Regarder le Grand Prix Miami 2026 : la F1 sans abo, sans carte, sans frais

Miami ouvre grand ses bras à la Formule 1 pour un week-end sprint électrique autour du Hard Rock Stadium. Soleil de plomb, asphalte brûlant, 19 virages et trois zones DRS : le circuit semi-urbain de Floride ne laisse aucun répit aux pilotes ni aux stratèges. Entre la chaleur humide et la pression du championnat, le Grand Prix de Miami 2026 s’annonce comme l’une des courses les plus explosives de la saison.

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Ce dimanche 3 mai 2026, le Miami International Autodrome entre en ébullition. 5,412 km de bitume semi-urbain, une piste que le soleil floridien transforme en four à pneumatiques. Un format sprint qui oblige chaque pilote à attaquer d’emblée sans la moindre marge d’erreur. La Formule 1 pose ses malles en Floride avec une question précise en tête : qui a les nerfs assez solides pour dominer la chaleur, le trafic et la pression de 85 000 spectateurs américains en fusion ?

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Miami International Autodrome : chaleur, vitesse et chaos tactique

Le Miami International Autodrome ne ressemble à rien d’autre sur le calendrier. 5,412 km de bitume semi-urbain tracé autour du Hard Rock Stadium, 19 virages dont plusieurs enchaînements rapides qui testent l’équilibre aérodynamique à chaque mètre. Trois zones DRS garantissent des opportunités de dépassements franches. Notamment au bout des longues lignes droites où les monoplaces frôlent les 340 km/h. Le circuit n’est pas le plus long du calendrier. Mais il est l’un des plus physiques pour les pilotes comme pour les pneumatiques.

La chaleur humide de Floride début mai est l’adversaire invisible du week-end. Au-delà de 30°C en piste, la dégradation des gommes s’accélère brutalement et force les stratèges à recalculer leurs fenêtres d’arrêt presque en temps réel. Le format sprint renforce encore la tension. Dès vendredi soir avec les qualifications sprint, chaque pilote joue son va-tout. La course principale du dimanche sera le dénouement d’un week-end entier sous pression maximale.

Pour le championnat, Miami arrive à un moment charnière. Un abandon, un accrochage au premier virage ou un choix de pneus ratés peuvent redistribuer des dizaines de points en un seul après-midi. Les leaders devront gérer la menace des poursuivants affamés, les outsiders tenteront l’audace dès le départ.

Sur ce type de circuit semi-urbain, où le trafic en qualification peut tout changer, la pole position est un luxe qui vaut de l’or.

FAQ – Grand Prix de Formule 1 de Miami 2026

Quand se déroule le Grand Prix de Miami 2026 ?

Le week-end du Grand Prix de Miami 2026 se tient du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026. La course principale aura lieu le dimanche 3 mai à 22h.

Où se déroule la course ?

L’épreuve a lieu sur le Miami International Autodrome. Il s’agit d’un circuit semi-urbain de 5,412 km tracé autour du Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride. Le circuit compte 19 virages et 3 zones DRS.

Quel est le format du week-end ?

Miami 2026 adopte le format sprint. Le vendredi accueille les essais libres et les qualifications sprint. Le samedi, la course sprint (environ 100 km) précède les qualifications pour la course principale. Le dimanche, la course sur 57 tours conclut le week-end.

Quelles sont les zones clés pour les dépassements ?

Les trois zones DRS du circuit offrent des opportunités franches, notamment au bout des longues lignes droites avant les virages 1 et 17. Le premier virage reste le point chaud du départ, souvent décisif dans les premières secondes de course.

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