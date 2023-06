Royal Enfield promet une moto électrique qui dépassera toutes les autres !

Le directeur général de Royal Enfield, Siddhartha Lal, a affirmé que l’entreprise travaillait sur une moto électrique. Celle-ci pourrait être présentée au public en 2024, « avec un plan de volume initial de 5 000 unités par an ».

La première chose qui vient à l’esprit quand on pense à Royal Enfield, c’est son « bruit sourd ». Pour se diversifier dans le domaine des motos électriques, la société prépare actuellement ses prochaines lignes de production. Il convient également de mentionner que la future moto électrique a été développée en collaboration avec Stark Future.

Royal Enfield proposera bientôt une moto électrique « unique et différenciée »

Royal Enfield entend offrir une nouvelle approche au secteur des véhicules électriques. La marque proposera des motos électriques « uniques et différenciées ». Cette nouvelle fait suite à un investissement stratégique de 10,35 % dans Stark Future SL avec la société mère de RE, Eicher Motors. Une coquette somme de 50 000 000 € a été versée dans le but « d’explorer d’autres opportunités de collaboration dans le domaine de la mobilité électrique ».

Lors de la conférence de presse des analystes, le PDG de Royal Enfield a déclaré que l’aventure de la marque dans le domaine des véhicules électriques passe désormais à toute vitesse. En fait, cette entreprise a pour but de créer une moto électrique unique et différenciée, avec un puissant ADN Royal Enfield ». Que signifie cette affirmation ?

Cette déclaration renforce le fait que les futures motos électriques d’Enfield auront un style rétro. Il s’agit d’un nouveau départ par rapport à la conception et au style habituels des motos électriques. Cela prend d’autant plus de sens que le style rétro est un domaine dans lequel l’entreprise excelle déjà.

Royal Enfield fait appel à deux plateformes différentes

Bien que Royal Enfield n’ait pas encore dévoilé les détails de sa première moto électrique, depuis des mois, une équipe dédiée se consacre à ce projet. Sous la direction d’Umesh Krishnappa, cette équipe se penche sur deux différentes architectures.

La première, dont le nom de code est L1A, a été conçue pour répondre aux besoins du marché mondial, où la moto électrique explose. Ce prototype devrait arriver dans un an pour être commercialisé en 2024. La production potentielle est comprise entre 120 000 et 180 000 exemplaires par an. Quant à la seconde plateforme, elle serait développée avec Stark EV dans le but d’offrir une gamme électrique plus performante.

En outre, la phase de production semble se concrétiser. En effet, la société a acquis 24 hectares de terrain à Cheyyar pour y construire son usine.