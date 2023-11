Comment récupérer un compte Instagram piraté ?

Un compte Instagram piraté signifie que le compte Facebook sera probablement le prochain. C’est pourquoi il est important d’agir vite, notamment si le compte est toujours accessible. Pour cela, il faut vérifier sa boite mail, Instagram informe le propriétaire d’un changement d’information.

Lorsqu’un compte Instagram est piraté, le hacker s’en sert notamment pour diffuser des arnaques. Les internautes sont plus enclins à cliquer sur un lien envoyé par un ami. La situation peut être pire, le hacker vole des informations personnelles précieuses pour les vendre sur le dark web. Heureusement, Meta a amélioré ses démarches de récupération de compte suite à un piratage. Depuis 2022, les victimes n’ont plus besoin de faire appel à un professionnel ou un autre hacker pour récupérer son compte.

Pourquoi les comptes Instagram sont la cible des pirates ?

D’après les chiffres datant de mars 2022, Instagram recensait 1,3 milliard d’utilisateurs actifs par mois. En France, près de 27 millions d’utilisateurs consultent leur compte, partagent des photos, publient des stories, etc. chaque mois.

La plateforme séduit notamment un public jeune, trois utilisateurs sur quatre ont moins de 35 ans. Face à sa grande popularité, Instagram est devenu une source de revenus pour des milliers d’influenceurs. Pour cause, il s’agit du réseau social générant le plus d’engagements. Lorsqu’un compte atteint un certain nombre de followers, son propriétaire peut gagner de l’argent grâce aux publicités.

Malheureusement, la circulation des photos privées sur la plateforme ainsi que son potentiel financier attirent la convoitise des hackers. Rappelons qu’en août 2018, Instagram a déjà connu une vague de piratage. Les utilisateurs ont vu leur mot de passe modifié, l’adresse mail de récupération changé à leur insu, la photo de profil mise à jour, etc. Heureusement, le phénomène touchait majoritairement les internautes anglophones. Ceci ne signifie pas que les comptes français sont épargnés.

Que faire si le compte est toujours accessible ?

C’est une bonne nouvelle pour le propriétaire du compte. Il peut alors déconnecter l’autre personne en se rendant dans Paramètres > Sécurité > Activité de connexion. Si le lieu de connexion est suspect, il suffit d’appuyer sur « ce n’était pas moi » avant de cliquer sur « déconnexion ».

Notons qu’il s’agit d’une solution temporaire. Puisque le hacker détient le mot de passe, il peut se connecter de nouveau. Il est impératif de modifier rapidement le code d’accès, de préférence à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe.

Que faire lorsque le compte Instagram piraté n’est plus accessible ?

Le premier réflexe d’un hacker suite au piratage d’un compte consiste à modifier le mot de passe et l’adresse e-mail de récupération. Cependant, cette démarche implique l’envoi d’un mail à son propriétaire.

Si la victime lit à temps le mail, elle peut indiquer qu’elle n’a pas engagé cette démarche puis annuler le changement.

Un nouveau moyen pour récupérer son compte ?

En décembre 2022, la plateforme Meta communique sur de nouveaux moyens permettant aux victimes de piratage de récupérer leur compte. Elle a créé une nouvelle page réservée à cette situation : instagram.com/hacked.

Le propriétaire du compte y décrit l’acte de piratage. Cela peut être l’usurpation de son pseudo ou de ses photos, le changement de mot de passe et d’adresse mail de récupération, etc. Une fois ces informations renseignées, il ne reste plus qu’à suivre les instructions qui s’affichent.

Instagram met aussi à profit les amis de la victime pour authentifier son identité. Ainsi, le réseau social demande à deux amis de confirmer que le compte en question appartient bien à celui qui souhaite le récupérer. Cette option a été mise en place depuis le début de l’année 2022. Au moment de leur communiqué, elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs du monde entier.

Renforcer la sécurité du compte à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe

Au niveau mondial, le marché de la cybersécurité pèse 200 milliards de dollars. La croissance du marché est justifiée par la multiplication des attaques informatiques. Professionnels comme particuliers utilisent désormais les solutions proposées par ces acteurs.

Le gestionnaire de mots de passe figure parmi ces solutions. Cette solution numérique se présente sous la forme d’un logiciel ou d’un service en ligne. Elle permet à son utilisateur de stocker ses mots de passe dans un espace sécurisé.

Le gestionnaire de mots de passe figure parmi ces solutions. Cette solution numérique se présente sous la forme d'un logiciel ou d'un service en ligne. Elle permet à son utilisateur de stocker ses mots de passe dans un espace sécurisé.

À chaque connexion, le logiciel s'affiche automatiquement pour remplir les champs vides. Si le site ne permet pas cette option, il suffit de copier-coller les identifiants.