Test PureVPN : un service VPN complet avec une foule de serveur dans le monde

Alors que la surveillance numérique et les piratages informatiques sont à la hausse, les VPN sont devenus des outils incontournables pour naviguer en toute sécurité sur internet. Parmi la flopée de solutions qui existe aujourd’hui sur le marché PureVPN se démarque grâce à ses services de haute qualité couverture mondiale de classe mondiale et ses performances inégalées. Mais, dans la réalité, que vaut réellement cette solution ? Découvrez notre test de PureVPN pour vous faire une idée.

Contrairement aux idées reçues, même le plus néophyte des pirates informatiques a la possibilité de hacker en toute simplicité les internautes par l’intermédiaire d’un réseau WiFi non sécurisé. Entre autres, ils ont la possibilité de collecter des informations sensibles comme les données bancaires et d’autres renseignements confidentiels. Pour se protéger des différentes menaces en ligne, il est vivement conseillé d’utiliser des VPN gratuit ou payant aussi bien lorsque vous naviguez sur vos appareils mobiles que sur vos ordinateurs.

PureVPN fait aujourd’hui partie des fournisseurs VPN les plus plébiscités par les internautes, et pour de bonnes raisons. Interface intuitive et ergonomique, prise en main facile et agréable, service client réactif et multicanal, un large réseau de serveurs répartis dans le monde… La solution a définitivement tout pour plaire.

Vous êtes d’un VPN riche en fonctionnalités, basé sur des protocoles de chiffrement avancés et une couche de sécurité impénétrable ? Et cela, à un prix défiant toute concurrence ? PureVPN est la solution taillée pour vos exigences. Toutefois, malgré ses nombreux avantages, est-ce que ce service vaut vraiment la peine d’un abonnement ? Pourquoi choisir ce prestataire et pas un autre ? Nos réponses dans ce test.

PureVPN : quelques informations sur cette solution VPN

Créé en 2006 par la société GZ Systems à Hong Kong, PureVPN peut être considéré comme un senior dans le monde du Virtual Private Network. Toutefois, même s’il n’est plus tout jeune, ce service VPN a su s’améliorer au fur et à mesure pour proposer aux internautes des fonctionnalités à la pointe de la technologie. Par ailleurs, les années d’expérience de ce VPN l’a permis de renforcer son protocole de sécurité. En effet, au fur et à mesure que les nouvelles menaces et les technologies évoluent, PureVPN se donne pour mission de modifier son architecture en conséquence. En 10 ans, ce service est ainsi devenu un des acteurs les plus importants du marché de VPN.

De plus, à l’instar de nombreuses fintech, PureVPN est implanté dans les Îles Vierges britanniques. Ce fournisseur VPN ne fait donc partie d’aucune alliance de surveillance internationale puisqu’il est en dehors de la juridiction des 5, 9 et 14 eyes. D’autant plus qu’il gère et héberge à la fois son propre matériel réseau et DNS. Ce qui signifie concrètement que les données de ses abonnées sont ultra-sécurisées pour garantir un maximum de sécurité et de confidentialité.

PureVPN : interface et prise en main

Pensée pour être le plus minimaliste possible, PureVPN propose une interface très épurée et sans fioritures. Avec ce VPN, vous pouvez ainsi être sûr de profiter d’une bonne expérience d’utilisation. Sa prise en main reste également très facile ainsi que son installation. Ce qui en fait une excellente solution pour les utilisateurs débutants.

De plus, il est quasiment impossible de se perdre dans les options de sécurité et les onglets. Une fois connectés sur l’application, vous allez directement vous retrouver face à une fenêtre de couleur blanche ultra-simple pour faciliter le repérage de tous les menus. Une fois sur la page d’accueil, il suffit d’appuyer sur le bouton de connexion pour que le VPN puisse choisir automatiquement le serveur recommandé.

Dès lors que vous êtes connecté sur l’outil, vous allez pouvoir accéder à quelques informations comme les données de connexion ainsi que le menu déroulant. Toutefois, si PureVPN ne tarit pas son nom en fournissant que l’essentiel, c’est parfois aux dépens des fonctionnalités auxquelles on peut s’attendre d’un service VPN dans l’ère du temps.

Les serveurs de PureVPN

Pour les utilisateurs, le réseau de pays et de serveurs d’un fournisseur VPN est un élément crucial, car il va déterminer le nombre de pays auxquels ils peuvent accéder. À l’heure où l’on parle, PureVPN compte plus de 6 500 serveurs répartis dans plus de 140 pays à travers le monde. Cette couverture mondiale lui permet de garantir une bonne vitesse de connexion.

En détail, voici la liste des continents couverte par les serveurs de PureVPN :

Europe : 769 ;

Amérique du Nord : 656 ;

Amérique centrale : 12 ;

Amérique du Sud : 81 ;

Asie : 273 ;

Afrique : 150 ;

Océanie : 93.

