Grand Prix de Monaco 2026 : la F1 en streaming gratuit, direct et sans abonnement

Chaque année, la Formule 1 pose ses valises sur 3,337 km de bitume princier et change de nature. Le Grand Prix de Monaco 2026 est un défi lancé aux meilleurs pilotes du monde dans un décor qui n’a aucun équivalent sur la planète sport.

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Monaco est le seul circuit du calendrier où un pilote peut perdre la course au freinage d’un virage sans jamais avoir la possibilité de corriger. Une roue trop près du mur à Sainte-Dévote, une erreur de trajectoire à la chicane du port et c’est une semaine entière de travail qui part dans les rails. Ici, la Formule 1 retrouve son essence la plus brutale. La voiture compte moins que le pilote. La puissance compte moins que la précision. Et les qualifications du samedi comptent presque autant que la course du dimanche. En 2026, avec un championnat aussi serré entre Mercedes, Ferrari et McLaren, Monaco est l’épreuve que personne ne peut se permettre de rater ni sur la piste, ni depuis son canapé.

Trois chaînes gratuites, une seule condition : contourner le géoblocage

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Le circuit de Monaco : 3 km de bitume qui terrifient les meilleurs pilotes du monde

Le tracé de Monaco fait 3,337 km. C’est le plus court du calendrier. Et de loin le plus exigeant mentalement. 78 tours dans un couloir urbain, des murs à quelques centimètres des roues, une vitesse moyenne de 160 km/h seulemen mais une concentration à maintenir absolument à chaque instant.

Dix-huit à dix-neuf virages serrés s’enchaînent sans répit. Une seule zone DRS. Quasiment aucune possibilité de dépassement en course. À Monaco, la qualification du samedi est souvent plus décisive que la course elle-même. Partir en pole, c’est tenir la corde sur chaque virage. Partir cinquième, c’est espérer un Safety Car providentiel.

La météo méditerranéenne ajoute sa propre tension. Monte-Carlo affiche généralement 20 à 24 °C en fin de mois de mai. Mais un front pluvieux peut surgir en quelques heures. Une averse sur ce circuit efface les hiérarchies, panique les stratèges, et récompense les audacieux.

Physiquement, Monaco épuise autant que les circuits les plus rapides. Plus de 70 tours à manœuvrer dans un espace ultra-réduit, à maintenir une concentration totale, sans jamais relâcher une seule fois. Les pilotes décrivent Monaco comme le circuit le plus éreintant mentalement du calendrier. Et ils ont raison.

Côté classement, le championnat 2026 est clair : Mercedes domine avec Antonelli (72 pts) devant Russell (63 pts). Ferrari suit avec Leclerc (49 pts) et Hamilton (41 pts). McLaren complète le top 6 avec Norris et Piastri.

Mais à Monaco, la hiérarchie habituelle ne s’applique pas toujours. Charles Leclerc est l’homme du moment sur ce circuit. Monaco est sa ville, son circuit d’enfance, son obsession. Il connaît chaque virage comme sa propre main. En qualification, il est régulièrement le plus rapide ici.

FAQ – Grand Prix de Monaco 2026

Quand a lieu le Grand Prix de Monaco 2026 ?

La course principale est prévu le dimanche 7 juin 2026 à partir de 15 h.

Où se passe la course ?

Sur le circuit de Monaco, tracé urbain de 3,337 km qui traverse les rues de la Principauté de Monaco. 78 tours, 18 à 19 virages, une seule zone DRS.

Pourquoi les qualifications sont-elles si importantes à Monaco ?

Dépasser est quasi impossible sur ce circuit. Une seule zone DRS, des murs partout, aucune ligne droite assez longue pour attaquer. Celui qui part en tête a une énorme avance sur tout le monde. La grille de départ se joue presque entièrement le samedi.

Qui sont les favoris pour la victoire ?

Leclerc (Ferrari) est le pilote le plus attendu sur ses terres. Mercedes avec Antonelli et Russell restent les favoris au classement. Norris (McLaren) peut surprendre si la qualification se passe parfaitement.

La pluie peut-elle changer la course ?

Oui, radicalement. Une averse à Monaco crée immédiatement du chaos. Les arrêts imprévus, les Safety Cars et les choix de pneus peuvent redistribuer dix places en quelques tours. C’est la seule vraie fenêtre pour les outsiders

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