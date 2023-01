Wawacity : voici l’URL pour accéder au site

Avez-vous déjà entendu parler de Wawacity ? Il s’agit d’un site incontournable pour tous les passionnés de téléchargement et de streaming ! En effet, cette plateforme met à votre disposition une grande variété de films, de séries, d’émissions de télévision, de musiques, de jeux et de logiciels. Comment y accéder ? Voici l’URL officiel du site.

Wawacity se présente comme un gigantesque annuaire électronique qui héberge des milliers de liens de téléchargement pour des films, des séries, des logiciels et des jeux. Ainsi, il offre à ses utilisateurs un accès gratuit et illimité à une pléthore de contenus sans aucune restriction en téléchargement direct. Les liens sont régulièrement mis à jour afin que les utilisateurs puissent trouver les fichiers les plus récents. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme.

Comment débloquer Wawacity ? Les fournisseurs d’accès à Internet bloquent certains sites web. Que faire si vous souhaitez y accéder ? Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez librement au site. Essayer NordVPN gratuitement

Wawacity : un annuaire de liens de téléchargement direct

Lancée en 2005, Wawacity a connu une croissance exponentielle et est très rapidement devenue l’un des principaux portails de téléchargement de fichiers gratuits en France.

Il s’agit d’un site web qui permet à ses utilisateurs de télécharger gratuitement des fichiers audio, vidéo, jeux et bien d’autres types de contenus. En effet, en tant qu’annuaire électronique, Wawacity répertorie des milliers de liens de téléchargement direct issus de diverses sources en ligne.

Par ailleurs, pour faciliter les recherches des internautes, tous les fichiers présents sur le site sont classés par catégories et sous-catégories. Notons que vous pouvez également visionner les contenus disponibles en streaming

Comme vous le savez désormais, Wawacity est un site de téléchargement et de streaming gratuit où vous pourrez accéder à une pléthore de films, de séries et d’émissions de télévision en ligne. De manière générale, cette plateforme vous relie à des serveurs tiers qui hébergent des fichiers multimédias. Une fois que vous accédez aux fichiers, vous avez la possibilité de les télécharger ou de les visualiser directement dans votre navigateur.

De plus, avec son interface ergonomique, il est facile de trouver et de télécharger du contenu en quelques clics. En effet, la page d’accueil a été pensée pour être le plus simple et le plus ergonomique possible pour vous garantir une bonne expérience d’utilisation. Elle propose en outre une présentation claire et concise des différentes catégories de contenu disponibles sur le site.

Par ailleurs, le site propose une variété de fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la recherche et le téléchargement de contenu. Entre autres, vous avez accès à un moteur de recherche pour trouver vos contenus sans prise de tête.

Cerise le gâteau : Wawacity est entièrement gratuit

Wawacity est-il légal ?

Il est important de rappeler que la loi française condamne le téléchargement illégal et le partage en P2P de fichiers n’ayant pas les droits d’auteur.

En ce qui concerne Wawacity, elle s’est donné pour mission de mettre à la disposition du grand public une gigantesque bibliothèque répertoriant des fichiers libres de droits ou non. Ainsi, si vous vous demandez si la plateforme est légale ? La réponse est simple : tout dépend de la nature des fichiers téléchargés.

En revanche, comme Wawacity ne fait aucune différence entre les fichiers protégés par le droit d’auteur et ce qui ne le sont pas, l’utilisation massivement illicite qu’en font les internautes fait que ce site est interdit par l’HADOPI. Raison pour laquelle, il est vivement conseillé de se protéger lors de la consultation du site en utilisant un VPN.

Des changements de noms de domaine intempestif

Bien que Wawacity soit une plateforme particulièrement populaire, elle est aussi la hantise des propriétaires de droits et des gouvernements. En effet, en raison de la nature illicite de nombreux contenus répertoriés sur le site et le non- respect des droits d’auteurs, il fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires depuis son lancement. Afin d’échapper à ces moult tentatives de blocage, la plateforme change ainsi régulièrement d’adresse et de nom de domaine.

Wawacity a récemment migré vers une nouvelle adresse et est désormais accessible au https://www.wawacity.tech/. À l’instar des anciennes adresses, vous y trouverez des téléchargements gratuits de films, de musique, d’ebooks ou encore de logiciels. Bien sûr, il est fort probable que cette adresse soit mise à jour dans les mois qui viennent. Toutefois, rassurez-vous Wawacity met continuellement en place des redirections automatiques vers ses nouvelles adresses.

Utiliser un VPN pour accéder à Wawacity

En France, Wawacity est aujourd’hui bloqué par la plupart des fournisseurs de services Internet. Si vous souhaitez y accéder malgré tout, vous pouvez recourir à un VPN.

Cette solution vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé qui crypte votre activité en ligne. Elle masque également votre adresse IP. Cela vous permet d’accéder à des sites et des contenus normalement bloqués par votre FAI ou non disponible dans votre région. En plus de vous donner un accès illimité à Wawacity, un VPN vous protège également contre le piratage et le tracking.

Quelles alternatives pour wawacity ?

Il existe plusieurs alternatives à wawacity, retrouvez ici les bonnes adresses : torrent9, kickass torrent, oxtorrent et the pirate bay, zone telechargement, wiflix, coflix et cpasbien.