Test Atlas VPN : la pépite méconnue de la sécurité en ligne

En 2023, Atlas VPN émerge comme un acteur majeur dans l’univers des services VPN. En tant que l’un des rares VPN freemium riche en fonctionnalité, il a conquis les utilisateurs de tous les horizons. Les performances et la vitesse offertes par cette solution, en font une pépite méconnue de la sécurité en ligne. Découvrez le test Atlas VPN.

Dans un monde sous étroite surveillance, la quête d’un Internet ouvert persiste. Atlas VPN, le petit nouveau, promet cette liberté, attirant déjà six millions d’utilisateurs grâce à ses performances élevées, sa riche palette de fonctionnalités, ses tarifs compétitifs et une offre gratuite performante. Le géant Nord Security, parent de NordVPN, l’a même acquis en 2021. Dans cette analyse, plongeons au cœur de ses performances, streaming et sécurité.

Les tarifs d’Atlas VPN :

Offre 36 mois : 67,05 € (1,72 €/mois)

Offre 12 mois : 47,78 € (3,82 €/mois)

Offre 1 mois : 11,22 €

À la quête d’un VPN performant et convivial ? Atlas VPN pourrait être la réponse. Dans ce test, explorez tout ce qu’il offre.

Caractéristiques techniques Cryptage : AES-256, ChaCha20/Poly1305

Serveurs : plus de 1 000 serveurs dans 77 pays

Connexions simultanées : jusqu’à 6 appareils

Protection contre les fuites : IPv6, DNS, WebRTC

Fonctionnalités supplémentaires : kill switch, split tunneling, bloqueur de publicités

Prix abordable

Performances solides

Fonctionnalités utiles

Prix légèrement élevé

Pas d’audit de sécurité indépendant

Qu’est-ce qu’Atlas VPN ?

Atlas VPN, fondé en 2019, se distingue malgré sa jeunesse face aux vétérans tels que NordVPN ou ExpressVPN. Ce petit nouveau a su conquérir le cœur des utilisateurs grâce à ses tarifs compétitifs et à son ensemble de fonctionnalités impressionnant. En 2021, il a rejoint Nord Security, ce qui témoigne de sa montée en puissance. À ce jour, ce VPN compte plus de 6 millions d’utilisateurs à travers le monde.

À la différence de la plupart des VPN, Atlas VPN adopte un modèle freemium, offrant à la fois des abonnements payants et un forfait gratuit. Les deux options ont leurs avantages, mais l’option premium se distingue nettement. Elle garantit une connectivité ultra-rapide grâce au protocole WireGuard, tout en prenant en charge un nombre illimité de connexions d’appareils. De plus, elle débloque efficacement le contenu géo-restreint grâce à son réseau étendu de plus de 1 000 serveurs répartis dans 42 pays.

Cependant, Atlas VPN n’est pas exempt de critiques. Son siège aux États-Unis, où la protection de la vie privée est insuffisante et les liens avec l’alliance Five Eyes sont préoccupants. De plus, l’absence de fichiers de configuration du routeur et de fonctionnalité Smart DNS limite la configuration sur des appareils incompatibles avec les VPN. Enfin, le service pâtit du manque d’un audit indépendant pour confirmer ses allégations en matière de non-conservation des journaux.

Atlas VPN gratuit : limites et possibilités

Atlas VPN se distingue en proposant une version gratuite, une rareté dans le monde des VPN. Cependant, il est essentiel de noter qu’une limite de 5 Go de données s’applique à ce forfait, le rendant moins adapté aux téléchargements et au streaming de fichiers volumineux.

En tant qu’utilisateur gratuit, vous bénéficiez de l’accès à trois emplacements :

Pays-Bas – Amsterdam

États-Unis – Los Angeles

États-Unis – New York.

Il est toutefois important de noter que la version gratuite ne vous offre pas les avantages de l’abonnement premium. Entre autres, l’accès aux serveurs optimisés pour le streaming, la bande passante illimitée, l’assistance 24h/24 et 7j/7, les connexions simultanées illimitées ou encore la fonction Shield.

Atlas VPN : un aperçu de sa sécurité

Atlas VPN offre une sécurité de base, mais d’autres VPN offrent une cybersécurité plus robuste. Il assure des fonctionnalités essentielles telles qu’une politique de non-journalisation, un chiffrement AES et un kill switch fiable. Cependant, les options de protocoles de tunneling sont limitées à IKEv2 et WireGuard, bien que ces derniers soient reconnus comme fiables.

Toutefois, Atlas VPN a encore des marges d’amélioration. Le service n’utilise pas de serveurs RAM, conservant plutôt les données sur des lecteurs entièrement cryptés. De plus, sa politique de non-journalisation n’a pas fait l’objet d’un audit indépendant, à l’exception des tests de sécurité Atlas VPN effectués pour les applications iOS et Windows.

Comme Atlas VPN appartient à Nord Security, cette association laisse présager que les normes de sécurité de ce fournisseur VPN seront à la hauteur de celles de NordVPN.

Chiffrement et protocoles de tunneling d’Atlas VPN

Lors de votre connexion aux serveurs d’Atlas VPN, votre trafic en ligne est sécurisé via un cryptage robuste.

Atlas VPN fait usage de l’AES-256, une référence en matière de protection des données, largement adopté par les entités gouvernementales et financières. Pour une sécurité de pointe, ils ont également implémenté le chiffrement ChaCha20 avec l’authentificateur Poly1305.

