Fortnite : Comment rassembler les 7 dragon balls sur l’île d’aventure ?

La nouvelle quête Dragon Ball Super Fortnite inclut les dragon balls. Les joueurs doivent trouver les sept boules de cristal pour invoquer Shenron.

La nouvelle collaboration entre Fortnite et Dragon Ball Super est disponible depuis fin janvier. Elle est arrivée avec les nouveaux défis hebdomadaires de la première saison du chapitre 4. Tous les joueurs du titre d’Epic Games connaissent probablement la légende des sept Boules de cristal. Comme dans l’univers imaginé par Akira Toriyama, ils rechercheront dans Fortnite les dragon balls.

Il faut d’abord se rendre sur l’île d’aventure de Dragon Ball pour commencer la quête. Atteindre la zone ne s’effectue pas comme si on allait rejoindre un match. La méthode est tout autre pour accéder à la zone. L’utilisation d’un code est indispensable pour arriver à la fameuse île d’aventure. Pour ce faire, ouvrez le menu Découvrir en appuyant sur la touche Carré sur PlayStation, Croix sur Xbox et Y sur la Nintendo Switch. Allez jusqu’à l’onglet Code des îles et tapez : 5642-8525-5429. Une fois sur l’île d’aventure, voici comment trouver les légendaires dragon balls.

La première dragon ball

La première dragon ball est facile à trouver.

Il suffit de trouver Goku qui est debout à côté du tableau des quêtes. La première boule du dragon se trouve en face du tableau.

La deuxième dragon ball

La deuxième boule de cristal se trouve avec le radar.

La suite de la quête nécessite l’utilisation du radar dragon ball. L’appareil est placé au centre de la zone de villégiature. Une fois en possession du radar, il faut se rendre à la plage pour trouver la deuxième boule.

La Troisième dragon ball

La préparation des poissons se fait chez Goku.

Les choses sérieuses commencent avec la localisation de la troisième boule du dragon. Retournez au tableau des quêtes et prenez le vaisseau Capsule Corp. se trouvant juste à droite pour aller à la maison de Goku. Une fois à destination, préparez trois types de poisson spéciaux, dont voici les ingrédients :

Poisson-bouclier : un poisson + champignon

: un poisson + champignon Poisson-piment : un poisson + poivre

: un poisson + poivre Poisson-guerrier : poisson-piment + poisson-bouclier

Le champignon se trouve à côté de la petite case au bord de l’eau. Une canne à pêche permet de pêcher deux poissons. Il est possible de trouver du piment dans le jardin de Goku. Terminez le défi pour obtenir la troisième boule du dragon.

La quatrième dragon ball

Ce parcours dans la salle de l’esprit et du temps demande de la précision.

Prenez le vaisseau Capsule Corp. pour se rendre à la salle du temps et de l’esprit. Allez au bout du parcours que Vegeta vous présentera. Notez que ce défi demande beaucoup de précision et de patience.

La cinquième boule

Cette épreuve s’effectue avec le nuage magique.

Rendez-vous au palais de Dieu pour avoir la cinquième dragon ball. Finissez le parcours avec le nuage magique. Il ne s’agit pas d’une course contre la montre. Il faut seulement passer par les 14 points de passage du parcours. La boule aux cinq étoiles apparaît à la fin de l’épreuve.

La sixième boule

Lancez plusieurs kamehameha pour completer cette épreuve.

La quête Fortnite pour les dragon balls continue sur la planète de Beerus. Un kamehameha sera mis à votre disposition pour détruire des rochers. Il faut en détruire cinq. Complétez l’épreuve pour obtenir la sixième boule de cristal.

Toutes les dragon balls de Fortnite réunies

Réunissez les sept boules du dragon pour faire apparaître Shenron.

Retrouvez Goku au tableau des quêtes après avoir obtenu les six boules du dragon. La septième dragon ball y sera. Le légendaire dragon Shenron fait son apparition pour accorder une aura à votre personnage : bleue ou jaune. Attention, il faudra bien choisir.