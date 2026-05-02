UFC Fight Night : Della Maddalena vs Prates en direct : voir le combat gratuitement sans abonnement

Certains combats attirent les regards. D’autres créent une vraie tension avant même le premier échange. Le 2 mai, à la RAC Arena de Perth, Della Maddalena vs Prates entre clairement dans cette deuxième catégorie. Une cage, deux strikers purs et aucune intention de gérer à la décision.

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Il y a des soirs où tout s’aligne. Une carte tendue, un public chauffé à blanc et surtout un combat principal qui dépasse le simple cadre du spectacle. Della Maddalena vs Prates, c’est deux trajectoires qui se croisent au moment précis où la moindre erreur peut coûter une place tout en haut. Ce combat, on ne le regarde pas pour savoir qui va gagner. On le regarde pour voir jusqu’où ça peut aller. Jusqu’à quel moment ça tient. Jusqu’à qui cède en premier. Parce qu’avec ces deux profils, il n’y a pas de zone de confort. Pas de round d’observation qui s’éternise. Juste de la pression, du timing et cette sensation constante que tout peut basculer sur un seul échange.

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Della Maddalena vs Prates : le combat qui peut tout faire basculer chez les welterweights

Ce combat ne se lit pas comme les autres. Sur le papier, Carlos Prates a des arguments évidents. Une allonge supérieure, une créativité offensive difficile à anticiper et une capacité à finir n’importe qui, à n’importe quel moment. Son striking imprévisible peut casser le rythme dès les premières secondes, surtout face à un adversaire qui aura besoin d’un minimum de temps pour lire la distance. Dans un début de combat ouvert, Prates est clairement le plus dangereux.

Mais réduire ce combat à un simple avantage technique serait une erreur. Jack Della Maddalena est un combattant capable d’imposer un volume constant, de tenir la pression et de rester lucide dans les échanges les plus tendus. Et surtout, il combat chez lui. Ce détail change la lecture du fight : l’énergie de la salle peut clairement peser dans les moments où tout se joue à l’intensité et à la volonté.

Le scénario le plus crédible : un début de combat très dangereux pour Della Maddalena. Prates va chercher à imposer son rythme rapidement, utiliser son allonge et créer des ouvertures avec des angles inhabituels. S’il touche proprement dans les deux premiers rounds, le combat peut s’arrêter net. Mais si Jack tient ce passage, la dynamique peut basculer. Plus le combat avance, plus son volume, sa précision et sa gestion de la distance peuvent user Prates, surtout si ce dernier commence à encaisser.

Notre pronostic : un léger avantage pour Prates par KO dans les deux premiers rounds. Cependant, Della Maddalena a toutes les clés pour renverser la tendance et s’imposer après le troisième round.

FAQ – UFC Fight Night : Della Maddalena vs. Prates

Où et quand se déroule l’UFC Fight Night : Della Maddalena vs. Prates ?

L’événement se déroule le samedi 2 mai 2026 à la RAC Arena de Perth, en Australie.

À quelles heures débutent les combats en France ?

La carte préliminaire commence à 10h00 (heure française).

La carte principale débute à 13h00 (heure française).

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Carte principale :

Jack Della Maddalena (Australie) VS Carlos Prates (Brésil) : poids welters

Beneil Dariush (USA) VS Quillan Salkilld (Australie) : poids légers

Tim Elliott (USA) VS Steve Erceg (Australie) : poids mouches

Shamil Gaziev (Bahreïn) VS Branko Peričić (Australie) : poids lourds

Tai Tuivasa (Australie) VS Justin Sutherland (Angleterre) : poids lourds

Carte préliminaire :

Chad Rowston (Australie) VS Robert Bryczek (Pologne) : poids moyens

Junior Tafa (Australie) VS Kauê Fernandes Christian (Brésil) : poids mi-lourds

Jacob Malkoun (Australie) VS Gerald Meerschaert (USA) : poids moyens

Cody Haddon Thicknesse (Australie) VS Victor Morales (USA) : poids coqs

Benjamin Johnston (Australie) VS William Schultz (USA) : poids moyens

Jonathan Micallef (Australie) VS Themba Gorimbo (Zimbabwe) : poids welters

David Mar Fan (Australie) VS Kody Steele (USA) : poids légers

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