Concernant les protocoles de tunneling, vous avez le choix entre IPSec/IKEv2 et WireGuard. Ce dernier, en tant que protocole standard, assure des vitesses plus élevées et un faible ping. Il est pris en charge sur divers appareils, dont Android, Windows, macOS, et iOS.

Politique de journalisation

Atlas VPN a son siège aux États-Unis, plus précisément dans le Delaware. Malheureusement, les États-Unis sont à la pointe de l’alliance 5-Eyes et ne sont pas réputés pour leur respect de la vie privée, ce qui en fait un argument de vente moins convaincant pour Atlas VPN.

Cependant, comme d’autres services VPN de qualité, Atlas VPN applique une politique stricte de non-journalisation. Leur politique garantit aux utilisateurs qu’aucune information privée n’est conservée. D’ailleurs, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, cette politique semble également s’appliquer à la version gratuite.

De plus, ils offrent la possibilité aux utilisateurs de supprimer définitivement leur compte, et les résidents de Californie peuvent même demander des copies des données qui les concernent.

Kill switch

Atlas VPN a intégré une fonctionnalité de sécurité essentielle appelée « kill switch » pour éviter les fuites de données. Ce kill switch interrompt automatiquement votre trafic Internet si la connexion au serveur VPN est interrompue. Deux tests ont été effectués pour évaluer son fonctionnement : le premier en bloquant l’accès au serveur au niveau du routeur et le second en désactivant les processus VPN en arrière-plan.

Lors du premier test Atlas VPN, le kill switch a bien fonctionné, coupant la connexion lorsque l’accès au serveur était bloqué. Cependant, il n’émet aucune notification lorsqu’il est déclenché. Néanmoins, il est pratique de pouvoir rétablir la connexion Internet en activant puis en désactivant le kill switch.

Le deuxième test a présenté quelques complexités, car Atlas VPN ne prend pas en charge OpenVPN. En conséquence, les processus VPN sont liés au client, ce qui nous a obligés à désactiver le client tout en maintenant le kill switch activé. Malgré cela, le kill switch s’est avéré efficace, même dans de telles circonstances.

Vitesse et performances d’Atlas VPN

Atlas VPN se distingue par sa rapidité, grâce à l’adoption du protocole WireGuard, moderne et efficace. Bien qu’il ne figure pas parmi les cinq VPN les plus rapides, les tests d’Atlas VPN révèlent des performances impressionnantes.

En effet, Atlas VPN conserve environ 92 % de la vitesse de téléchargement initiale, un résultat remarquable. Les cinq emplacements qui ont été évalués confirment que la connexion reste stable. Cela évite tout ralentissement notable des vitesses de téléchargement ou de téléversement.

Cette performance est une caractéristique attendue de WireGuard, réputé pour sa rapidité. Cependant, d’autres facteurs peuvent influencer la connectivité. Ainsi, il est pertinent de comparer la rétention de vitesse d’Atlas VPN avec celle d’autres fournisseurs VPN majeurs utilisant WireGuard ou des protocoles similaires.

Atlas VPN : serveurs et emplacements

Avec un réseau solide de plus de 1 000 serveurs répartis dans 42 pays, Atlas VPN ne rivalise pas en taille avec des poids lourds tels que NordVPN ou Surfshark. Néanmoins, il se distingue en proposant des serveurs spécialisés pour des usages spécifiques, notamment le streaming.

Voici les répartitions des serveurs :

Europe : 26

Asie : 7

Amériques : 6

Reste du monde : 3

Axé sur les applications mobiles, Atlas VPN a depuis élargi son offre. D’ailleurs, sa flotte pourrait encore croître.

En outre, ce fournisseur VPN a récemment ajouté des serveurs 10 Gbps. Grâce à une bande passante accrue, ces serveurs transmettent les données plus rapidement, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

Enfin, une récente mise à jour d’Atlas VPN concerne les notifications de maintenance du serveur. En cas de maintenance temporaire, les utilisateurs macOS et iOS sont désormais informés pour une expérience transparente.

Le tarif d’Atlas VPN

Atlas VPN propose actuellement trois forfaits, chacun avec un prix différent selon la durée d’engagement. Vous pouvez opter pour :

En analysant les prix d’Atlas VPN, vous découvrirez des économies substantielles lorsque vous choisissez des abonnements de plus longue durée. La différence de coût entre un abonnement mensuel et un engagement de 36 mois est remarquable.

Opter pour la souscription de 36 mois équivaut à un coût mensuel de seulement 1,72 €, soit une économie de 85 % par rapport à l’abonnement mensuel, tarifé à 11,22 €. De même, l’option de 12 mois réduit considérablement le coût mensuel à 3,82 €, offrant une économie de 66 % par rapport à l’abonnement mensuel.

Test Atlas VPN : verdict

Atlas VPN se démarque en tant que service VPN accessible, offrant une politique de non-conservation des données et des fonctionnalités de sécurité robustes. Son prix abordable en fait un choix attrayant pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité en ligne. Cependant, il est important de noter que la vitesse de connexion peut varier d’un serveur à l’autre. Malgré cela, Atlas VPN reste un choix solide pour ceux qui recherchent une protection en ligne efficace.

Politique de non-enregistrement

Fonctionnalités de sécurité avancées

Facilité d’utilisation et ergonomie