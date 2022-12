Guide complet sur Paramount Plus : tarif, catalogue, historique, etc.

Très populaire aux États-Unis, Paramount Plus a débarqué dans l’Hexagone il y a quelques jours. À l’instar de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, ce nouveau service de streaming met à votre disposition un catalogue riche en films, séries et autres contenus exclusifs. Tarif, catalogue, historique, date de lancement… découvrez dans ce guide tout ce qu’il faut savoir sur cette plateforme SVOD.

Préparez vos télécommandes, le pop-corn et le plaid ! Les offres de streaming vidéo avec abonnement en France continuent de s’étoffer de manière considérable et autant le dire l’offre est plus que jamais compétitive. Après Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ou encore Salto, c’est au tour de Paramount Plus, la plateforme développée par le vénérable studio éponyme, de tenter de se faire une place au soleil sur le marché tricolore.

En effet, si la rumeur courait déjà depuis plusieurs mois, le célèbre studio avait profité du MIPCOM pour annoncer sa collaboration avec le groupe Canal+ pour la diffusion de ses contenus. Et le service est désormais disponible. Que va-t-on y trouver et pour quel tarif ? On vous propose un petit récapitulatif sur cette plateforme qui nous promet déjà de nombreuses heures sur nos écrans et de longues soirées d’hiver devant la télé.

Comment accéder au catalogue Paramount Plus d’autres pays ? 📺 ? À la différence du catalogue étranger qui propose près de 4000 programmes avec 17 000 épisodes de séries et près d’un siècle de cinéma, Paramount Plus France n’est pour l’instant fourni que de 346 films et environ 149 séries. Toutefois, vous avez la possibilité de contourner ces restrictions. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez aux nouveautés Paramount Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Paramount Plus : de quoi il s’agit ?

Petit nouveau dans l’univers des plateformes de vidéos de streaming en France, mais déjà bien installé dans d’autres contrées comme la Corée du Sud, l’Italie, l’Australie, l’Amérique Latine, les pays nordiques et bien sûr les États-Unis, Paramount + est né en 2021 suite à la fusion de Viacom et de CBS en 2019 (à présent Paramount Global). Il s’agit concrètement de l’expansion internationale du service de streaming VOD et SVOD américain lancé en 2014 sous le nom de CBS All Access.

En définitive, Paramount Plus est un service de streaming qui réunit différents univers. En pratique, la plateforme propose non seulement des productions originales, mais aussi une pléiade de contenus issus de toutes ses chaînes. À savoir : Showtime, CBS, Comedy Central, The CW, etc. Sans oublier l’intégralité des contenus produits par le studio Paramount Pictures qui a signé des centaines de films et séries cultes à Hollywood depuis l’après-guerre. Pour les enfants et les adolescents, Paramount Plus proposent MTV et Nickelodeon qui proposent des contenus adaptés aux jeunes publics.

Hébergés sur des serveurs, les contenus y sont accessibles en streaming. Il n’est donc pas nécessaire de télécharger les contenus que vous souhaitez regarder, vous pouvez les regarder en direct dès lors que vous êtes connecté à internet. Le service vous donne néanmoins la possibilité de télécharger temporairement des contenus que vous pouvez regarder en mode hors ligne.

Retour sur l’histoire de Paramount Plus

Lancée en 2014 dans le pays de l’Oncle Sam sous le nom de CBS All Access, le service a commencé à se développer dans la diffusion de contenus originaux. Parmi les plus populaires, on note notamment les programmes phares de CBS comme Big Brother, The Good Fight ou encore la série Star Trek : Discovery. Début 2021, la plateforme change de nom et devient Paramount + pour mieux refléter la diversité des contenus du groupe et surtout pour rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney Plus. Des grands noms du streaming qui ne sont dorénavant plus à présenter.

Progressivement, l’offre de la major centenaire Paramount s’exporte sur le marché international. D’abord au Canada, puis dans les pays d’Amérique latine, ensuite, l’Australie, la Corée du Sud avant de s’attaquer au Royaume-Uni et l’Irlande et maintenant l’Europe, dont la France. En termes de popularité, Paramount Plus compte aujourd’hui près de 45 millions d’abonnés auxquels s’ajoutent les 22,4 millions de la chaîne Showtime.

Toutefois, si la plateforme compte un catalogue massif et particulièrement populaire dans les autres pays, elle souffre d’un manque cruel de notoriété en France contrairement à ses concurrents directs Disney Plus, Netflix ou encore HBO. Pour parvenir à atteindre son objectif des 100 millions d’abonnés d’ici à 2024, le service devra ainsi s’appuyer sur Canal+ pour pénétrer le marché français. Une véritable aubaine pour la filiale de Vivendi qui pourra grâce à cette nouvelle intégration enrichir son bouquet Canal + Ciné Séries tout en conservant sa collaboration stratégique avec Showtime, une autre filiale de Paramount Global.

Combien ça coûte ?