Par ailleurs, cette solution offre également à ses abonnés 45 000 adresses IP. Un chiffre qui le propulse dans le top 3 des plus grands réseaux de VPN dans le monde. De plus, avec une telle infrastructure, il est tout bonnement impossible pour les pirates informatiques de faire des attaques ciblées. En outre, si un serveur venait à tomber en panne, tous les autres prendraient le relais immédiatement. Ce qui permet d’assurer un service ininterrompu.

À noter qu’aux États-Unis, la France ou encore les Pays-Bas, PureVPN prévoit de rajouter d’autres serveurs pour faire face aux nombres de plus en plus croissant d’utilisateurs de réseau privé virtuel.

Les différentes fonctionnalités de PureVPN

Pour satisfaire les attentes de tous ses utilisateurs, même les plus exigeants, PureVPN offre toute une pléiade de fonctionnalités et d’options très intéressantes. Tout d’abord, comme les autres fournisseurs VPN, il permet à ses utilisateurs une navigation anonyme. Il propose également une protection contre les attaques DDoS, les fuites Webrtc, DNS et les fuites IPV6.

Outre cela, PureVPN met à votre disposition l’option kill switch, une redirection de port avancée, cinq connexions simultanées et une tunnellisation partagée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, elle vous permet ainsi d’optimiser et de personnaliser votre expérience.

Vitesse et performance de PureVPN

Comme les VPN les plus populaires, PureVPN assure des transferts de données et une connectivité Internet illimitée. D’après les tests que nous avons effectués, il montre des variations de débits assez importantes selon les zones géographiques sélectionnées. Par ailleurs, il est important de noter que le logiciel applique une vitesse personnalisée sur la connexion Internet de l’utilisateur. Cela a pour but de se rapprocher au maximum de la vitesse habituelle de son réseau.

On peut ainsi dire que cette solution est très performante. D’autant plus, qu’elle fournit des vitesses rapides sur la plupart de ses serveurs. D’ailleurs, le prestataire a mis à niveau ses serveurs pour que ses usagers puissent trouver facilement une localisation rapide, peu importe leur besoin. Entre autres, PureVPN vous fait profiter d’une vitesse plus rapide, d’un débit stable et élevé pour le streaming, mais aussi des vitesses de téléchargement hors norme pour une expérience utilisateur unique.

PureVPN et le streaming

Avec PureVPN, vous avez la possibilité de débloquer tous les services de streaming : Netflix, Amazon Prime, BBC iPlayer, Foxtel et bien d’autres encore. Ainsi, vous pouvez accéder à vos séries, films, documents et émissions préférées de n’importe où, sans aucune restriction. Avec PureVPN, vous avez notamment la possibilité d’accéder au contenu de plus de 78 pays. Dans ce sens, vous aurez un accès immédiat au contenu que vous désirez, même si celui-ci est indisponible de là où vous êtes.

De plus, ce VPN pour le streaming met à votre disposition des serveurs optimisés pour une retransmission en continu ultra-rapide, ininterrompue et sans tampon. En outre, conscient que les publicités peuvent gâcher l’expérience de streaming, PureVPN offre une autre fonctionnalité très intéressante centrée sur le streaming : l’ad blocker.

La sécurité avec PureVPN

En termes de sécurité, le service s’appuie sur un système de cryptage AES 256-bit, mais aussi sur les protocoles VPN traditionnels tels que IKEv2 ou L2PT ainsi que le protocole de dernière génération WireGuard. De ce fait, il est possible de passer d’un protocole à un autre au cours de la connexion, sans se déconnecter du VPN pour profiter de la meilleure sécurité de navigation possible.

Le tarif de PureVPN

PureVPN propose aujourd’hui l’un des prix les plus avantageux du marché. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 types d’abonnements en fonction de votre budget et le niveau de protection souhaité:

Prix 60 mois : 53,95 €

Prix 12 mois : 38,95 €

Prix 1 mois : 10,95 €

Comme vous pouvez le voir, plus la durée de l’abonnement est longue, plus vous pouvez économiser de l’argent.

Test PureVPN : verdict

Grâce à sa performance, ses fonctionnalités et sa qualité, PureVPN est une alternative très intéressante. Non seulement cet outil vous permet de surfer en tout anonymat et en toute confidentialité sur le Web, mais il vous donne aussi la possibilité d’accéder à de nombreux contenus streaming géo-bloqués. Sans oublier son interface simple et épurée qui garantit une prise en main facile et intuitive. Toutefois, malgré ses panels d’avantages, PureVPN n’est pas exempt de défaut et présente tout de même quelques inconvénients.

Les points positifs

Simple d’utilisation

Prise en main facile

Accès aux contenus géo-bloqués

Fonctionnalités attrayantes : kill Switch, Tunneling fractionné…

Large réseau de serveurs dans le monde entier

Tarification avantageuse

Les points négatifs

Une interface qui date

Peu connu sur le marché européen

Pas de version gratuite