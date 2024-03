X-Men : Comment regarder tous les films dans le bon ordre ?

Voici l'ordre chronologique auquel vous devrez regarder les films X-Men avant la sortie de Deadpool & Wolverine le 26 juillet 2024 !

Si les films Marvel sont souvent passionnants et excitants, ils sont parfois difficiles à suivre, pour être honnête. Des histoires d'origine aux spin-offs et aux suites, la chronologie du MCU n'est pas toujours évidente et les dates de sortie des films ne suivent pas nécessairement l'ordre chronologique, en particulier pour la série très appréciée des X-Men. Alors, si vous souhaitez vous mettre à la page avant la sortie de Deadpool & Wolverine le 26 juillet prochain, voici l'ordre chronologique des films X-Men sans tenir compte des dates de sortie bien sûr !

Le bon ordre pour regarder les films en premier X-Men : Le Commencement (2011)

Pour regarder les films X-Men suivant l'ordre chronologique, commencez par celui qui est sorti en 2011 ! Ce préquel n'a peut-être pas été le premier à sortir au cinéma, mais dans l'univers des X-Men, X-Men : Le Commencement est sorti le plus tôt. Il met en scène James McAvoy dans le rôle de Charles Xavier aux côtés de Michael Fassbender et Kevin Bacon et se déroule dans les années 1960.

X-Men : Days of Future Past (2014)

Days of Future Past se déroule techniquement en 1973, c'est pourquoi nous le plaçons en deuxième place dans la chronologie. Cependant, une grande partie de l'intrigue se déroule dans le futur, si nous nous référons à sa date de sortie.

X-Men Origins : Wolverine (2009)

Pour regarder les films X-Men dans le bon ordre, celui sorti en 2009 se trouve à la troisième place. Ce film met en avant les débuts de Wolverine. Tous se déroulent en 1845, lorsqu'il découvre et exploite ses nouveaux pouvoirs pour la première fois.

Mais ce retour en arrière mis à part, la majeure partie de X-Men Origins : Wolverine se déroule en 1979, alors que James Logan gère sa rivalité avec son frère, son expérience dans les forces spéciales et plus encore.

Le bon ordre pour regarder la suite des films X-Men : Apocalypse (2016)

Situé dans les années 1980, Apocalypse met les X-Men face à un puissant ennemi mutant nommé « En Sabah Nur » (joué par Oscar Isaac), qui a l'intention d'apporter la destruction dans le monde. Un film plein de rebondissements qui vous mettra en haleine !

X-Men : Dark Phoenix (2019)

Avec Sophie Turner (alias Jean Gray, alias le Phénix à la fin du film), X-Men : Dark Phoenix se déroule en 1992 et est le dernier des films de la série à suivre la vie des jeunes acteurs.

X-Men (2000)

Dans le monde réel, X-Men a été le premier film de la franchise à sortir, ce qui ne fait pas de lui le premier à regarder ! X-Men se déroule en 2000, l'année de sa sortie en salle dans le monde réel. Ce film pose les bases de l'univers X-Men, en introduisant la Confrérie et, bien sûr, les X-Men. Alors dans l'ordre des films à regarder, le X-Men sorti en 2000 se trouve à la sixième place pour mieux comprendre toute l'histoire !

X2 : X-Men United (2003)

X2 : X-Men United, la première suite de la franchise, est sortie en 2003 et ses événements se déroulent également cette année-là. Le colonel anti-mutant William Stryker met le feu aux poudres en kidnappant le professeur X, obligeant les X-Men à faire équipe avec leur ennemi juré.

X-Men : Le dernier combat (2006)

Sorti en 2006, X-Men : The Last Stand est le dernier film de la série originale. Dans cette suite, le gouvernement trouve un remède contre les mutations. Jean Gray prend également son personnage alternatif, Phoenix, pour la première fois dans la série.

Wolverine (2013)

Wolverine est de retour dans ce film de 2013, une suite à la fois de X-Men Origins : Wolverine et X-Men : The Last Stand. Le personnage de Jackman arrive au Japon pour renouer avec un vieil ami qu'il a sauvé il y a des années. Wolverine y fait le deuil de Jean Grey et se retrouve au cœur d'une conspiration entre mutants et yakuzas.

Le bon ordre pour regarder la suite des films X-Men : Deadpool (2016)

Le film Deadpool de Ryan Reynolds, qui raconte l'histoire d'un homme atteint d'un cancer prêt à tout pour sauver sa vie. Deadpool peut être détaché de l'ordre des films X-Men. Toutefois, vous pouvez l'ajouter à votre liste si vous êtes de nature minutieuse d'autant plus qu'il fait partie des Stars MCU à voir sur votre petit écran !

Les Nouveaux Mutants (2020)

Les Nouveaux Mutants est un film difficile à situer car, à l'origine, il devait se dérouler dans les années 90, mais les pouvoirs en place ont finalement recommandé qu'il se déroule à l'époque actuelle.

Deadpool 2 (2018)

Deadpool 2 est sorti deux ans après le premier et comporte même un caméo du jeune X-Men. L'histoire se déroule en 2018, mais Deadpool voyage dans le temps jusqu'à X-Men Origins : Wolverine.

Logan (2017)

Logan est sorti en 2017 mais se déroule dans le futur. L'histoire se déroule en 2029 lorsque les mutants ont presque disparu. Logan est maintenant beaucoup plus âgé et loin de l'époque aventureuse où il était Wolverine. Mais lorsqu'une enfant mutante nommée Laura vient lui demander de l'aide, il se sent obligé de le faire. De plus, ce film clôt la série de manière très satisfaisante.