Il existe 3 manières d’accéder aux contenus proposés par Paramount Plus :

Via l’abonnement Canal+

Compte tenu de leur accord, Canal+ est le distributeur exclusif des contenus de Paramount Plus. Ainsi, si vous êtes abonnés à l’offre Canal+ Ciné-Séries, vous pourrez accéder à la plateforme sans surcoût. Une compensation juste pour les clients qui déplorent déjà la prochaine disparition annoncée de Lionsgate+.

Dans les détails, vous n’avez pas besoin de vous connecter à votre espace client Canal pour créer un compte Paramount Plus, il suffit de télécharger l’application et de sélectionner « Connexion via un partenaire ». Une fois fait, il ne vous reste plus qu’à saisir vos identifiants Canal.

Pour rappel, ce bouquet est proposé à un tarif de 34,99€/mois la première année puis 45,99€/mois avec un engagement de 2 ans ou 45,99€/mois sans engagement. Outre Paramount Plus, vous pourrez également accéder au 21 chaînes cinéma et séries du groupe avec en exclusivité jusqu’à 500 films. Ajoutez à cela, les autres services de SVOD ou VoD comme Disney Plus, OCS, Netflix ou encore StarzPlay.

Directement via Paramount Plus

Si vous n’êtes pas abonné à Canal+ et n’envisagez pas de souscrire au service, vous avez la possibilité de vous abonner directement à Paramount Plus sur la plateforme web. En quelques clics, vous pouvez créer un compte seulement avec votre nom, adresse-mail et un mot de passe. Vous pouvez également vous inscrire par le biais de son application dédiée disponible sur iOs et Android. Un moyen simple et rapide pour créer un compte sans avoir à rentrer vos coordonnées bancaires puisque le service accepte les paiements intégrés de l’App Store et de Play Store.

En revanche, à la différence de Netflix propose plusieurs formules, avec publicités, sans publicités, en fonction du nombre d’écrans, la qualité vidéo… le service américain a décidé de jouer la carte de la sobriété. Ainsi, il ne propose qu’une seule offre sans publicité et sans engagement avec des contenus exclusivement en Full HD pour un prix mensuel de 7,99 euros et 79,99 euros par an. L’offre annuelle vous permet de faire une belle économie de 15,89 € par mois.

À noter que vous pouvez tester le service pendant 7 jours avant de souscrire à un abonnement. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pourrez donc vous arrêter au bout d’une semaine.

Depuis la box de l’opérateur

Outre l’abonnement Canal+ et la souscription directe sur Paramount Plus, vous avez également la possibilité de vous abonner depuis le décodeur TV de votre Livebox Orange ou de votre Box Sosh. À savoir qu’Orange et Sosh vous offrent 2 mois d’essais gratuits si vous êtes abonné à une offre internet ou six mois d’abonnement offerts si vous êtes un nouveau client.

Paramount Plus : quels sont les appareils compatibles ?

À l’instar des autres services SVOD disponibles en France, Paramount Plus est disponible sur tous les écrans connectés en passant par les ordinateurs, les smartphones (sous Android ou iOS), tablettes jusqu’aux Smart TV et les consoles de jeux, la Fire TV Stick. Vous pourrez ainsi suivre vos programmes quand vous voulez et où que vous soyez : chez vous, au bureau ou en déplacement. Vous pouvez aussi vous connecter à partir de votre navigateur web habituel : Google Chrome, Firefox, Brave, Safari, etc.

Si vous avez déjà l’habitude d’utiliser un service de streaming comme Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ou encore Salto, Paramount Plus fonctionne à peu près de la même manière que les autres plateformes.

Si vous êtes un néophyte, rassurez-vous le service est très simple d’utilisation et particulièrement agréable à prendre en main. Que vous vous connectiez depuis votre navigateur, votre smart TV ou votre appareil mobile, vous pourrez facilement retrouver le contenu que vous recherchez en tapant son nom directement sur la barre de recherche ou en naviguant dans les différentes rangées d’options pour les films, les séries et les émissions de télévision triées par genre.

Notons qu’au fur et à mesure que vous visionnez des contenus, le service vous proposera des contenus plus adaptés à vos préférences. Outre cela, si vous vous abonnez directement à Paramount Plus, vous pouvez connecter deux écrans en simultané et créer jusqu’à six profils différents, y compris des profils enfants. D’ailleurs, le service propose un contrôle parental.

Le catalogue Paramount Plus

Pour répondre au mieux aux exigences de tous ses utilisateurs, Paramount Plus met à votre disposition un florilège de programmes en tout genre (films, séries, documentaires, émissions télévisées…) et de franchises majeures issues des nombreuses chaînes du groupe Paramount Global ainsi que des productions originales ajoutées régulièrement. Ainsi, vous pourrez profiter de nouveautés films et séries presque tous les mois.

Bien sûr, comme toutes les plateformes SVOD, les contenus de Paramount Plus varient énormément. À un tel point qu’il est difficile de prévoir à l’avance quels programmes et films, vous pourrez visionner. Bien entendu, l’objectif du service de streaming est de vous offrir des contenus intéressants, riches et diversifiés en illimités.

Après de longs mois d’attente, le service Paramount Plus est disponible en France depuis le 1er décembre 2022.