniques Autonomie : 80 km

Capacité de la batterie : 1.8 kWh

Vitesse maximale : 45 km/h

Puissance : 3 kW

Prix : 3 390 €

La TSX est l’une des motos électriques 50 cm3 à longue autonomie de Super Soco. Elle dispose d’un moteur électrique monté sur la roue arrière développant une puissance de 3 kW en crête. Cette moto génère un couple de 150 Nm.

En outre, une batterie de 1,8 kWh a été insérée sous le faux réservoir. Pesant 11 kilos, la batterie est munie d’une poignée pour faciliter son retrait. Selon Super Soco, la TSX a une portée allant jusqu’à 80 kilomètres.

Le design créatif de cet équivalent 125 cc permet non seulement une excellente maniabilité, mais offre également une stabilité solide et une esthétique remarquable. Homologué deux places, la TSX bénéficie d’une poignée de maintien et de repose-pieds pour le passager.

Allure dynamique

L’autonomie peut être doublée par l’ajout d’une seconde batterie.

Le passager ne dispose que de peu d’espace.

FAQ

Autonomie d’une moto électrique : c’est quoi exactement?

En termes simples, l’autonomie d’une moto électrique correspond à la distance que la batterie peut couvrir avant de s’épuiser et de devoir être rechargée. Toutefois, le chiffre fourni par les fabricants ne correspond probablement qu’au maximum de ce que la batterie peut atteindre. Pour maximiser l’autonomie de votre deux-roues, entretenez-le bien, pédalez dans des conditions météorologiques idéales et voyagez léger.

Facteurs mécaniques influençant l’autonomie d’une moto électrique

De nombreux éléments influencent la distance que vous pouvez parcourir avec votre moto électrique. En d’autres termes, si vous pédalez lentement, vous pouvez atteindre une plus grande autonomie.

La vitesse

Une bonne gestion des vitesses peut vous aider à utiliser plus efficacement l’assistance au pédalage et a un impact significatif sur l’autonomie potentielle de votre moto électrique. L’utilisation d’un rapport de vitesse trop élevé pour les conditions oblige le moteur à travailler plus dur et à utiliser plus de wattheures. Mais en utilisant un rapport plus adapté, vous pouvez maximiser l’autonomie de votre deux-roues électrique.

Qualité et pression des pneus

Le type de pneu monté sur votre moto électrique joue également un rôle dans la distance qu’elle peut parcourir. Les pneus lisses et fins, comme ceux des vélos de route, sont plus efficaces pour convertir l’énergie en mouvement vers l’avant et en vitesse, ce qui vous aide à maximiser l’autonomie. Vous devez également vous méfier de la pression des pneus, car des pneus sous-gonflés demandent plus d’efforts et peuvent réduire l’autonomie potentielle de la moto électrique.

Poids et charge maximale

La physique nous enseigne que plus un objet est lourd, plus il est difficile à déplacer. Par conséquent, les vélos électriques plus lourds nécessitent un effort plus important de la part de la batterie et du moteur, ce qui réduit la distance que vous pourrez parcourir. Le poids du cycliste et la charge transportée sont également pris en compte, de sorte que plus le poids est élevé, plus l’autonomie du vélo est grande.

Types de terrain

Le type de terrain sur lequel vous roulez influence également la distance que vous pouvez parcourir. Les montées réduisent l’autonomie car elles nécessitent plus de puissance de la part du moteur, tout comme les terrains plus difficiles tels que les chemins de terre, les graviers et les sentiers boueux, donc plus le moteur doit fournir de puissance pour vous aider à franchir ces terrains, plus votre autonomie sera affectée.

Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques dans lesquelles vous roulez ont un impact direct sur l’autonomie d’un vélo électrique. Un vent arrière peut vous pousser et augmenter l’autonomie de la batterie, tandis qu’un vent contraire a l’effet inverse, obligeant le vélo électrique à travailler plus fort pour vous aider et réduisant votre autonomie.

